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他居家上班「卻愛上與哥哥女友激戰」　沉溺不倫差點被抓包…竟無恥度想繼續

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▲情侶,性愛,男女。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男網友提到自己居家上班，卻跟哥哥女友有染。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在全球讓多國實行限制令，大多歐美國家採取在家工作的方式，然而也衍伸出許多家庭問題。一名男網友日前投書至《太陽報》求助，表明自己因為居家上班的原因，與哥哥的女友長時間相處發生「不倫關係」，但因為過程實在太美好，停不下來，如今面對哥哥已經懷疑兩人關係，感到相當無助。

根據英國《太陽報》報導，男網友在文章中提到，自己跟哥哥、哥哥的女友同住在父親給的房子裡，哥哥平時在幫爸爸的麵包店工作，因為封城限制的關係，男網友在家上班、哥哥的麵包店生意卻異常忙碌，長時間都不在家。而哥哥的26歲女友，因為封城關係也搬到兄弟倆家中，負責煮三餐。

就在某日，男網友聽到哥哥與女友爭執，且哥哥事後氣沖沖地離開家裡，男網友便上前詢問，才知道一直以來哥哥都沒有與女友發生關係，也從未對女友說過「我愛你」，這讓女方感到相當自卑，懷疑是自己長得不好看。於是男網友便安慰哥哥女友，「沒有關係，我覺得你很漂亮」，就這樣乾柴碰上烈火，兩人竟發生了性關係。

事後兩人決定保守秘密，雖然哥哥與女友持續交往，但仍會跟男網友發生關係，直到有一天哥哥發現女友與弟弟似乎有染，差點逮個正著，開始對女友態度180度大轉變，但男網友卻似乎已經暈船。

對此男網友想要尋求鄉民建議，眾人也紛紛留言「快點停下來吧！」、「這可能會造成家庭破裂，你還繼續？」、「哥哥女友也有問題吧？結果哥哥最可憐」、「被兄弟跟女友背叛，感覺很差」。

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