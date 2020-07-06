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台博館鐵道部園區7/7開幕！館內有莒光號可搭　窗外還會有光影、聲音

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▲▼台博館鐵道部園區開幕。（圖／翻攝自林佳龍FB粉絲專頁）

▲台博館鐵道部園區7/7開幕，館內把莒光號車廂搬進來，窗外的光影還有聲音，都讓人身歷其境。（圖／翻攝自林佳龍FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

耗費近16年各界的努力推動及修復，「國立台灣博物館鐵道部園區」將於7日正式重啟，其中，館內把莒光號車廂搬進來了，窗外的光影還有聲音，都讓人身歷其境。交通部長林佳龍表示，交通部已訂下2022年是鐵道觀光旅遊年，目前交通部已在進行各項準備，鐵道部園區定將成為鐵道觀光的一大亮點。

▲▼國立台灣博物館鐵道部園區（圖／記者林育綾攝）

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▲「國立台灣博物館鐵道部園區」7/7正式開館，常設展有耗資2300萬打造的「鐵道動態模型」。（圖／記者林育綾攝）

「國立台灣博物館鐵道部園區」是台博館系統4大館舍之一，座落於台北舊城北門外，自20世紀初期起，先後曾是日本時代鐵道部、戰後台鐵總局的本部，更作為台灣鐵路營運總部達70年，直到2007年指定為國定古蹟「台灣總督府交通局鐵道部」，由台博館負責修復與再利用成為博物館，終於在7/7開放。

鐵道是台灣的經濟起點，也是工業科學鐵道發展的發源地，百餘年來乘載著台灣集體記憶。林佳龍表示，鐵道部就是原本的台鐵局，建築群在1920年代陸續落成，在1989年台鐵局搬遷到目前台北車站後，就日漸頹圮朽壞，非常可惜；2005年在時任行政院長游錫堃牽線下，由交通部台鐵局無償交由文化部台博館修復管理。經過16年的考究、設計、修復、策展，終於與大眾碰面。

▲▼台博館鐵道部園區開幕。（圖／翻攝自林佳龍FB粉絲專頁）

▲▼經過16年修復，台博館鐵道部終於再度與世人會面。（圖／翻攝自林佳龍FB粉絲專頁）

▲▼台博館鐵道部園區開幕。（圖／翻攝自林佳龍FB粉絲專頁）

林佳龍說，交通部已訂下2022年是鐵道觀光旅遊年，目前交通部已在進行各項準備，鐵道部園區定將成為鐵道觀光的一大亮點。促進鐵道觀光方面，後續還有南迴車站美學落實、觀光列車計劃，以及交通部也推動環島高快速鐵路網，讓鐵道持續進化。

林佳龍表示，要再次感謝感謝文化部與台博館合作夥伴，還有讓鐵道部恢復原樣的國寶級匠師們，讓這座美輪美奐的園區重新展現在世人眼前，也為台鐵人再次勾勒出美好的回憶。

▲▼國立台灣博物館鐵道部園區（圖／記者林育綾攝）

▲鐵道部園區內的古蹟本體包含6座建物。（圖／記者林育綾攝）

鐵道部園區內的古蹟本體，包含鐵道部廳舍、八角樓、電源室、食堂、工務室、戰時指揮中心等6座建物，園區內另有市定古蹟「清代機器局遺構」的東側圍牆及石板道，是台博館系統中面積規模、建物數量最多的館舍。

▲▼國立台灣博物館鐵道部園區（圖／記者林育綾攝）。

▲▼「鐵道動態模型」呈現1970至1980年代，台灣鐵路縱貫線電氣化及末代蒸汽火車行駛的時代。（圖／記者林育綾攝）

▲▼國立台灣博物館鐵道部園區（圖／記者林育綾攝）。

目前鐵道部園區以「現代性」為展示定位，除了結合園區歷史背景與古蹟建築脈絡的「鐵道文化常設展」及「園區歷史暨古蹟修復常設展」之外，也針對親子觀眾策劃「蒸汽夢工廠」兒童展。

鐵道是常民的共同記憶！常設展內除了有熟悉的售票口、進出站閘門、號誌，也展示早期的台鐵便當、餐具、紀念品等。

▲▼國立台灣博物館鐵道部園區（圖／記者林育綾攝）

▲▼鐵道是常民的共同記憶！常設展內也有熟悉的售票口、進出站閘門、號誌。（圖／記者林育綾攝）

▲▼國立台灣博物館鐵道部園區（圖／記者林育綾攝）

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