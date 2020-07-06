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長照執行長正宮首曝光！衛生局女輕生亡　她煎熬憔悴：沒有想到

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記者陳豐德／新北報導

新北市衛生局一名林姓女員工3日墜樓輕生，生前在臉書發文指遭到知名長照機構廖姓執行長（現已解職）強暴，對此執行長的張姓妻子受訪時，承認丈夫與林女有婚外情，但「沒有性侵一事」，甚至指控林女利用親密自拍照勒索賠償金；6日她更首度出面受訪，對著鏡頭說「身心是很煎熬的，當然對離開的林小姐感到很遺憾」，談到婚外情一事她表情痛苦地說「再講這些對我來說身心是很煎熬的，我真的沒有辦法……」不願正面回應。

▲▼新北衛生局女員工輕生，遭控性侵的長照機構理事長妻子首度曝光。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲遭控性侵女員工的知名長照機構理事長張姓妻子首度曝光。（圖／記者陳豐德翻攝）

育有2個孩子的張妻5日就在臉書寫下「到底是你情我願還是被人所逼？為何當下不報警？維持多久的關係？想當初那單純的小女孩去哪了？」她還說到，當她自己下跪苦苦哀求還我老公及家庭時，那不為所動的表情，連眼都不眨，露出那一抹微笑讓她瞬間清醒，決定走進警局提告妨害家庭。文末更說「如真有不法，我願意親手將我這輩子最親最愛的人交予法律制裁」。

根據《中時電子報》報導，張妻指稱林女臉書所寫都是杜撰，過程都是你情我願，丈夫並非性侵犯，且2019年底林女透過衛生局的朋友約她到三芝海邊，拿出林女與丈夫自拍的10多張親密照，逼迫夫妻倆離婚，張妻回家逼問後才得知出軌真相；在這半年來林女用各種方式騷擾自己家庭，還疑似與衛生局林姓督導共謀，找來黑道對丈夫動粗，藉此索討賠償金，夫妻倆向周刊爆料後，也提出傷害、妨害家庭告訴，不料3日卻傳出林女輕生。

▼新北衛生局女員工輕生並控訴遭任職過的長照機構執行長性侵，2人過往互動密切。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼新北衛生局女員工輕生並控訴遭任職過的長照機構執行長性侵，2人曾互動密切。（圖／翻攝自當事人臉書）

6日正宮身形憔悴現身受訪，面對記者提問是否有想過林女會選擇輕生這一步，她直言「可能是沒有想到」，記者追問是否夫妻倆曾被林女騷擾過時，正宮則說「因為再講這些身心是很煎熬的，我真的沒有辦法再講這些，一切就讓司法來調查，還原整個真相，我當然是對她的離開很遺憾，畢竟就像個妹妹一樣，叫我再說真的太煎熬了。」

林女2017年6月進入廖男開設的長照機構做秘書，她的臉書千字遺書中明確指控遭到「他」宿醉強暴，甚至被毒打，但每次男方都會懺悔，根據最新曝光的錄音檔，一名疑似為廖男的男子不斷痛哭道歉「我沒有要對妳動粗，我只是想好好跟妳說說話」。

整起案件最讓人疑竇的就是「小四」是否存在，林女文中提到有徵信社拿著照片提到另名女孩希望她退出，她才瞬間清醒選擇離去；但據了解，張妻則否認有這名小四，從頭到尾只收到林女的勒索，整起事件宛若房思琪案翻版，承接整個案件的徵信業者目前已經成為檢警追查重點。「願用這條命，讓真相浮出檯面」林女留下的這最後一句話是否如願，至今仍未能知曉。

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▼林女遺言寫下遭廖男性侵且毆打，並透露有小四的存在。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼新北衛生局女員工輕生並控訴遭任職過的長照機構執行長性侵，2人曾互動密切。（圖／翻攝自當事人臉書）

▼林女離世後親友皆相當不捨。（圖／翻攝臉書）

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