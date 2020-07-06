　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

三倍券第一波預購將截止！李永得選領數位　林佳龍到郵局領紙本

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼總統蔡英文、文化部長李永得、交通部長林佳龍等出席「台博館鐵道部園區」開幕典禮。（圖／文化部提供）

▲總統蔡英文、文化部長李永得、交通部長林佳龍等出席「台博館鐵道部園區」開幕典禮，李永得與林佳龍談及三倍券。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

「振興三倍券」第一波預定日將於明（7）日截止，你選擇領紙本還是數位？部會首長喜好也各不相同，文化部長李永得今（6）日表示，他選擇領數位版，上網綁定十分方便；而交通部長林佳龍則計畫第二波到郵局領紙本券，認為無論數位或紙本都一樣方便。

據經濟部統計，截至昨（5）日晚間，振興三倍券的預定人數已衝破600萬人、達625萬8673人，不過預購紙本三倍券人數卻佔其中505萬4913人，與數位綁定人數比例懸殊。

請繼續往下閱讀...

文化部長李永得、交通部長林佳龍今（6）日上午出席「台博館鐵道部園區」開幕典禮時，被媒體問及以什麼方式領取三倍券，李永得透露偏好數位，只要上網綁定即可，十分方便。

他也提及文化部即將加碼的新台幣600元「藝FUN券」，預計發行200萬份，7/18起上午9時至7/20晚間9時，開放民眾一人一機以智慧型手機下載「藝FUN券」APP並註冊，7/21中午公開抽籤。李永得更曾對媒體提及，「這將是由史以來最珍貴的一次藝文消費數據調查」。

而林佳龍則表示，自己預計第二波再到交通部所屬的中華郵政領取紙本三倍券，也會加強宣導分流領取，無論數位或實體紙本都一樣方便，更提到「安心旅遊補助」也可搭配三倍券使用，加上業者現在紛紛提出觀光優惠，更物超所值。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
柯文哲下令清查1280月票旅客軌跡：有人搭到1萬元
好市多買一組牛小排！「回家開下層」傻住：衝擊實在太強
雙金女星遭起訴！　誆製作《海角七號》音樂劇騙募資150萬
執行長2分鐘爆哭錄音檔曝光！施暴後懺悔衛生局女：別把我推開
《國光幫幫忙》混血辣模仙人跳富商…狂榨800萬下場慘了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鐵道迷必追景點+1！台博館「鐵道部園區」修復16年正式開館

千萬別太黏！獅子需要「獨立空間」、摩羯喜歡「各自努力」

「固殺草」惹議...農委會坦言沒風險溝通　前防檢局局長：不要危言聳聽

預購三倍券！他事後收簡訊「資料有誤」附網址：盡快驗證　網揭詐騙陰謀

「連2天防午後大雨」時間曝！何時有颱風發展？　彭啟明說話了

天氣爆熱學生想放高溫假　新北教育局：已函請教育部研議

文化部允國家動漫館留在台中　市府今提供7處地點圈選

南投奧萬大暑假「野百合」盛開！　7月平日住宿、享雙重優惠

「阿童舊愛」邱主任近況曝光！他截圖驚呼：該早點轉行的...鄉民推爆

三倍券第一波預購將截止！李永得選領數位　林佳龍到郵局領紙本

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

絕景！他空拍沉睡的舊蘇花公路　懸崖峭壁+蔚藍海...網：台灣好美

她親手納棺自己母親「面對死亡」　26歲正妹禮儀師：最可怕的是後悔

3招對付小朋友公共場合發脾氣 嘗試轉換環境、接納孩子的情緒

躲太陽！3警騎車停陰影處未靠邊 民眾怒檢舉：全都冰淇淋做的？

林志穎參加老婆聚會「直接被無視」ＸＤ　調皮操控媽媽的音樂…做瑜珈遭慘電！

鐵道迷必追景點+1！台博館「鐵道部園區」修復16年正式開館

千萬別太黏！獅子需要「獨立空間」、摩羯喜歡「各自努力」

「固殺草」惹議...農委會坦言沒風險溝通　前防檢局局長：不要危言聳聽

預購三倍券！他事後收簡訊「資料有誤」附網址：盡快驗證　網揭詐騙陰謀

「連2天防午後大雨」時間曝！何時有颱風發展？　彭啟明說話了

天氣爆熱學生想放高溫假　新北教育局：已函請教育部研議

文化部允國家動漫館留在台中　市府今提供7處地點圈選

南投奧萬大暑假「野百合」盛開！　7月平日住宿、享雙重優惠

「阿童舊愛」邱主任近況曝光！他截圖驚呼：該早點轉行的...鄉民推爆

三倍券第一波預購將截止！李永得選領數位　林佳龍到郵局領紙本

自然災害頻發　陸上半年4960萬人受災、271人死亡

38歲凱特綁馬尾秒變學生妹　穿2萬藍洋裝與威廉王子搭成情侶裝

亞股全面強彈！港股大漲近900點、陸股漲逾4％、日韓台股漲幅超過1％

朋友一直不接電話...他拜訪意外目睹3屍　警：喪兒父活活勒死妻子

鐵道迷必追景點+1！台博館「鐵道部園區」修復16年正式開館

A股大漲4％突破一年高點　「成交量暴走」券商下單系統卡住

千萬別太黏！獅子需要「獨立空間」、摩羯喜歡「各自努力」

紓困3.0只補助不振興　觀光業者疾呼：下半年將有雪崩式倒閉潮

蔡英文日文推特「慰問九州災情」登NHK熱門第一！　網淚喊：台灣多謝！

3個月海賺10億！英夫妻「疫情爆發」秒創洗手液公司　鷹眼投資噱爆…網超誇讚

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

生活熱門新聞

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

幫女大生墮胎！台北醫遭挑斷手腳筋

游錫堃提「中醫改名台醫」！中醫師全聯會回應了

男友嶺新訓只帶500元　她心急：苦的是我啊

「月賺23800元」39歲人夫：我走路有風

長髮妹夜店狂喇6男！現場超嗨：1個接1個

棄台大電機！他重考4年堅持拚醫科

花3600元租3停車格！　她連2天被占用氣炸出招了

假coser妹校長親回留言：學校處理

假Coser沒穿露下體校長要處理

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

今起4天「防瞬間強降雨、雷擊強風劇烈天氣」　6縣市亮燈

三倍券預購突破625萬人次「超乎預期」

假coser妹露下體　主辦方說話了

更多熱門

相關新聞

預購三倍券收簡訊「資料有誤」　網揭詐騙

預購三倍券收簡訊「資料有誤」　網揭詐騙

「請問有人收到這樣的簡訊嗎？想知道真假，謝謝！」一名男網友日前貼出一張截圖，只見他收到一封「行政院振興三倍券」的簡訊通知，上面告知申請的預購方案資料有誤、不符，導致審核未通過，要他點進一個網址，重新完成身分驗證。看到貼文後，其他網友趕緊留言，提醒原PO可能是詐騙，千萬不要點開網址。

備戰三倍券　中華郵政規劃單雙號分流

備戰三倍券　中華郵政規劃單雙號分流

郵局7/10壓力測試　周末不排除延長加班

郵局7/10壓力測試　周末不排除延長加班

中醫改叫台醫也不錯　港媒爆游錫堃目的

中醫改叫台醫也不錯　港媒爆游錫堃目的

三倍券數位綁定　今起連抽15天Gogoro

三倍券數位綁定　今起連抽15天Gogoro

關鍵字：

三倍券郵局林佳龍李永得

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

衛生局女員工墜樓　男方現身回應了

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

幫女大生墮胎！台北醫遭挑斷手腳筋

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

游錫堃提「中醫改名台醫」！中醫師全聯會回應了

執行長認外遇！墜樓女「5年前服務畫面」曝光

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

網紅開箱豪宅！驚見「甜笑馬尾妹」　網歪樓...跪求IG

衛生局女員工千字痛訴後亡　3周前剛辦器捐

男友嶺新訓只帶500元　她心急：苦的是我啊

炸薯條用錯油！74歲嬤煙霧中毒亡

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

更多

最夯影音

更多
蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你
宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面