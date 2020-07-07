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天母vs.信義誰是「真天龍」？網曝1關鍵秒分勝負：信義是行政區

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▲台灣，台北，台北101，Taipei，人才，民眾，台灣人，菁英，路人，展望，未來，商業，信義區。（圖／pixabay）

▲有網友好奇詢問，「天母跟信義誰才是真天龍？」（圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

台北市大安區、信義區、士林天母社經地位高，有「天龍國」之稱。有網友好奇在PTT上詢問，有人說天母是天龍國，也有人說信義大安才是，「到底誰才是誰才是真天龍？」貼文一出後，引起網友熱烈討論，有神人曝一關鍵「天母只是士林的一個小小小地方，信義區是一整個行政區，光你拿這兩個來比，就已經說出勝負了」。

原PO 6日在PTT八卦版上發文提問，國內最高等級的天龍人，有人說是天母，有人說是信義大安，「究竟誰才是真正的天龍人，像這樣的八卦還有沒有？」PO文一出隨即引來大批網友熱議。網友留言表示，「台北老實說素質最平均最好的應該是大安區了」、「天母的貴氣是沒有辦法複製的，信義區只是暴發戶」、「肯定是信義，天母慢慢落寞了」、「天母沒捷運也不方便，房價早輸信義大安了還在天龍」、「信義這麼多人根本不適合居住 一出門就被撞死」。

請繼續往下閱讀...

還有網友提到，信義好區爛區差距太大，「信義區只有重劃區比較高級，其他很普通，就跟新莊一樣，你會因為新莊重劃區貴，就覺得新莊都有錢？」此外也有人提到，比起信義、大安，天母沒有捷運站，在交通上較不方便，對此有網友指出，「說天母沒捷運不方便的真的自曝其短，是天母自己不要捷運，誰跟你需要捷運交通才會方便？捷運只會讓外面的人來亂好嗎？住不起的在管天母有沒有捷運真是有夠多餘。」

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