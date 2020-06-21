見19歲女兒在泡澡…入浴「幫搓背」趁機下探亂摸！狼父瞎扯：處女檢查

▲女子婷婷（化名）泡澡時爸爸好意上前詢問要不要幫忙搓背，怎料過程中卻遭侵犯。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者徐愷昕／台中報導

男子阿閔（化名）一日晚上見19歲女兒婷婷（化名）在浴室泡澡，一時興起上前詢問要不要幫忙搓背，隨後就趁婷婷毫無防備之際，將雙手伸向她胸部搓揉，並順勢往下碰觸她下體。事後，阿閔向女兒解釋一切是基於關心，所以要檢查她是不是處女，而法院審理阿閔更矢口否認犯行，但法官不採信他說詞，審結判處有期徒刑3年4月。全案仍可上訴。

下個月就要滿20歲的婷婷，2019年2月18日晚上在家中主臥室泡澡時，遭爸爸詢問是否需要幫忙搓背，當時婷婷不疑有他直接答應，沒想到爸爸過程中竟趁機將雙手從她腋下向前胸搓揉，隨後更順勢向下以手指侵犯她下體。

婷婷當下嚇得不知如何反應，腦中一片空白，難過傳訊向男友哭訴完後便傳訊給爸爸，「我覺得晚上那樣子感覺很不舒服，好像也不是親子之間該有的行為」，沒想到爸爸竟回問，「第一次是什麼時候？」並稱用手指侵入下體是要檢查她是不是處女，隨後又說出，「爸爸特別在乎妳在性這方面的觀念是不是有偏差」等話。

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台中地院審理時阿閔否認犯行，但法官勘驗婷婷與爸爸的對話紀錄發現，事發隔日阿閔確實有道歉並說出上述對話，知道女兒仍是處女後還坦言，「我一直覺得妳是很乖的女兒」、「爸爸很開心妳沒有（跟外人發生性關係），妳要好好認真讀書」等話。

法庭上婷婷表示願意原諒父親，不希望爸爸受到司法的處罰，只希望司法可以讓爸爸反省，但法官認為阿閔身為父親，本應盡父責照顧女兒，怎料他卻罔顧倫常對婷婷做出強制性交行為，犯後還不願認錯也不見反省悔過之心，審結依法判處有期徒刑3年4月。全案仍可上訴。

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