白沙屯媽起駕第一天！突衝清水餐廳駐駕　信徒大驚喜「老闆要發了」

▲白沙屯媽祖駐駕清水福宴餐廳。（圖／翻攝白沙屯拱天宮）



記者許力方／綜合報導

苗栗通霄的白沙屯拱天宮媽祖5日凌晨起駕，有「粉紅超跑」之稱的白沙屯媽，今年因疫情影響，沿途不開放信眾稜轎腳，下午3時許，鑾轎停駕大甲鎮瀾宮，睽違14年「雙媽相會」，振奮人心；隨後啟程，進香隊伍晚間浩浩蕩蕩抵達清水，媽祖罕見駐駕餐廳，信徒驚喜直呼「老闆要發了」、「這間店會發發發發」、「店家一定嚇到快瘋了！」

白沙屯媽祖鑾轎頂覆蓋一層粉紅色薄帆布，再加上起駕時行進快速，被信徒暱稱「粉紅超跑」。5日凌晨2時15分，吉時一到，鑾轎三進三退，準時起駕，超過5萬信徒擠爆，啟程後一路往大甲鎮瀾宮直衝，沿途大甲居民、大甲媽信徒放鞭炮迎接，睽違多年，雙媽再度相會，駐駕約30分鐘，適逢疫情期間，信徒感動不已：「媽祖慈悲！」

因今年沿途未開放信眾棱轎腳，白沙屯媽進香遶境行程加快，從大甲鎮瀾宮再度啟程後，於晚間7時許就抵達清水，特別駐駕在中山路上的「福宴」國際創意美食餐廳過夜，預估6日清晨4時再度起駕。

「老闆有量才有福，媽媽祖婆知道，是應該請大家吃好吃的，有縁千里來相會。」信徒直呼，媽祖體貼送驚喜，「店家一定嚇到快瘋了！」今年破天荒首次在農曆5月南下進香，第一天選的休息地點都讓香燈腳有好地方休息，「媽祖慈悲，苦民所苦。」也有人認為，媽祖知道疫情影響餐飲業，特來加持。

有信徒則指出，白沙屯媽祖以前就多次去過「福宴」餐廳，「經驗豐富了！」被選中，「這間店會發發發」、「今年福宴樓發財了」、「老闆要發大財了」、「哇！這家餐廳有福氣了！」

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