▲ 新北惜食模範生重裝改組，呷米6月30日強勢回歸。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局規劃「惜食分享餐廳」計畫，媒合餐飲業者使用來自全台各地的「蔬果格外品」，位在臺北市中正區的呷米蔬食，執行長王淑珍邀集志同道合的夥伴，餐廳決定於端午連假期間重新整修，並於6月30日重新開幕，希望舊雨新知攜家帶眷共啖綠色餐飲。

農業局表示，「呷米」，一家希望以「食的力量改變臺灣」的惜食分享餐廳，店內95%食材來自當季、在地米糧，目標是扶植在地有機、友善耕作的小農。為把關食材品質與加強產銷連結，執行長王淑珍經常拜訪合作農友，並協助農友銷售農產品。

推動惜食理念也是呷米肩負的重任，餐廳除了以格外品及全食物製作料理，也辦理多種活動，教導民眾如何烹調各式食材，及善用剩餘食材及邊角料，如今年4月與羅東高商餐飲科合作，帶領學生將店內剩餘米飯、白蘿蔔皮做成蘿蔔糕，成品不僅與一般蘿蔔糕無別，亮麗的外觀令人歎為觀止。

▲ 呷米蔬食執行長王淑珍（左）訪視農友情形。

農業局說，2019年呷米對土地友善與惜食議題的努力終於獲得回報，被譽為臺灣綠色米其林之稱的綠色餐飲指南針對合作的20家綠色餐廳針對優先採用有機、當季食材、遵循永續生態及海洋原則等6項指標進行調查，呷米在各項指標均表現亮眼，被稱讚為綠色餐飲業者中的模範生。

王淑珍表示，經過許多年自己與夥伴們一同奮鬥並克服種種挑戰，餐廳收支上也漸漸平衡，但近期疫情的衝擊，讓店內收益也受到影響，剛好考量店內設備及屋況老舊問題，備電量也不足，因此決定趁端午連假期間進行裝修，並於6月30日以新風貌迎接貴賓。

王淑珍說，改頭換面的呷米，除了店門位置調整外，顧客在一樓的展示區就能飽覽琳瑯滿目的點心，並觀看大廚們料理秀，到時歡迎喜歡呷米的朋友們蒞臨品嘗色味俱佳的新創料理，與呷米一同支持在地有機、友善農業。

農業局長李玟表示，農業局協助媒合餐飲業者使用來自全台各地的「蔬果格外品」，各惜食分享餐廳也用心為顧客們製作美味格外品料理，然而因疫情影響各餐廳業績，如今國內疫情趨緩，民眾只要遵守中央疫情中心的防疫新生活建議，可安心到惜食分享餐廳用餐。對呷米或惜食議題有興趣的朋友歡迎追蹤「呷米蔬食 / 素食餐廳 Rice revolution vegetarian restaurant」、「新北市農業局-稼日蒔光」或「惜食分享餐廳」FB粉絲專頁，關注店家最新資訊及惜食新知。

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