▲ 新北鼓藝節首改線上活動登場，號召鍵盤鼓手爭奪雲端鼓王。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「集合啦！咚咚鼓友會」2020新北市鼓藝節線上活動熱鬧登場！今年受到疫情影響，新北市政府文化局首度透過線上擊鼓節奏遊戲、打鼓影片徵集票選及鼓知識問答等活動來推廣鼓藝，歡迎各類鼓隊、學校社團及鼓手，錄製擊鼓短片上傳參加人氣競賽只要完成指定條件，就有機會獲得超值好禮。

「集合啦！咚咚鼓友會」線上活動，透過擊鼓節奏遊戲、打鼓影片徵集票選及每日鼓知識問答等活動，透過遊戲方式讓大眾體驗擊鼓樂趣、吸收鼓的相關知識。其中擊鼓節奏遊戲的音樂，選自曾於鼓藝節演出的團隊表演曲目製成，獨特的鼓樂曲目讓挑戰性更加一級！不但可訓練手眼協調，更可培養專注度和耐性。

▲「集合啦！咚咚鼓友會」2020新北市鼓藝節線上活動熱鬧登場。

文化局表示，新北市鼓藝節舉辦已14年，今年雖逢新冠肺炎疫情取消大型實體演出，為了維持鼓藝節的品牌熱度，文化局推出「新莊响仁和鼓文化特展」、「集合啦！咚咚鼓友會」線上遊戲、「2021鼓藝節演出計畫甄選活動」及7月31日於新北大都會公園舉辦的「小怪獸擊鼓派對」，利用各種不同的方式，鼓勵大家一起打鼓健身，阻絕病菌。

歡迎民眾於8月2日前上傳自己最得意的擊鼓趣味影片，8月3至9日將進行人氣票選。8月9日前完成節奏遊戲挑戰或每日問答者，還有機會獲得Switch、藍芽耳機或超商500元禮券等超值好禮。詳情請見2020新北市鼓藝節線上活動網站：https://www.ntc-drum-arts.com.tw。

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