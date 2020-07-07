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白沙屯媽「粉紅超跑」急行突煞迴轉…開進車行！史上首次駐駕員林過夜

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▲▼白沙屯媽「粉紅超跑」急行突煞迴轉…開進車行！史上首次駐駕員林過夜。（圖／翻攝白沙屯拱天宮）

▲「粉紅超跑」在莒光路突煞迴轉…開進車行！（圖／翻攝白沙屯拱天宮）

記者許力方／綜合報導

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖遶境，史上首次農曆5月南下進香，上萬信徒徒步參與，媽祖乘坐「粉紅超跑」一路急行，6日來到彰化，傍晚6點半進入員林往莒光路前進，在員鹿路口徘徊，一度前進又煞車倒退，最後鑾轎突然大迴轉，走進路旁的宏泰汽車行，首度駐駕過夜員林，讓老闆又驚又喜。

白沙屯媽祖今年因疫情影響，沿途不開放信徒稜轎腳，第二天「粉紅超跑」就來到彰化，一路沿著台1線來到員林市，數萬信徒緊跟急行，進香行程快速，讓很多人大喊吃不消。6日晚間媽祖鑾轎進入莒光路、員鹿路口，大夥等候神明指示，正以為要轉彎時，鑾轎前進又煞車迴轉，回到莒光路上的汽車行駐駕。

▲▼白沙屯媽「粉紅超跑」急行突煞迴轉…開進車行！史上首次駐駕員林過夜。（圖／翻攝白沙屯拱天宮）

▲▼白沙屯媽「粉紅超跑」急行突煞迴轉…開進車行！史上首次駐駕員林過夜。（圖／翻攝白沙屯拱天宮）

▲白沙屯媽史上首次駐駕員林過夜。（圖／翻攝白沙屯拱天宮）

白沙屯媽祖破天荒首度駐駕員林過夜，當地居民一見到「天后真的來了」興奮歡呼，莒光路入夜後熱情不減，大批信徒聽聞湧入朝聖，擠得水泄不通，瞬間猶如夜市一般。

車行黃姓老闆受訪時直呼，當時見媽祖在路口徘徊時，就心盼媽祖來家裡坐坐，一早家人還把車子全清空，冥冥之中感覺有指示，結果媽祖真的聽到他的聲音，十分感動。

不少網友見「粉紅超跑」第一次駐駕員林過夜就選在車行，紛紛笑呼「今年很喜歡去車廠」、「汽車廠才有空間停超跑」、「明天會是超快速的超跑，因為今天有先進場保養了」！媽祖鑾轎預計凌晨3時起駕，再度啟程南下。

▼天后首度駐駕員林！莒光路湧入人潮變夜市。（圖／翻攝白沙屯媽祖海外後援會臉書）

▲▼白沙屯媽「粉紅超跑」急行突煞迴轉…開進車行！史上首次駐駕員林過夜。（圖／翻攝白沙屯媽祖海外後援會臉書）

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