　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

菜刀狠剁5塊！愛河兇手「保生大帝」前棄屍…2屍袋漂100m停廟前　40hrs破案

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 高雄愛河驚見袋裝屍塊，警調查中 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼ 高雄愛河驚見袋裝屍塊，警40小時火速破案 。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者吳奕靖、許宥孺、戴若涵／高雄報導

高雄市清潔員22、23日接連2天在愛河打撈到2個黑色行李袋，23日聞到詭異臭味後，打開其中一袋才驚知裡面竟裝有「一雙小腿」，嚇得趕緊報警處理。檢方會同法醫相驗後，在屍塊上採集到指紋，初步比對出犯罪嫌疑人，再透過監視器畫面將60歲羅姓男子逮捕，40小時火速破案。重回現場可發現，棄屍點、袋屍發現點正前方竟分別各有一間廟。

回顧發現經過，22日上午9時40分左右高市清潔員先撈起第一個黑色行李袋，但因沒有明顯異狀，先行擺在一旁，23日上午9時40分許，又在同一地點發現另一個黑色行李袋，行李袋疑似因天氣炎熱又泡水，散發出濃厚屍臭味，清潔員這才察覺不對勁，孰料，才開第一袋便發現，有「一雙小腿」被用黑色塑膠袋包覆住，嚇得趕緊報警處理。

▲▼ 高雄愛河驚見袋裝屍塊，警調查中 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方獲報到場處理，一見案情不單純，隨即報請檢察官指揮偵辦，並將裝有屍塊、血水不斷滲出的2個行李袋皆送往殯儀館。檢警會同法醫24日上午進行複驗，發現死者被肢解為5大塊，頭與軀幹裝一袋，手、腳另裝一袋，透過生殖器官可知死者為男性，法醫拼湊遺體得知，死者頭髮灰白、年約80歲、身高約160公分。

據悉，死者頸椎、胸骨有多處骨折，肋骨多處粉碎性骨折，整口牙齒更只剩一顆，不排除生前遭殘忍虐待。檢警也在屍塊上採集到指紋，初步比對出犯罪嫌疑人身分。警方勘驗附近監視器畫面後，鎖定一名騎機車姿勢詭異的羅姓男子，循線將人逮捕歸案。

▲▼ 發現屍塊的兩名清潔隊員 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲發現屍塊的2名清潔隊員一度被嚇到想離職。（圖／記者吳奕靖攝）

羅男到案後坦承，雙方有近10萬元的債務糾紛，才會一怒之下將人約出，殺害後以菜刀分屍。《ETtoday新聞雲》記者重回現場發現，棄屍地點與袋屍發現地點距離不到100公尺，棄屍地正前方就是慈仁宮，裡頭供奉著保生大帝，至於袋屍發現地正前方則是供奉著媽祖的朝后宮。

至於2名發現屍塊的清潔員，據同事轉述，事發後2人嚇到想離職，老闆趕緊買糖果、餅乾替2人壓壓驚，經周圍同事不斷安慰後，2人才轉念心想發現屍體是在「做好事」，讓生活回到正軌。

▲高雄分屍案。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼高雄分屍案棄屍地、發現袋屍地正前方各有一間廟宇。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

▲高雄分屍案。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄分屍案。（圖／記者吳奕靖攝）

發現年輕的小祕密！

【更多新聞】

愛河分屍男生前遭殘虐！「頸椎、肋骨粉碎」肺臟塌陷…牙齒斷到剩1顆

台大教授曖昧女博士生！甩25年妻扯「4年不開冷氣」…使壞被抓包：在走廊都聽見

屏東分局員警「涉應召站」包娼包賭！見理容院遭搜索…轉身跳樓腿骨碎裂

ET快訊
中火2號機重啟　盧秀燕重罰200萬怒批：台電不該知法犯法！
劉品言答應男友求婚卻分手！　淚崩「吃飯一直滑手機」
車位有權狀「竟要求抽籤」　管委會：住戶沒位子！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台61彰化段火燒車！大型吊車交流道突自燃…8消防車出動

驚悚！騎士加速闖紅燈遭對向休旅車擊落　車噴飛害路人骨折

菜刀狠剁5塊！愛河兇手「保生大帝」前棄屍…2屍袋漂100m停廟前　40hrs破案

無妄之災！婦人安坐候車亭　公車撞車亭險垮女彈飛送醫

全國肅槍專案成果豐！苗警掃蕩槍械改造場　緝獲非法槍枝9枝　

高雄分屍案兇手曝光！菜刀狠剁分屍「裝2袋」丟愛河　狼狽趴地遭警制伏

快訊／馬武佐野郡山森林大火延燒16小時！　直升機載水灌救中

台大教授曖昧女博士生！甩25年妻扯「4年不開冷氣」…使壞被抓包：在走廊都聽見

端午節台南安平運河發現男浮屍　 消防打撈上岸追查身分

快訊／屏東分局警「包娼包賭」還設應召站！轉身逃跑摔斷腿　記大過一支

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

伍佰最小粉絲！2歲萌妹在家高歌　身藏老靈魂...狂唱「Last Dance」

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

陸配「台灣腔」被嫌舔台、噁心 她霸氣嗆：準備融入這裡的態度

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

桃園翁被擋叭1下遭推倒地慘死　男辯只是拉扯...打9拳影片打臉

救護車搶救86歲嬤！　動線遭阻擋 惡劣男「要保養車」輾爆警示錐

快訊／台61彰化段火燒車！大型吊車交流道突自燃…8消防車出動

驚悚！騎士加速闖紅燈遭對向休旅車擊落　車噴飛害路人骨折

菜刀狠剁5塊！愛河兇手「保生大帝」前棄屍…2屍袋漂100m停廟前　40hrs破案

無妄之災！婦人安坐候車亭　公車撞車亭險垮女彈飛送醫

全國肅槍專案成果豐！苗警掃蕩槍械改造場　緝獲非法槍枝9枝　

高雄分屍案兇手曝光！菜刀狠剁分屍「裝2袋」丟愛河　狼狽趴地遭警制伏

快訊／馬武佐野郡山森林大火延燒16小時！　直升機載水灌救中

台大教授曖昧女博士生！甩25年妻扯「4年不開冷氣」…使壞被抓包：在走廊都聽見

端午節台南安平運河發現男浮屍　 消防打撈上岸追查身分

快訊／屏東分局警「包娼包賭」還設應召站！轉身逃跑摔斷腿　記大過一支

今年第7起！西非海盜猖獗5韓人貝南柯多努近海遭綁　至今仍失聯

快訊／台61彰化段火燒車！大型吊車交流道突自燃…8消防車出動

台南女國中生遭霸凌骨折　議員指控吃案還施壓職員：想保工作就壓下

中職／樂天桃猿衝了　端午連假3星輪番登場

驚悚！騎士加速闖紅燈遭對向休旅車擊落　車噴飛害路人骨折

中火2號機重啟　盧秀燕重罰200萬怒批：台電不該知法犯法！

坦尚尼亞礦工挖到2塊「超巨大稀有寶石」　售出秒成億萬富翁！

女孩溺水「連一拉一全跳了」　7同學詭譎搶下水…40分鐘剩8浮屍漂上岸！

下港v.s頂港！「超強分析南北粽大比拚」　文史作家曹銘宗：為油飯抱屈

海上飄黃色塑膠袋！鏡頭一拉...嚇見「翻肚龜屍」　志工：可憐的孩子

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

社會熱門新聞

板橋妹遇襲胸壯狼　慘遭當眾扯下內衣狂毆

女北捷被扯掉內衣暴打　網怒：她很勇敢

基隆紅燈區「七年級辣妻」被逮求饒

即／男在列車大喊「我要殺全車旅客！」

新莊雙屍2人是國中教師　書本藏一封告白信

幫14歲女兒整理房間...垃圾桶驚見用過的保險套

即／愛河分屍案兇嫌落網

西勢美香艷影片又來了！警：老司機別衝動

台大教授曖昧女博士生！使壞被抓包：在走廊都聽見

破案關鍵曝光！分屍狠男「雙腿開開」騎機車

愛河分屍男「傷口平整」　兇手疑具醫事背景

新莊夫妻雙屍命案！丈夫疑徒手勒斃妻子後輕生

屁孩夜衝武嶺狂歡　打爆哨站玻璃

即／高市議員李喬如追撞　3車毀損2人傷

更多熱門

相關新聞

愛河分屍男「傷口平整」　兇手疑具醫事背景

愛河分屍男「傷口平整」　兇手疑具醫事背景

高雄愛河分屍案，檢警昨從2個旅行袋內取出頭顱、軀幹、四肢等屍塊，認為這名身高160公分，年紀約70到80歲之間的男性，生前應遭殘忍凌虐，並且各屍塊割口都相當平整，研判兇手應該醫事背景。

即／愛河分屍男血衣特徵曝！短褲有「85JY」字樣

即／愛河分屍男血衣特徵曝！短褲有「85JY」字樣

愛河分屍男生前遭殘虐！頸椎、胸骨全骨折　牙剩1顆

愛河分屍男生前遭殘虐！頸椎、胸骨全骨折　牙剩1顆

人妻路況不熟違規停車遭攔查...老公是通緝犯！

人妻路況不熟違規停車遭攔查...老公是通緝犯！

墾丁外海無頭屍與高雄愛河屍塊　屏檢釐清中　

墾丁外海無頭屍與高雄愛河屍塊　屏檢釐清中　

關鍵字：

愛河殺人分屍保生大帝媽祖

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

日女留學生在台染疫？ICU醫：三種可能

板橋妹遇襲胸壯狼　慘遭當眾扯下內衣狂毆

女北捷被扯掉內衣暴打　網怒：她很勇敢

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

酷炫接瑀熙過夜全被拍！4天後「火辣正牌女友現身」

基隆紅燈區「七年級辣妻」被逮求饒

周揚青毀滅信「愷樂第一時間反應」曝

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

館長羞辱金與正！北韓粉專火大反擊

照片值45000　他看開罰理由傻眼

即／男在列車大喊「我要殺全車旅客！」

陳時中：端午連假不鼓勵去人多地方

下載FaceApp慘了　玩家哭：被迫付650元

搭捷運遇到「萌系大腳交」坐隔壁

更多

最夯影音

更多
衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦
《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

伍佰最小粉絲！2歲萌妹在家高歌　身藏老靈魂...狂唱「Last Dance」

伍佰最小粉絲！2歲萌妹在家高歌　身藏老靈魂...狂唱「Last Dance」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面