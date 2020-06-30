　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新婚第1天…老公不准關門「聽不到媽媽聲音」！人妻崩潰：他跟婆婆同房睡13年

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP視覺中國）

▲台中人妻怨丈夫跟婆婆關係太好，2人甚至同房共寢13年，她忍無可忍提離婚。（圖／CFP視覺中國）

記者戴若涵／台中報導

台中一名人妻指稱，婚後從沒有關門睡覺過，因為丈夫怕聽不到婆婆的聲音，還在孩子出生後搬到母親房間同睡，時間長達13年，生活上的種種讓她忍無可忍，決定提出離婚訴訟。台中地方法院勘驗各項事證後，判准2人離婚。可上訴。

人妻控訴，與丈夫結婚當天不能關門睡覺，因為老公怒罵，「我聽不到媽媽的聲音」，因此兩人婚後睡覺從沒關過門，且新婚才一個月，老公竟然常是上網交女友，對她相當冷淡，為此她去做試管嬰兒，想著這樣會改善夫妻倆的關係，沒想到丈夫見她早產3個月，在醫院休養，竟仍對她不聞不問，還稱「小孩是妳要生的」，就連她受傷或生病要求丈夫載她去看醫生，也僅獲得對方冷漠回應，「沒空，我要陪媽媽買菜」。

她表示，女兒出生後，丈夫沒有初為人父的喜悅，反而嫌棄嬰兒吵鬧，搬到母親的房間緊閉房門、同寢共眠長達13年的時間，期間她多次向丈夫求愛，希望能獲得丈夫溫暖的擁抱，卻都遭到嚴厲拒絕，每當她質問丈夫為什麼都跟婆婆一起睡時，丈夫還會惱羞咆哮，「我跟我媽媽相依為命」，見她提出離婚，又以死要脅。

人妻表示，孩子學校舉辦活動，若婆婆沒有出席，丈夫都不會陪同，老公夏天還喜歡只穿內衣褲在家活動，她考量女兒已進入青春期，多次溝通卻無效，老公還會在女兒在洗手間時進去上廁所。另外，家中的生活費也全在婆婆手上，外出用餐若沒有跟婆婆吃一樣的東西，就必須自己付錢，老公吃飯時要婆婆幫忙盛飯，並挑出魚刺、剝蝦殼，讓她無奈喊，「婆婆顯然取代我為人妻子的身分」，無法繼續生活，決定提出離婚訴訟。

▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲人妻表示，多次跟老公求歡都遭到拒絕。（圖／免費圖庫Pixabay）

對此，人夫辯稱，夫妻倆結婚時，他正值壯年會向妻子要求房事，但遭到拒絕，妻子甚至揚言，「如果敢碰我，我要提告」，後來因為妻子體質不容易受孕，2人才協議試管受孕，妻子早產時他有到醫院照顧，費用也是由他負擔，否認有虐待妻子。

此外，人夫表示，父親早逝，母親獨自一人將他撫養長大，因為母親身體狀況不好，經常半夜無故大量流鼻血，他為了盡孝，只好在母親房間打地鋪，以免有狀況時無人可呼救，他指稱，「妻子不將媽媽當家人看待，卻憑空想像亂倫情節」，妻子觀念有偏差，且夏天悶熱他才會只穿內衣褲，平常出門他也會接送妻子，偶爾才沒有載，妻子該檢討自己是不是太任性驕縱了。

法院勘驗婆婆的病歷後發現，婆婆2012年開始出現流鼻血的症狀，2018年1月至2019年8月間共門診22次，平均每月門診1次，2018年3月至11月間共急診4次，平均2個月急診1次，但2018年底接受手術後病況顯著改善，沒有再掛過急診。

法官認為，無論夫妻倆當初分房的原因是誰造成，既然婆婆流鼻血現象已明顯好轉，就沒有夫妻不同房共寢的理由，但人夫一再以盡孝為由，不履行夫妻義務，認為人夫導致婚姻破裂的責任較高，另外，兩人生活觀念、認知截然不同，又難以溝通，長久以來夫妻感情日漸疏離，判准2人離婚。全案仍可上訴。

發現年輕的小祕密

【更多新聞】

老婆跟5男「輪番濕聊」！人夫見約炮訊息崩潰…她曝床事喊：不能把持

相約朋友家激戰！人夫纏問小三：表現好嗎？爽曝「上天堂」滋味　正宮一見心碎

人妻狂劈4男…小王1號坦承：啪超過50次！他再曝「香豔裸泡」約會　老公崩潰

ET快訊
女主播報新聞穿透視裝！　「巨大車頭燈」快被看光
150元購物金、星巴克買1送1免費拿！4大超商「三倍券預購」
彭政閔生氣了！球迷留言：打假球想光榮退休　提告結果出爐
40名中高階警榮升新職　打群架當警察塑膠…斗六分局長被拔官
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

抓到了！中壢車站強吻3歲女童　警64小時逮人…她喊：誤認成我可愛的姪女

台南市議會前離奇車禍！輕撞賓士車尾　休旅車駕駛亡

檢察官辦曲棍球案無疏失！劍青檢改點名這名監委「淪政治打手干預個案」

快訊／高中同學指認！林園沙灘裸女屍身份曝　頭部驚見撕裂傷不排除他殺　

美女荷官「激短窄裙+黑絲辣腿」攬客...百家樂賭場擁284億籌碼！下場超慘

快訊／一家3口去朋友家捻香！返程撞上民宅圍牆　釀1死2重傷

新婚第1天…老公不准關門「聽不到媽媽聲音」！人妻崩潰：他跟婆婆同房睡13年

如果能更好，誰不想？雲林熊貓媽載3歲兒拼外送　「雨衣包小孩」曝心酸

「空中迴旋翻6圈」驚悚瞬間曝！國道休旅車慘遭連環撞…目擊者狂喊：太可怕

雲林婦遭兒殺害焚屍剩白骨...冰存377天欠78萬安葬費　公益團體讓她入土為安

曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！

民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

1小時750塊！彰化釣場大爆滿　狂下萬元帝王蟹：當然帶回去

洪孟楷遭勒脖怒嗆「殺人行為」 吳秉叡：多少會拉扯，請他成熟點

三倍券7/1預購或7/15到郵局領取　經長王美花：禁止私下現金交易

動保處衝2家咖啡館「接走4浣熊」　老闆道歉：飼養問題不知該問誰

李瑞鎮「真實嘉賓啥都不做」車勝元狂唸！　一坐下洗碗...羅PD動用搖臂攝影+慢動作

抓到了！中壢車站強吻3歲女童　警64小時逮人…她喊：誤認成我可愛的姪女

台南市議會前離奇車禍！輕撞賓士車尾　休旅車駕駛亡

檢察官辦曲棍球案無疏失！劍青檢改點名這名監委「淪政治打手干預個案」

快訊／高中同學指認！林園沙灘裸女屍身份曝　頭部驚見撕裂傷不排除他殺　

美女荷官「激短窄裙+黑絲辣腿」攬客...百家樂賭場擁284億籌碼！下場超慘

快訊／一家3口去朋友家捻香！返程撞上民宅圍牆　釀1死2重傷

新婚第1天…老公不准關門「聽不到媽媽聲音」！人妻崩潰：他跟婆婆同房睡13年

如果能更好，誰不想？雲林熊貓媽載3歲兒拼外送　「雨衣包小孩」曝心酸

「空中迴旋翻6圈」驚悚瞬間曝！國道休旅車慘遭連環撞…目擊者狂喊：太可怕

雲林婦遭兒殺害焚屍剩白骨...冰存377天欠78萬安葬費　公益團體讓她入土為安

可代領、認健保卡不認人！小7預購振興三倍券「6大Q＆A」一次懂

只賣4周！必勝客「隱藏版菜單」新登場　全台只有30間店吃得到

南韓男神李龍大：承受10年壓力，里約奧運失利是退出國家隊關鍵

兆豐投顧：下半年台股再戰12197高點　聚焦生技、科技「雙技」產業！

遭大同剝奪投票權　北碁投資籲主管機關重視

影／台灣恐成國際資金墳場！　市場派股東籲蔡政府：嚴辦大同以警效尤

抓到了！中壢車站強吻3歲女童　警64小時逮人…她喊：誤認成我可愛的姪女

台南市議會前離奇車禍！輕撞賓士車尾　休旅車駕駛亡

效能、安全、顯色三升級　Lenovo ThinkPad X1 Carbon第8代全新登場

中職／兄弟新洋投工作證已準　球團等他飛來台

阿兵哥私處「吊滿一顆顆肉球」　醫師看傻眼：他用手拔掉

社會熱門新聞

高雄女騎黃牌遭攔！收改管罰單傻了

快訊／台中女遭刺　鮮血狂湧命危

三寶國道橫向鬼切3車道　黑車怒擠回去撞護欄

新北人妻嫁來一周遭公公性侵8年　不知2小孩是誰的

即／台南安平死亡車禍！休旅車追撞賓士「駕駛身亡」

東區ZARA前車震　下場曝光

快訊／工人跌落攪拌爐　頭顱變形慘死

台南女童雙腳燙爛真相曝！繼父臉盆裝熱水喊：站進去

單身女想生混血娃　弟捐精助孕被告

婚後隔週被公公騙去摩鐵　她不敢驗DNA

分手被趕出門！台中男持刀刺死前女友

女友小琉球潛水亡…當地人曝奪命陷阱

即／國3北上追撞1死1傷　女子頭部重創身亡

即／高雄林園海邊驚見全裸女屍　

更多熱門

相關新聞

癌夫苦等離家妻5年　兒一句話點破

癌夫苦等離家妻5年　兒一句話點破

黃姓男子與張姓妻子簽立離婚協議書之後，對方自行離家，至今已有5年聯繫不上，如今他罹患舌根癌，健康狀況不佳，既然雙方已經沒有維持婚姻的意願，因此決定訴請離婚，日前獲得嘉義地院法官裁准，全案仍可上訴。

想和通告藝人吃飯　人夫花了120萬

想和通告藝人吃飯　人夫花了120萬

包養10年不曾越界！人夫傻替她背債680萬

包養10年不曾越界！人夫傻替她背債680萬

酒店妹怒控機師硬上害「痔瘡脫肛」！曖昧對話曝光

酒店妹怒控機師硬上害「痔瘡脫肛」！曖昧對話曝光

天天被夫酸「討客兄」　她崩潰想離女兒幫作證

天天被夫酸「討客兄」　她崩潰想離女兒幫作證

關鍵字：

離婚婆婆人夫

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

雲林女鄰居輕生！女兒跳舞「人頭入鏡」嚇壞7000人

高雄女騎黃牌遭攔！收改管罰單傻了

快訊／台中女遭刺　鮮血狂湧命危

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

參賽者拿豬血糕對決！老外評審呆

裝變頻冷氣！省錢妹「吹2休1法」反踩巨雷

曾認對小鬼有好感　Debbie曝感情狀態

三寶國道橫向鬼切3車道　黑車怒擠回去撞護欄

新北人妻嫁來一周遭公公性侵8年　不知2小孩是誰的

立院亂鬥火速落幕　名嘴揭藍綠共識

5色中衛口罩又來了　電商今明加碼再開賣

大陸出現「豬傳人」新型流感病毒

即／台南安平死亡車禍！休旅車追撞賓士「駕駛身亡」

鬼鬼認「暗戀1個人10年」網點名2男星

更多

最夯影音

更多
曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！

曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！
民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面