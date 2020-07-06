　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

漢光預演意外傳出好消息　蔡英文：阿瑪勒中士恢復自主呼吸

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者黃子倩、洪正達／高雄報導

海軍陸戰隊3日進行聯合登陸搶灘訓練，結果疑似浪太大、導致舟艇翻覆，三名士兵當場命危，其中最晚被救起來的26歲上兵蔡博宇還有上士陳志榮，分別在凌晨0點以及傍晚6點，在家屬的同意下拔管、宣告不治，總統蔡英文6日特別前往左營國軍總醫院探視，期盼仍在搶救中的道卡度中士能安然度過難關。

▲▼蔡英文探傷員 。（圖／記者洪正達攝）

▲總統蔡英文在軍方的陪同下到醫院探視傷者家屬。（圖／記者洪正達攝）

▲▼蔡英文探傷員 。（圖／記者洪正達攝）

▲總統蔡英文在軍方的陪同下到醫院探視傷者家屬。（圖／記者洪正達攝）

蔡英文在軍方的陪同下，一共探視受傷的士兵及慰問家屬40分鐘，隨後，蔡英文表示：「陳志榮的妻子因為已經懷孕，那我們將會給她最好的照顧，讓小朋友可以平安的生產，也可以平安的長大，蔡博宇的父親去年過世，今年蔡博宇又離開，所以他的家人非常非常傷心，所以我有請他的兩位哥哥多多照顧。」

蔡英文除了關懷因公殉職的士兵家屬，也提到：「至於兩位正在接受治療的同袍，一位阿馬勒，也跟他的姊姊表達慰問之意，阿瑪勒的狀況是他現在可以自主呼吸，但要靠機器的協助，那算是過了第一關的挑戰，後面還有一些挑戰，我們會給他最好的醫療照顧，希望他能克服後續的挑戰，能夠逐漸康復。」

▲▼蔡英文探傷員 。（圖／記者洪正達攝）

▲總統蔡英文在軍方的陪同下到醫院探視傷者家屬。（圖／記者洪正達攝）

海軍司令部表示，上士陳志榮與上兵蔡博宇為海軍陸戰隊優秀菁英隊員，於本次操演中因公殉職，英勇行舉堪稱「國軍菁英、陸戰隊英雄」，海軍司令部深感悲慟與不捨，並向殉職官兵家屬表達深切哀悼與撫慰之意，後續將全力協助家屬辦理追晉、因公撫卹及喪禮相關事宜。

根據規範，官兵若戰時犧牲、平時因公殉職，得以追晉一階。若軍方完成核定作業，蔡博宇將追晉為下士，陳志榮追晉為三等士官長。

▲▼蔡英文探傷員 。（圖／記者洪正達攝）

▲總統蔡英文在軍方的陪同下到醫院探視傷者家屬。（圖／記者洪正達攝）

►「即日起，我退出老化黨。」

ET快訊
壽司郎驚見巨鼠！「爬過壽司」輸送帶狂奔　業者回應了
快訊／重大違反法令！投保中心：對大同董事長林郭文艷提裁判解任
快訊／睡醒了！下空女大生Coser「93字打破沉默」
LIVE／陸戰隊翻艇意外釀2死　海軍公布調查結果
謝和弦IG發文「大麻可殺肺炎病毒」　判罰金額出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「高溫假」函教育部解釋　侯友宜籲：前瞻撥1千億補助全台校園裝冷氣

快訊／海軍陸戰隊操演釀2死　翻艇意外點水深「150公分」　

漢光預演意外傳出好消息　蔡英文：阿瑪勒中士恢復自主呼吸

陸戰隊操演翻艇意外　海軍：排除人為和機械因素

視察台中捷運北屯機廠　盧秀燕：當年立委爭取、如今市長通車

中醫改台醫惹議　游錫堃：稱呼是最表面的問題、盼創造更多台灣文化

快訊／陸戰翻艇釀2死　海軍中將孫常德哽咽...率軍官默哀1分鐘

質詢代理市長　李眉蓁嗆辣發言：8月15日後不是民進黨是我當市長！

朱立倫有意爭黨主席？　李乾龍：明眼人一看就知道他有企圖心

高市議長補選民進黨秘書長南下協調　黃明太、鄭光峰退選！決定另推他人

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

絕景！他空拍沉睡的舊蘇花公路　懸崖峭壁+蔚藍海...網：台灣好美

她親手納棺自己母親「面對死亡」　26歲正妹禮儀師：最可怕的是後悔

3招對付小朋友公共場合發脾氣 嘗試轉換環境、接納孩子的情緒

躲太陽！3警騎車停陰影處未靠邊 民眾怒檢舉：全都冰淇淋做的？

《這個戀愛有罪嗎?》復播下猛藥　小池徹平強壓小三上床...渣到底

「高溫假」函教育部解釋　侯友宜籲：前瞻撥1千億補助全台校園裝冷氣

快訊／海軍陸戰隊操演釀2死　翻艇意外點水深「150公分」　

漢光預演意外傳出好消息　蔡英文：阿瑪勒中士恢復自主呼吸

陸戰隊操演翻艇意外　海軍：排除人為和機械因素

視察台中捷運北屯機廠　盧秀燕：當年立委爭取、如今市長通車

中醫改台醫惹議　游錫堃：稱呼是最表面的問題、盼創造更多台灣文化

快訊／陸戰翻艇釀2死　海軍中將孫常德哽咽...率軍官默哀1分鐘

質詢代理市長　李眉蓁嗆辣發言：8月15日後不是民進黨是我當市長！

朱立倫有意爭黨主席？　李乾龍：明眼人一看就知道他有企圖心

高市議長補選民進黨秘書長南下協調　黃明太、鄭光峰退選！決定另推他人

買屋不踩雷　專家教往新興重劃區挑「馬拉松型」產品

火箭塞佛羅沙退賽真正原因曝光　他爆數名隊友確診「曾與1位密切接觸」

抓嬰猴「逼摘椰子」產椰奶！　PETA揭殘忍內幕：反抗就拔牙懲罰

單月業績飆破4500萬！東森新連鎖超狂團隊阿拉斯加以獨創系統串連20個國家

讓美妝蛋先吹冷氣　持妝24H不是問題

「高溫假」函教育部解釋　侯友宜籲：前瞻撥1千億補助全台校園裝冷氣

父抱2歲插管女兒跪求賜福　白沙屯媽急行軍為她停下溫柔加持...惹哭信眾！

參與6.21包圍警總　周庭承認兩項罪名、黃之鋒林朗彥不認罪

快訊／海軍陸戰隊操演釀2死　翻艇意外點水深「150公分」　

她忘拿「包裹」回家！　 隔天「 20公斤小龍蝦」佔領公司…同事嚇傻

停車場竄出流浪黏人小萌貓　跟上車後竟「抱手」安心睡著

政治熱門新聞

快訊／柯文哲下令清查1280月票旅客軌跡：有人搭到1萬元利用捷運做快遞？

快訊／嚴德發哽咽：全軍完成海陸殉職袍澤生前遺志

罷王里長竟是王浩宇叔叔　鬆口2人關係

柯文哲狂嗆中央：振興券完全沒有用

馬英九評港版國安法：蔡政府不遑多讓

高市補選財產申報曝光！李眉蓁21筆不動產

黃光芹高雄報復性旅遊　一張照片酸爆

總質詢李眉蓁嗆：8月15日後是我當市長！

「挺韓正妹」怒轟三倍券　網讚爆轉發力挺

陸戰隊員搶救！4幼子喚「爸爸抱抱」

挺韓正妹反擊酸民　PO「惹火泳裝照」做自己

快訊／國民黨率立委助理128人穿黑衣抗議

挺韓臉書曝高雄「沒有韓國瑜」真相　楊明州怒了

快訊／陸戰隊突擊艇翻覆1死2命危　承辦人楊姓少校輕生

更多熱門

相關新聞

蔡英文推特「慰問九州災情」登NHK熱門第一！

蔡英文推特「慰問九州災情」登NHK熱門第一！

受到梅雨鋒面影響，日本九州南部連日降下豪雨，其中熊本縣災情最為慘重，不但降下紀錄性大雨，更接連引發河川氾濫與土石流等災情。總統蔡英文5日在推特上分別以中、日文表達慰問，並提到熊本老人安養中心「千壽園」，向逝者祈福，並祈禱災區能早日回復原狀。

陸戰覆艇2殉職死因出爐！憲兵隊採證

陸戰覆艇2殉職死因出爐！憲兵隊採證

漢光翻覆2死「中士仍沉睡」　家屬忍痛喊話

漢光翻覆2死「中士仍沉睡」　家屬忍痛喊話

影／蔡英文親自到超商預購三倍券　還加購咖啡消費1039元

影／蔡英文親自到超商預購三倍券　還加購咖啡消費1039元

港版國安法通過　馬英九：蔡政府的國安法不遑多讓啊！

港版國安法通過　馬英九：蔡政府的國安法不遑多讓啊！

關鍵字：

左營海軍陸戰隊因公殉職搶救蔡英文葉克膜

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

衛生局女員工墜樓　男方現身回應了

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

幫女大生墮胎！台北醫遭挑斷手腳筋

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

游錫堃提「中醫改名台醫」！中醫師全聯會回應了

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

網紅開箱豪宅！驚見「甜笑馬尾妹」　網歪樓...跪求IG

執行長認外遇！墜樓女「5年前服務畫面」曝光

「月賺23800元」39歲人夫：我走路有風

衛生局女員工千字痛訴後亡　3周前剛辦器捐

炸薯條用錯油！74歲嬤煙霧中毒亡

男友嶺新訓只帶500元　她心急：苦的是我啊

更多

最夯影音

更多
蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你
宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面