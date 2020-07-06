壽司郎環球店驚見巨鼠！「爬過壽司」輸送帶上狂奔　高層決策：結帳後趕人

記者黃士原、鄺郁庭／台北報導

壽司郎日前傳爆出「巨鼠在輸送帶上狂奔」的事件！有網友在PTT的ShuangHe板上交待始末，說7月4日下午2點半，他帶小孩前往前往中和環球購物中心壽司郎吃壽司，結果用餐才半小時，身後幾桌的客人傳來驚呼和騷動聲。一看才發現，有一隻身長至少10公分的灰色大老鼠跑在輸送帶上。事後壽司郎的處理方式，讓原PO超傻眼。

這位網友文中表示，當天他預約了壽司郎，要帶考完期末考的孩子去用餐，吃了約半個小時，突然一陣騷動。本來原PO不以為意，但當轉頭想看壽司輸送帶上的壽司時，就看到一隻身長約10公分（不含尾巴）的灰色老鼠跑在輸送帶上，還經過他的正前方，「牠距離我的手臂只有10公分，如果這時候去拿壽司盤，說不定會將這隻老鼠一起端下來！」

原PO透露，當時店內負責人和高層通過電話後，要求客人結帳後離席，如果有客訴就打給總公司，「是的沒錯，要求您將這些可能老鼠朋友爬過、親過的壽司結帳後離席，有問題請自己打電話給（禮拜六絕無人上班或接電話的）總公司，他們現場也愛莫能助。」

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這樣的處理方式讓原PO超傻眼，忍不住聯想到，店員送走這些目擊客人後，是不是會繼續接待外面不知情的顧客，而且是在完全沒重新消毒，逛大街的老鼠也還沒抓到，「重點是，誰也不知道這些老鼠可能碰過的食材到底有沒有被處理掉？還是說只是先從餐檯上收下來，等新的客人進來之後再重新放上去？」

▲原PO去吃迴轉壽司，遇到巨鼠爬在輸送帶上。（圖／東森新聞）

網友直說，從壽司郎回家後他還是餘悸猶存，說自己大概很久都不敢去那裡用餐，或吃迴轉壽司，最後不滿地表示，「這不是分店的問題，分店的店長／店員都只是聽命行事，最大的問題是高層遇到食安問題的處理態度和方式。」

看到貼文後，其他網友紛紛喊扯，「常去吃耶……太噁了吧」、「如果廚餘跟環境沒整理好，會跑到其他家，很可能整層都有」、「還要結帳喔……太扯了，如果是我就直接離開了。」

據悉，壽司郎在下午3點出現老鼠後，4點才清場消毒，6點就恢復營業至10點關門消毒。事後壽司郎表示，對於用餐時間出老鼠在迴轉台上而受到驚嚇的客人深感抱歉，正持續跟消費者聯絡中，也願意賠償，只要憑當日下午2:55～4:30的消費發票即可全額退費。

壽司郎也強調每間分店都會進行每月固定消毒清潔，往後也將嚴格執行相關清潔與消毒。日本第一迴轉壽司品牌「SUSHIRO壽司郎」自2018年6月15日「SUSHIRO壽司郎」台灣旗艦店進駐台北車站商圈後，一直持續積極展店。SUSHIRO壽司郎目前台北市店舖7間、新北市店舖1間、新竹店1間號台中市店舖3間、台南市店舖4間、高雄市店舖3間，合計19間店舖。

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