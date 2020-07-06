三倍券第一波預購將截止！李永得選領數位　林佳龍到郵局領紙本

▲總統蔡英文、文化部長李永得、交通部長林佳龍等出席「台博館鐵道部園區」開幕典禮，李永得與林佳龍談及三倍券。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

「振興三倍券」第一波預定日將於明（7）日截止，你選擇領紙本還是數位？部會首長喜好也各不相同，文化部長李永得今（6）日表示，他選擇領數位版，上網綁定十分方便；而交通部長林佳龍則計畫第二波到郵局領紙本券，認為無論數位或紙本都一樣方便。

據經濟部統計，截至昨（5）日晚間，振興三倍券的預定人數已衝破600萬人、達625萬8673人，不過預購紙本三倍券人數卻佔其中505萬4913人，與數位綁定人數比例懸殊。

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文化部長李永得、交通部長林佳龍今（6）日上午出席「台博館鐵道部園區」開幕典禮時，被媒體問及以什麼方式領取三倍券，李永得透露偏好數位，只要上網綁定即可，十分方便。

他也提及文化部即將加碼的新台幣600元「藝FUN券」，預計發行200萬份，7/18起上午9時至7/20晚間9時，開放民眾一人一機以智慧型手機下載「藝FUN券」APP並註冊，7/21中午公開抽籤。李永得更曾對媒體提及，「這將是由史以來最珍貴的一次藝文消費數據調查」。

而林佳龍則表示，自己預計第二波再到交通部所屬的中華郵政領取紙本三倍券，也會加強宣導分流領取，無論數位或實體紙本都一樣方便，更提到「安心旅遊補助」也可搭配三倍券使用，加上業者現在紛紛提出觀光優惠，更物超所值。

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