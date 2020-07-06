漢光預演意外傳出好消息　蔡英文：阿瑪勒中士恢復自主呼吸

記者黃子倩、洪正達／高雄報導

海軍陸戰隊3日進行聯合登陸搶灘訓練，結果疑似浪太大、導致舟艇翻覆，三名士兵當場命危，其中最晚被救起來的26歲上兵蔡博宇還有上士陳志榮，分別在凌晨0點以及傍晚6點，在家屬的同意下拔管、宣告不治，總統蔡英文6日特別前往左營國軍總醫院探視，期盼仍在搶救中的道卡度中士能安然度過難關。

▲總統蔡英文在軍方的陪同下到醫院探視傷者家屬。（圖／記者洪正達攝）

▲總統蔡英文在軍方的陪同下到醫院探視傷者家屬。（圖／記者洪正達攝）

蔡英文在軍方的陪同下，一共探視受傷的士兵及慰問家屬40分鐘，隨後，蔡英文表示：「陳志榮的妻子因為已經懷孕，那我們將會給她最好的照顧，讓小朋友可以平安的生產，也可以平安的長大，蔡博宇的父親去年過世，今年蔡博宇又離開，所以他的家人非常非常傷心，所以我有請他的兩位哥哥多多照顧。」

蔡英文除了關懷因公殉職的士兵家屬，也提到：「至於兩位正在接受治療的同袍，一位阿馬勒，也跟他的姊姊表達慰問之意，阿瑪勒的狀況是他現在可以自主呼吸，但要靠機器的協助，那算是過了第一關的挑戰，後面還有一些挑戰，我們會給他最好的醫療照顧，希望他能克服後續的挑戰，能夠逐漸康復。」

▲總統蔡英文在軍方的陪同下到醫院探視傷者家屬。（圖／記者洪正達攝）

海軍司令部表示，上士陳志榮與上兵蔡博宇為海軍陸戰隊優秀菁英隊員，於本次操演中因公殉職，英勇行舉堪稱「國軍菁英、陸戰隊英雄」，海軍司令部深感悲慟與不捨，並向殉職官兵家屬表達深切哀悼與撫慰之意，後續將全力協助家屬辦理追晉、因公撫卹及喪禮相關事宜。

根據規範，官兵若戰時犧牲、平時因公殉職，得以追晉一階。若軍方完成核定作業，蔡博宇將追晉為下士，陳志榮追晉為三等士官長。

▲總統蔡英文在軍方的陪同下到醫院探視傷者家屬。（圖／記者洪正達攝）

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