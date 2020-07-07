雙層巴士推5折優惠！林佳龍獻出第一次　陳時中籲「別中午搭」

▲台北雙層巴士推出五折優惠。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

台北市雙層巴士8成客群以國際旅客為主，如今新冠肺炎衝擊下，幾乎沒有外國旅客來台，因此業者推出5折優惠吸引旅客。交通部長林佳龍表示，這是第一次在台灣搭雙層巴士，不必人擠人也能深度旅遊。衛福部長陳時中表示，中午天氣太熱不適合搭，建議傍晚搭乘，還能看夕陽賞夜景，相當漂亮。

台北雙層巴士日間車票原價500元，為吸引旅客，目前促銷5折250元，還有買600送600、買24小時票券送101觀景台票與88樓簡餐一份或雙層巴士存錢筒等優惠方案。

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林佳龍表示，雙層巴士是國際觀光重要一環，從更高角度看城市，是在地人也很少看到的風景，台灣目前只有台北、台南、高雄有雙層巴士，而台北市是最早啟動，交通部過去也補助3400萬，提供北市府購買8輛雙層巴士，另有120萬的行銷補助。

▲林佳龍、陳時中均表示，搭乘雙層巴士能認識北市之美。（圖／記者李宜秦攝）

如今受到疫情衝擊，觀光巴士業績慘淡，林佳龍說，交通部也編列1000萬元，讓地方政府提案，作為行銷地方特色的經費，正好可以將雙層巴士納入。今日剛好是解封滿月，安心旅遊已上路，多數人都跑往偏鄉或離島旅遊，不過其實也可以留在都市輕旅行，享受外國人的旅遊體驗，也不用人擠人，搭乘「陸上郵輪」，入住星級飯店，就有出國的旅遊享受。

陳時中表示，台北是國際都市，過去都是外國人參訪為主，國人想去玩還得人擠人，如今沒有外國人來，國人也可趁機到台北一訪，利用雙層巴士輕鬆走遍台北市，但他也說，「中午太熱不適合，可以選在傍晚搭乘，還能欣賞漂亮的夕陽」。