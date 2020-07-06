馬英九罕見室內全程「戴墨鏡」　原因曝光

▲馬英九罕見在室內戴上墨鏡。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

前總統馬英九5日出席國民黨革命實踐研究院「青年登入．民主實踐營」結業式，但不論是會前受訪或是在室內演講廳演講時，都罕見戴上墨鏡，令媒體關心是否最近割了雙眼皮。對此，馬英九辦公室表示，馬英九做了眼瞼和眼袋手術，但因尚未消腫且畏光，所以戴太陽眼鏡避免光線直射眼睛。

馬英九昨天受訪時，媒體見到他眼皮比過去深邃，詢問「是割雙眼皮了嗎？」馬英九笑回，「拜託好不好，你說我以前是單眼皮嗎？不是。」

馬英九戴墨鏡的原因6日也曝光。據《聯合報》報導，馬英九辦公室證實，馬英九因眼瞼下垂的問題，經醫師建議做了眼瞼和眼袋手術，原本手術安排在年初進行，後因疫情而延至近期，馬英九術後復原情形良好，但因尚未消腫且畏光，所以戴太陽眼鏡以防光線直射眼睛。

事實上，國民黨秘書長李乾龍6月23日宴請歷任黨主席，馬英九婉拒出席遭質疑是不願為改革委員會的兩岸新論述背書，當時李乾龍否認並說，馬英九是因為眼睛「不舒服」，且日前他與江啟臣會面時就全程戴墨鏡，說完還對一旁記者強調，「不要笑，這是真的！」

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