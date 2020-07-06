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搭配三倍券賺優惠！農委會9日公布送500萬張「250元農遊券」

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▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲對於農遊券何時推出及使用方法，陳吉仲說，9日會完整說明。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

農委會為帶動農業旅遊消費，將提供民眾每張250元的農業旅遊抵用券（農遊券），日前向《ETtoday新聞雲》透露，這次要送出500萬張，鼓勵全民走出戶外，可到全台至少3千多間休閒農場、餐廳、酒莊和茶莊等景點，好好放鬆一波。農委會主委陳吉仲今（6日）表示，9日星期四將召開記者會，完整說明如何搭配三倍券使用。

農委會輔導處說明，250元消費折扣券採電子式，會開設疫情專區，民眾只要上網登入自己的身份字號和手機號碼，就會取得一組簡訊連結，打開會是一個 QR Code，屆時憑此條碼可在全台各景點使用。另外，考量小朋友和老人家可能沒手機、不會操作，會開放每一支門號，可以輸入最多3組身份字號，讓家人幫忙領取。

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▲▼楓樺台一休閒農場。（圖／記者簡仲豪攝）

▲▼楓樺台一休閒農場。（圖／記者簡仲豪攝）

▲▼楓樺台一休閒農場。（圖／記者簡仲豪攝）

輔導處原本預計最晚6月底就要推出，陳吉仲指出，農遊券9 日會有對外記者會會，完整說明搭配三倍券，讓消費者到休閒農場旅遊，又有農遊券優惠，還可搭配三倍券使用。

輔導處表示，農遊券抵用項目包括門票、各項農業體驗（含農事、生態、導覽、田園餐飲、個別營業場域內套裝遊程）活動、農特產品或伴手等，農遊券需一次抵用完畢，不得找零。使用範圍非常廣，除休閒農場，還有輔導在案的田媽媽餐廳、亮點茶莊、農村酒莊及有固定銷售據點之百大或在地青農、農漁會農特產品展售中心、娛樂漁船、觀光魚市，或是農業主題（茶、米、花、果、蔬、漁、畜、蜜蜂、咖啡、可可、雜糧、香藥染草、林竹）等特色旅遊業者。 

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