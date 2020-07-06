　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

3個月海賺10億！英夫妻「疫情爆發」秒創洗手液公司　鷹眼投資噱爆…網超誇讚

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼洗手,酒精洗手液,洗手乳,細菌（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲新冠疫情讓消毒液、洗手液需求大增。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠疫情嚴峻，不少產業、企業都因此停擺，全球經融受到嚴重影響之際，英國一對夫妻卻「逆向操作」，三個月前迅速成立了一間製造洗手液公司，帶來了相當驚人的收益，自開業至今已經達到約台幣10億的收入，且保證100％英國製造。

根據英國《太陽報》報導，英國在新冠疫情大爆發時，屬於第一波「重疫國」，加上政府並未及時提出有效防疫政策，病毒擴散迅速，醫療、消毒物資嚴重短缺，近期更出現確認人數再上升的狀態，專家也擔心第二波恐怕就要來臨。然而47歲的安德魯（Andrew）和妻子瑞秋（Rachel Montague）卻看準這波「缺乏」與市場，在三個月前立刻成立了消毒液公司，當機立斷的放下原本的工作。

令人欣慰的是，安德魯卻沒有特別想要賺進這波「災難財」，僅以30英鎊（約台幣1100元）單價賣500毫升的洗手液，他表示，「我們想要確保市場在這波疫情中，不會受到特別的哄抬」。據悉，安德魯與妻子過去在房地產投資界中工作，受到疫情影響生意停擺，毅然決然的成立洗手液公司，找了約20個員工，4個孩子也都一起加入。

洗手液公司一成立，馬上就在英國國內接到大單，並陸續與英國郵政、英國石油等大企業簽約，市值約台幣108億。安德魯也標榜，「我們所出產的洗手液100％都是英國製造，內含80％的酒精，消毒效果相當好」。

安德魯與妻子也相當有善心，不僅拒絕市場哄抬價格，更像多間醫療服務機構捐贈大量的產品，「我們很驕傲自己可以在這時候幫上忙，也將繼續投入公共衛生的事業中」。

►這樣買東西最划算

ET快訊
柯文哲狂嗆中央：有唸書的都知道　振興券完全沒有用
三倍券抽Gogoro首位幸運兒出爐！還有24台等著你抽
李眉蓁質詢代理市長楊明州　嗆辣發言：8月15日後是我當市長！
21歲嫩妻新婚半年常消失…老公急瘋「衝旅館找人」綠炸
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

8月孕婦遭騙進獸醫診所　變態女「壓手術台切腹奪子」農場棄母體…等血流乾

8歲小妹陳屍泳池漂浮　媽媽叔叔也陪葬…「水深才1.2m」鄰居驚死因太詭譎！

影／26天雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」　主人上樓見女兒血腥爆肚…崩潰拉開野獸！

他居家上班「卻愛上與哥哥女友激戰」　沉溺不倫差點被抓包…竟無恥度想繼續

WHO還在「求證中」　239位專家連署「打臉公開信」：病毒會透過空氣傳播！

兒子過世…老爸「貼身照顧媳婦」　2年後「直接升格老婆」開心娶進門！

印度富商花11.7萬打造「黃金口罩」　問功效如何竟答：我也不知道耶

23歲女國手受虐宿舍輕生！隊長遭控「逼跳樓」毆打全身血...冷笑：別作秀

中印流血衝突20死！　印度士兵家屬：兒遭解放軍「金屬釘割喉」喪生

朋友一直不接電話...他拜訪意外目睹3屍　警：喪兒父活活勒死妻子

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

絕景！他空拍沉睡的舊蘇花公路　懸崖峭壁+蔚藍海...網：台灣好美

她親手納棺自己母親「面對死亡」　26歲正妹禮儀師：最可怕的是後悔

3招對付小朋友公共場合發脾氣 嘗試轉換環境、接納孩子的情緒

躲太陽！3警騎車停陰影處未靠邊 民眾怒檢舉：全都冰淇淋做的？

《這個戀愛有罪嗎?》復播下猛藥　小池徹平強壓小三上床...渣到底

印度富商花11.7萬打造「黃金口罩」　問功效如何竟答：我也不知道耶

23歲女國手受虐宿舍輕生！隊長遭控「逼跳樓」毆打全身血...冷笑：別作秀

中印流血衝突20死！　印度士兵家屬：兒遭解放軍「金屬釘割喉」喪生

朋友一直不接電話...他拜訪意外目睹3屍　警：喪兒父活活勒死妻子

3個月海賺10億！英夫妻「疫情爆發」秒創洗手液公司　鷹眼投資噱爆…網超誇讚

伊朗核事故「鈾濃縮離心機」受損…拖慢發展進度！　瘋傳「這兩國」策劃破壞

恐怖煙火射進2樓窗戶！ 放炮男回頭才發現自己家慘被燒毀

兒子過世…老爸「貼身照顧媳婦」　2年後「直接升格老婆」開心娶進門！

川普預言：新冠疫苗「年底前會有」！　美FDA局長不敢挺

吸毒犯持「抹血刀」攻擊：刀上有C肝病毒！　遭健美先生痛揍制伏

陳櫻文結婚...爸火速賣新板特區房「只售400萬元」：很傻眼！

華航「防疫熱餐」今起上線　不分艙等、限飛航3小時以上航班供應

超商設座位區就厲害！「竟然有書展...」他呆了　問卦最誇張設施…吸熱議

武漢日降雨量426毫米破紀錄　官方：防汛形式嚴峻

兒有過動症讀森林小學　高山峰每天花160分鐘接送：為了小孩值得！

怪手下樓梯「剩3階翻車壓死駕駛」　職安訓練只有1句：大家注意安全！

中職／彭政閔現身測試會　球迷不打擾！乖乖排隊等簽名

英國女王「御用替身」曝光！花30年模仿所有姿勢　連吃飯都要一模一樣

Nissan「最小型休旅」Magnite釋出預告　平價、流線外觀明年上市

國人保單健檢分數不及格暗藏3問題　逾6成民眾遇意外才檢視保障

大媽便意來...開腿直接解放！　路過滑手機民眾差點跌屎上...

國際熱門新聞

炸薯條用錯油！74歲嬤煙霧中毒亡

英媒：中國可能7年前就知新冠病毒

超巨鳥「夾著大魚」在天上飛！眾人驚呆狂猜：那是鯊魚？

夫妻玩「裸體摔角」！交疊到一半6歲兒撞見「在幹嘛」

35名少男少女裸體開趴　最小13歲！

TikTok損失1766億！急信印度：不會把用戶隱私給中國

後院百公斤巨蟒亂竄　還藏50顆蛋

MLB疫情危機！白襪、國民4球員確診

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

全球破53萬死！西班牙再爆群聚感染急封城

老爸「貼身照顧媳婦」2人直接升格幸福夫妻

人死我負責！運將惡意攔救護車...80歲癌婦亡

女滑出雲霄飛車摔死　血濺孩子眼前

小池百合子6成高得票率！成功連任東京都知事

更多熱門

相關新聞

昆山創業周　將發布兩岸青創園升級版

昆山創業周　將發布兩岸青創園升級版

為促進創新創業，「中國昆山創業周」日前舉行發布會，宣布主活動將於7月10日到13日舉行。其中，昆山作為大陸台商投資最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁的地區之一，將在活動期間舉辦2020海峽兩岸（昆山）人才交流合作大會、發表兩岸青創園升級版，並計畫在台灣設分會場，降低疫情影響。

英媒調查：75%讀者認中國是西方最大威脅

英媒調查：75%讀者認中國是西方最大威脅

解封！英格蘭夜生活嗨爆　喝茫0社交距離

解封！英格蘭夜生活嗨爆　喝茫0社交距離

英國分手華為！6個月內踢出5G建設名單

英國分手華為！6個月內踢出5G建設名單

英國「酒吧餐廳重開」　首相：疫情失控立刻踩煞車

英國「酒吧餐廳重開」　首相：疫情失控立刻踩煞車

關鍵字：

英國洗手液創業

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

衛生局女員工墜樓　男方現身回應了

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

幫女大生墮胎！台北醫遭挑斷手腳筋

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

游錫堃提「中醫改名台醫」！中醫師全聯會回應了

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

執行長認外遇！墜樓女「5年前服務畫面」曝光

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

網紅開箱豪宅！驚見「甜笑馬尾妹」　網歪樓...跪求IG

衛生局女員工千字痛訴後亡　3周前剛辦器捐

「月賺23800元」39歲人夫：我走路有風

男友嶺新訓只帶500元　她心急：苦的是我啊

炸薯條用錯油！74歲嬤煙霧中毒亡

更多

最夯影音

更多
蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你
宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面