超商設座位區就厲害！「竟然有書展...」他呆了　問卦最誇張設施…吸熱議

▲台灣便利商店密集度相當高。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣便利超商遍地開花，密度位居全球第2，與民眾生活緊密結合！就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說開在台北的超商，基本上連空出座位區都有難度，南部的有座位區就已經算很厲害，結果他看到某間超商裡居然有一小櫃是「書展」，忍不住感到驚奇，便問卦「你目前在超商看過最誇張的設施是啥？」

這位網友文中表示，「便利商店啊！就是盡量擺滿商品啊！」並說開在台北的超商，基本上連坐的位置都有點難度；但如果是在比較南部地方，就可能比較有座位，認為光是有座位區已經很厲害了，「結果我現在看到這個……」

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原PO接著在文中貼出一張照片，只見該間超商裡面不僅設有座位區，還有仿麵包店的麵包架，重點座位區旁邊竟然擺著一個書架，上面至少放了3排暢銷書籍，看起來就像一個小書店。

看到貼文後，其他網友紛紛留言熱論，「有的還會擺量血壓機（健康小站）」、「這有很誇張嗎？複合門市都開多久了」、「看過跟自助洗衣店合併的」、「有看過已經結合小型超市的服務了」、「健康監測站，還有血壓機」、「美妝店中店」、「都有健身房和烤雞店了」、「熱壓吐司跟啤酒機」、「台中有個跟藥妝店合併，樓上還有健身房。」