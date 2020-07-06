　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北惜食模範生重裝改組　呷米6月30日強勢回歸

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 新北惜食模範生重裝改組 呷米6月30日強勢回歸。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北惜食模範生重裝改組，呷米6月30日強勢回歸。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局規劃「惜食分享餐廳」計畫，媒合餐飲業者使用來自全台各地的「蔬果格外品」，位在臺北市中正區的呷米蔬食，執行長王淑珍邀集志同道合的夥伴，餐廳決定於端午連假期間重新整修，並於6月30日重新開幕，希望舊雨新知攜家帶眷共啖綠色餐飲。

農業局表示，「呷米」，一家希望以「食的力量改變臺灣」的惜食分享餐廳，店內95%食材來自當季、在地米糧，目標是扶植在地有機、友善耕作的小農。為把關食材品質與加強產銷連結，執行長王淑珍經常拜訪合作農友，並協助農友銷售農產品。

推動惜食理念也是呷米肩負的重任，餐廳除了以格外品及全食物製作料理，也辦理多種活動，教導民眾如何烹調各式食材，及善用剩餘食材及邊角料，如今年4月與羅東高商餐飲科合作，帶領學生將店內剩餘米飯、白蘿蔔皮做成蘿蔔糕，成品不僅與一般蘿蔔糕無別，亮麗的外觀令人歎為觀止。

▲ 新北惜食模範生重裝改組 呷米6月30日強勢回歸。（圖／新北市農業局提供）

▲ 呷米蔬食執行長王淑珍（左）訪視農友情形。

農業局說，2019年呷米對土地友善與惜食議題的努力終於獲得回報，被譽為臺灣綠色米其林之稱的綠色餐飲指南針對合作的20家綠色餐廳針對優先採用有機、當季食材、遵循永續生態及海洋原則等6項指標進行調查，呷米在各項指標均表現亮眼，被稱讚為綠色餐飲業者中的模範生。

王淑珍表示，經過許多年自己與夥伴們一同奮鬥並克服種種挑戰，餐廳收支上也漸漸平衡，但近期疫情的衝擊，讓店內收益也受到影響，剛好考量店內設備及屋況老舊問題，備電量也不足，因此決定趁端午連假期間進行裝修，並於6月30日以新風貌迎接貴賓。

王淑珍說，改頭換面的呷米，除了店門位置調整外，顧客在一樓的展示區就能飽覽琳瑯滿目的點心，並觀看大廚們料理秀，到時歡迎喜歡呷米的朋友們蒞臨品嘗色味俱佳的新創料理，與呷米一同支持在地有機、友善農業。

農業局長李玟表示，農業局協助媒合餐飲業者使用來自全台各地的「蔬果格外品」，各惜食分享餐廳也用心為顧客們製作美味格外品料理，然而因疫情影響各餐廳業績，如今國內疫情趨緩，民眾只要遵守中央疫情中心的防疫新生活建議，可安心到惜食分享餐廳用餐。對呷米或惜食議題有興趣的朋友歡迎追蹤「呷米蔬食 / 素食餐廳 Rice revolution vegetarian restaurant」、「新北市農業局-稼日蒔光」或「惜食分享餐廳」FB粉絲專頁，關注店家最新資訊及惜食新知。

「美麗最大的祕密」

二手票券豐富你的生活

ET快訊
少校爆寫檢討報告後輕生亡　軍方出面還原真相了！
夢到小女孩來牽手！　正妹送行者隔天見棺木裡躺著竟是「她」
快訊／威力彩13億頭獎開獎！快來終結41連槓　中了天天過年
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北惜食模範生重裝改組　呷米6月30日強勢回歸

考驗評審行不行！花蓮蜜香紅茶評鑑　2件紅烏龍茶參賽被淘汰

海拔0~3275M　17國500名自行車好手挑戰27%坡度到武嶺

竑榮產業園區開發許可審議第1次小組會議　自救會成員出席反對

苗議員張可欣驚PO爆乳婚紗　長跑7年修成正果…網「美呆了」　

桃園蓮花季特色料理　市府與饗賓餐旅合作開發9道蓮花蔬食

南投信義警分局山地義勇警察常年訓練　邀登山高手講授實務課程

天氣酷熱！南投籲中央「前瞻經費」　補助冷氣維護學生健康

七七抗戰週年　台東榮服處關懷抗戰老兵

蘭嶼開元港擴港水工試驗成功　台東力拼億元建設經費到位

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

絕景！他空拍沉睡的舊蘇花公路　懸崖峭壁+蔚藍海...網：台灣好美

李紫婷開全麥飆《煎熬》爆哭　火箭少女101改編合唱團歌曲...驚呆全場!!

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

她親手納棺自己母親「面對死亡」　26歲正妹禮儀師：最可怕的是後悔

3招對付小朋友公共場合發脾氣 嘗試轉換環境、接納孩子的情緒

《這個戀愛有罪嗎?》復播下猛藥　小池徹平強壓小三上床...渣到底

新北惜食模範生重裝改組　呷米6月30日強勢回歸

考驗評審行不行！花蓮蜜香紅茶評鑑　2件紅烏龍茶參賽被淘汰

海拔0~3275M　17國500名自行車好手挑戰27%坡度到武嶺

竑榮產業園區開發許可審議第1次小組會議　自救會成員出席反對

苗議員張可欣驚PO爆乳婚紗　長跑7年修成正果…網「美呆了」　

桃園蓮花季特色料理　市府與饗賓餐旅合作開發9道蓮花蔬食

南投信義警分局山地義勇警察常年訓練　邀登山高手講授實務課程

天氣酷熱！南投籲中央「前瞻經費」　補助冷氣維護學生健康

七七抗戰週年　台東榮服處關懷抗戰老兵

蘭嶼開元港擴港水工試驗成功　台東力拼億元建設經費到位

3萬人塞爆觀音亭！2020澎湖國際海上花火節開幕　300無人機排出復仇者聯盟

熱情汪撲上女娃舔爆！　小主人臉頰肉狂抖露無奈神情：都是口水...

安格斯12星座一周運勢7/6-7/12　水逆最後一週！雙子由逆轉勝、天秤遇見100分對象

《破處》制霸全台「周末票房冠軍」　曾珮瑜預告幫觀眾「登大人」

新北惜食模範生重裝改組　呷米6月30日強勢回歸

傳海軍少校寫檢討報告後亡　軍方還原真相：根本沒電腦

東京高CP值迴轉壽司「美登利」插旗台北東區　預計8月開幕

冷戰後拉不下臉？6個破冰小技巧情侶、朋友都適用

鄰居天天檢舉油煙、違停！早餐店生意做不下去...老闆怒掛布條對嗆

東京奧運前景堪憂？　日媒民調：77％受訪者認為辦不成

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

地方熱門新聞

南投超美瀑布奪命　當地人：哭死也沒用

白沙屯媽衝清水餐廳　信徒：老闆要發了

即／海陸操演意外　上士陳志榮不治

花蓮槍戰1中彈1死　4人抓到了

苗議員PO爆乳婚紗照　網稱美呆了

桃園區部分地區　汰換管線工程停水

嘉縣小小警察體驗營六梯次　120名全程免費

桃園許氏家族贈復康巴士　組車隊助偏鄉

嘉泰獅子會長李宗哲投入社區長照關懷

IKEA、新光影城相繼開幕　中壢大江樂見

郭俊男雕塑個展　桃園展出

故宮南院拉抬大嘉義觀光

接到秘境訂單！女外送員岸邊傻盯手機

台北流浪5天到桃園遭誤認小偷　警助返家

更多熱門

相關新聞

衛生局女輕生亡　正宮憔悴：沒有想到

衛生局女輕生亡　正宮憔悴：沒有想到

新北市衛生局一名林姓女員工3日墜樓輕生，生前在臉書發文指遭到知名長照機構廖姓執行長（現已解職）強暴，對此執行長的張姓妻子受訪時，承認丈夫與林女有婚外情，但「沒有性侵一事」，甚至指控林女利用親密自拍照勒索賠償金；6日她更首度出面受訪，對著鏡頭說「身心是很煎熬的，當然對離開的林小姐感到很遺憾」，談到婚外情一事她表情痛苦地說「再講這些對我來說身心是很煎熬的，我真的沒有辦法……」不願正面回應。

21歲嫩妻做酒店！新婚沒半年搞消失…老公衝旅館找人綠炸

21歲嫩妻做酒店！新婚沒半年搞消失…老公衝旅館找人綠炸

新北在地深訪三百年老新莊正夯

新北在地深訪三百年老新莊正夯

新北疫後勞動議題研討會登場

新北疫後勞動議題研討會登場

新莊運動公園停車場施工　挖斷電路搶修中

新莊運動公園停車場施工　挖斷電路搶修中

關鍵字：

新北惜食分享餐廳

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

衛生局女員工墜樓　男方現身回應了

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

幫女大生墮胎！台北醫遭挑斷手腳筋

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

網紅開箱豪宅！驚見「甜笑馬尾妹」　網歪樓...跪求IG

游錫堃提「中醫改名台醫」！中醫師全聯會回應了

「月賺23800元」39歲人夫：我走路有風

衛生局女員工千字痛訴後亡　3周前剛辦器捐

男友嶺新訓只帶500元　她心急：苦的是我啊

炸薯條用錯油！74歲嬤煙霧中毒亡

睡醒了！下空女大生Coser打破沉默

更多

最夯影音

更多
蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你
宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

絕景！他空拍沉睡的舊蘇花公路　懸崖峭壁+蔚藍海...網：台灣好美

絕景！他空拍沉睡的舊蘇花公路　懸崖峭壁+蔚藍海...網：台灣好美

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面