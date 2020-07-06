白沙屯媽衝進國小！師長領學生「鑽轎底」操場跪一地　爆爭議：不是要中立

▲白沙屯媽祖鑾轎5日下午駐駕大甲鎮瀾宮。（圖／截取自臉書粉專白沙屯媽祖婆網站）

網搜小組／鄺郁庭報導

白沙屯媽繞境進香6日邁入第2天，凌晨4點一到就從清水起駕，接近8點時經過一間國小，鑾轎突然轉向進入該間小學。當時全校師生約500多人正在操場整隊要升旗，看到媽祖鑾轎停在操場跑道，校方便帶領學生「鑽轎底」。話題在PTT引爆，就有網友喊扯「現在學校居然公然在校區內搞宗教活動！」認為這樣相當不妥。

有網友在PTT的Gossiping板上問卦「太扯了吧！？媽祖現在可以開進學校內！？」引用《自由時報》2張照片，畫面中，學生紛紛跪在操場跑道上，等待鑽轎底。但這樣的事情，就讓原PO直呼，「太扯了吧！現在學校居然公然在校區內搞宗教活動」、「你看叫學生跪的人山人海一條龍，這樣是可以的嗎？學校不是對各宗教信仰要保持中立？」

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他表示，如果這樣是可以的話，那之後別的宗教是不是都可以進入學校進行活動，「出了校門要怎麼信都無所謂，但不能在中立且是公立校園搞宗教活動吧！」也批評新聞中，校方還沾沾自喜說媽祖聖駕光臨、全校喜不自勝真的很誇張。

貼文一出，不少網友也說，「這些小孩是自願還是被要求鑽轎底的啊」、「這事情明顯有問題」、「大太陽下叫小朋友下跪磕頭。」但也有鄉民表示，「每年固定會經過，讓學生了解台灣的文化特色，最直接的方式，這樣不好嗎」、「看學生的表情都很興奮啊」、「這對小朋友又沒有不利影響」、「應該之前有先例，當作體驗宗教文化，沒這麼嚴重吧？」