3個月海賺10億！英夫妻「疫情爆發」秒創洗手液公司　鷹眼投資噱爆…網超誇讚

▲新冠疫情讓消毒液、洗手液需求大增。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠疫情嚴峻，不少產業、企業都因此停擺，全球經融受到嚴重影響之際，英國一對夫妻卻「逆向操作」，三個月前迅速成立了一間製造洗手液公司，帶來了相當驚人的收益，自開業至今已經達到約台幣10億的收入，且保證100％英國製造。

根據英國《太陽報》報導，英國在新冠疫情大爆發時，屬於第一波「重疫國」，加上政府並未及時提出有效防疫政策，病毒擴散迅速，醫療、消毒物資嚴重短缺，近期更出現確認人數再上升的狀態，專家也擔心第二波恐怕就要來臨。然而47歲的安德魯（Andrew）和妻子瑞秋（Rachel Montague）卻看準這波「缺乏」與市場，在三個月前立刻成立了消毒液公司，當機立斷的放下原本的工作。

令人欣慰的是，安德魯卻沒有特別想要賺進這波「災難財」，僅以30英鎊（約台幣1100元）單價賣500毫升的洗手液，他表示，「我們想要確保市場在這波疫情中，不會受到特別的哄抬」。據悉，安德魯與妻子過去在房地產投資界中工作，受到疫情影響生意停擺，毅然決然的成立洗手液公司，找了約20個員工，4個孩子也都一起加入。

洗手液公司一成立，馬上就在英國國內接到大單，並陸續與英國郵政、英國石油等大企業簽約，市值約台幣108億。安德魯也標榜，「我們所出產的洗手液100％都是英國製造，內含80％的酒精，消毒效果相當好」。

安德魯與妻子也相當有善心，不僅拒絕市場哄抬價格，更像多間醫療服務機構捐贈大量的產品，「我們很驕傲自己可以在這時候幫上忙，也將繼續投入公共衛生的事業中」。

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