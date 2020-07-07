力挺陳其邁遭疑「國家輔選隊」？陳時中：喜歡的人就幫忙

▲台北市長柯文哲、交通部長林佳龍、衛福部長陳時中體驗雙層觀光巴士。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲、衛福部長陳時中及交通部長林佳龍三人7日合體同台，搭乘北市觀光雙層巴士。對於輔選高雄市長補選參選人陳其邁，被質疑「國家輔選隊」，陳時中回應，選舉總是大家都要輔選，「你喜歡的人就幫忙，不喜歡就不要投給他」。

談到搭觀巴心得，陳時中說，在都市旅遊還是非常適合，對台北市一次就能夠看透透、能夠多瞭解，「這不是在幫台北市，這我們大家自己幫自己」，大家一起來。陳時中之後解釋，這樣的防疫是大家努力，每一個做的事情都是自己幫自己，台灣才會進步。

被問及「坐完一圈後有特別喜歡北市、台北市長嗎？」陳時中哈哈大笑。至於對市長有好印象嗎？陳時中表示，「一直都是這樣的一個好印象，沒有什麼特別」，台北市也是一直進步中，畢竟是我們一個首都，也是光榮都市，對於北市建設大家都要多多支持，讓首都愈來愈好。

陳時中稍早回應輔選陳其邁，稱選舉總是大家都要輔選，「你喜歡的人就幫忙，不喜歡就不要投給他」，被問到現在來幫忙柯文哲？陳時中笑稱，台北市民...台北市是一個首都，大家都應該能夠互相幫忙。

台灣大學公衛學院院長詹長權6日呼籲，邊境管控必須納入普篩。陳時中說，「沒有、沒有 他沒有提到，他是一個廣篩，怎麼把相關定義發展更多」，是類似低風險，不敢說全部用一個方案，因為各國風險還需要做一點評估。