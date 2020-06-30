新婚第1天…老公不准關門「聽不到媽媽聲音」！人妻崩潰：他跟婆婆同房睡13年

▲台中人妻怨丈夫跟婆婆關係太好，2人甚至同房共寢13年，她忍無可忍提離婚。（圖／CFP視覺中國）

記者戴若涵／台中報導

台中一名人妻指稱，婚後從沒有關門睡覺過，因為丈夫怕聽不到婆婆的聲音，還在孩子出生後搬到母親房間同睡，時間長達13年，生活上的種種讓她忍無可忍，決定提出離婚訴訟。台中地方法院勘驗各項事證後，判准2人離婚。可上訴。

人妻控訴，與丈夫結婚當天不能關門睡覺，因為老公怒罵，「我聽不到媽媽的聲音」，因此兩人婚後睡覺從沒關過門，且新婚才一個月，老公竟然常是上網交女友，對她相當冷淡，為此她去做試管嬰兒，想著這樣會改善夫妻倆的關係，沒想到丈夫見她早產3個月，在醫院休養，竟仍對她不聞不問，還稱「小孩是妳要生的」，就連她受傷或生病要求丈夫載她去看醫生，也僅獲得對方冷漠回應，「沒空，我要陪媽媽買菜」。

她表示，女兒出生後，丈夫沒有初為人父的喜悅，反而嫌棄嬰兒吵鬧，搬到母親的房間緊閉房門、同寢共眠長達13年的時間，期間她多次向丈夫求愛，希望能獲得丈夫溫暖的擁抱，卻都遭到嚴厲拒絕，每當她質問丈夫為什麼都跟婆婆一起睡時，丈夫還會惱羞咆哮，「我跟我媽媽相依為命」，見她提出離婚，又以死要脅。

人妻表示，孩子學校舉辦活動，若婆婆沒有出席，丈夫都不會陪同，老公夏天還喜歡只穿內衣褲在家活動，她考量女兒已進入青春期，多次溝通卻無效，老公還會在女兒在洗手間時進去上廁所。另外，家中的生活費也全在婆婆手上，外出用餐若沒有跟婆婆吃一樣的東西，就必須自己付錢，老公吃飯時要婆婆幫忙盛飯，並挑出魚刺、剝蝦殼，讓她無奈喊，「婆婆顯然取代我為人妻子的身分」，無法繼續生活，決定提出離婚訴訟。

▲人妻表示，多次跟老公求歡都遭到拒絕。（圖／免費圖庫Pixabay）

對此，人夫辯稱，夫妻倆結婚時，他正值壯年會向妻子要求房事，但遭到拒絕，妻子甚至揚言，「如果敢碰我，我要提告」，後來因為妻子體質不容易受孕，2人才協議試管受孕，妻子早產時他有到醫院照顧，費用也是由他負擔，否認有虐待妻子。

此外，人夫表示，父親早逝，母親獨自一人將他撫養長大，因為母親身體狀況不好，經常半夜無故大量流鼻血，他為了盡孝，只好在母親房間打地鋪，以免有狀況時無人可呼救，他指稱，「妻子不將媽媽當家人看待，卻憑空想像亂倫情節」，妻子觀念有偏差，且夏天悶熱他才會只穿內衣褲，平常出門他也會接送妻子，偶爾才沒有載，妻子該檢討自己是不是太任性驕縱了。

法院勘驗婆婆的病歷後發現，婆婆2012年開始出現流鼻血的症狀，2018年1月至2019年8月間共門診22次，平均每月門診1次，2018年3月至11月間共急診4次，平均2個月急診1次，但2018年底接受手術後病況顯著改善，沒有再掛過急診。

法官認為，無論夫妻倆當初分房的原因是誰造成，既然婆婆流鼻血現象已明顯好轉，就沒有夫妻不同房共寢的理由，但人夫一再以盡孝為由，不履行夫妻義務，認為人夫導致婚姻破裂的責任較高，另外，兩人生活觀念、認知截然不同，又難以溝通，長久以來夫妻感情日漸疏離，判准2人離婚。全案仍可上訴。

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