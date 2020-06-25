菜刀狠剁5塊！愛河兇手「保生大帝」前棄屍…2屍袋漂100m停廟前　40hrs破案

▲▼ 高雄愛河驚見袋裝屍塊，警40小時火速破案 。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者吳奕靖、許宥孺、戴若涵／高雄報導

高雄市清潔員22、23日接連2天在愛河打撈到2個黑色行李袋，23日聞到詭異臭味後，打開其中一袋才驚知裡面竟裝有「一雙小腿」，嚇得趕緊報警處理。檢方會同法醫相驗後，在屍塊上採集到指紋，初步比對出犯罪嫌疑人，再透過監視器畫面將60歲羅姓男子逮捕，40小時火速破案。重回現場可發現，棄屍點、袋屍發現點正前方竟分別各有一間廟。

回顧發現經過，22日上午9時40分左右高市清潔員先撈起第一個黑色行李袋，但因沒有明顯異狀，先行擺在一旁，23日上午9時40分許，又在同一地點發現另一個黑色行李袋，行李袋疑似因天氣炎熱又泡水，散發出濃厚屍臭味，清潔員這才察覺不對勁，孰料，才開第一袋便發現，有「一雙小腿」被用黑色塑膠袋包覆住，嚇得趕緊報警處理。

警方獲報到場處理，一見案情不單純，隨即報請檢察官指揮偵辦，並將裝有屍塊、血水不斷滲出的2個行李袋皆送往殯儀館。檢警會同法醫24日上午進行複驗，發現死者被肢解為5大塊，頭與軀幹裝一袋，手、腳另裝一袋，透過生殖器官可知死者為男性，法醫拼湊遺體得知，死者頭髮灰白、年約80歲、身高約160公分。

據悉，死者頸椎、胸骨有多處骨折，肋骨多處粉碎性骨折，整口牙齒更只剩一顆，不排除生前遭殘忍虐待。檢警也在屍塊上採集到指紋，初步比對出犯罪嫌疑人身分。警方勘驗附近監視器畫面後，鎖定一名騎機車姿勢詭異的羅姓男子，循線將人逮捕歸案。

▲發現屍塊的2名清潔隊員一度被嚇到想離職。（圖／記者吳奕靖攝）

羅男到案後坦承，雙方有近10萬元的債務糾紛，才會一怒之下將人約出，殺害後以菜刀分屍。《ETtoday新聞雲》記者重回現場發現，棄屍地點與袋屍發現地點距離不到100公尺，棄屍地正前方就是慈仁宮，裡頭供奉著保生大帝，至於袋屍發現地正前方則是供奉著媽祖的朝后宮。

至於2名發現屍塊的清潔員，據同事轉述，事發後2人嚇到想離職，老闆趕緊買糖果、餅乾替2人壓壓驚，經周圍同事不斷安慰後，2人才轉念心想發現屍體是在「做好事」，讓生活回到正軌。

▲▼高雄分屍案棄屍地、發現袋屍地正前方各有一間廟宇。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

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