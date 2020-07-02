馬英九、江啟臣2日不來了　「保護頭城釣魚台辦公室」：避免遭受誤解

▲「保護頭城釣魚台辦公室」2日上午緊急宣布，保釣不分藍綠為免遭誤解，馬英九、江啟臣2日暫不慰問辦公室。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

「保護頭城釣魚台辦公室」1日決議，積極尋找漁船及娛樂漁船載保釣人士，最快7/4最慢7/6，舉行「行先行探勘，登島策略」的出海行動，走多遠算多遠，且一度前總統馬英九、國民黨主席江啟臣2日下午到宜蘭商議保釣相關事宜，但2日上午辦公室緊急宣布，為免遭受誤解，馬、江兩人暫不到保釣辦公室來關心慰問。

保護頭城釣魚台辦公室2日上午表示，保釣不分藍綠，不分族群，不分顏色，持續在為主權及漁權努力，希望大家都來保釣，保釣辦公室非常感謝很多人對保釣工作的支持，尤其馬前總統，江啟臣主席的關心，經過協調，2日下午暫不到保釣辦公室來關心慰問，以免遭受部分誤解，以維護保釣工作神聖角度。而事實上，保釣工作是多元人士所參與，更需要大家共同努力，讓保護頭城釣魚台工作可以持續走下去。

保護頭城釣魚台辦公室1日晚間表示，1日是保釣辦公室給日方及中央最後的期限日，但未見中央、日方善意回應，且也未至保釣辦公室進行協調說明，因此，辦公室開會議決議，積極尋找漁船及娛樂漁船載保釣人士，最快7/4最慢7/6，舉行「行先行探勘，登島策略」的出海行動，走多遠算多遠。而前總統馬英九、國民黨主席江啟臣原預計2日下午，到宜蘭商議保釣相關事宜。

保護頭城釣魚台辦公室1日晚間指出，雖日前農委會副主委陳添壽率漁業署副署長林國平及海巡署副署長蔡長孟等至宜蘭，但未對主權及漁權事宜定調宣示，只想摸頭不想解決問題，辦公室深感遺憾，中央如此不重視地方民意，另對於辦公室正式申請船員證一事，百般刁難，無奈之下，因此，辦公室決議，提前舉行「先行探勘，登島策略」的出海行動，探勘返台後再商議正式出海保釣行動。

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