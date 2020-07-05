▲ 新北在地走讀人文風情，深訪文化傳承「三百年老新莊」正夯。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

三百年老新莊正夯！新莊文化藝術中心配合响仁和鼓文化特展，推出的文化行旅程4場次全部秒殺，文化局決定好評加開。文化局今年共推出超過70場次的全市各區域的走讀與文化行旅活動，將新北市傳統信仰、美食、行業、各類產業等在地人文風情，透過深度的城市探索。

文化局長龔雅雯表示，新北市長期推動新莊在地文化傳承，包含連續辦理14年的新北市國際鼓藝節、新莊响仁和鼓文化特展、布袋戲、歌仔戲等傳統藝術演出與推廣計畫。

請繼續往下閱讀...

龔雅雯說，今年以結合在地豐富的文化資產，以深耕獨具特色的文化、隱藏版的人文風景、傑出地方人物、宗教信仰、特色美食等為核心的各式文化行旅與走讀系列，不管是新莊文化藝術中心或市立圖書館所舉辦的活動，都受到民眾好評，足見老新莊魅力！為此新莊文化藝術中心特地再加開場次。

▲ 新北在地走讀人文風情，鼓文化館民眾與王錫坤師傅合影。

文化局表示，响仁和鼓藝工坊為新北市的鼓文化地方特色，響亮的招牌，更是新北市工藝成就的指標，多年來深受市府珍視。傳承三代的製鼓工藝，以第二代王錫坤師傅為代表人物，第三代王凱正亦有許多創新成就。王錫坤師傅於2010年被文化部登錄為「文化資產保存技術及保存者」，2017年更獲得首屆「新北文化貢獻獎」殊榮。

文化局說，响仁和鼓藝工坊於2013年也獲選文化部第五屆「臺灣工藝之家」。14年來，市府以响仁和鼓文化為出發點，持續辦理「新北市國際鼓藝節」及「响仁和鼓文化特展」，今年雖受疫情影響，但鼓文化特展自6月12日於新莊文化藝術中心開展以來，觀眾絡繹不絕，已成為民眾瞭解新莊文化成就的絕佳管道。

文化局表示，响仁和鼓文化特展−文化行旅將於7月12日及7月19日加開場次，預訂於7月8日中午12時開放線上報名；另鼓文化特展在新莊文藝中心展出至7月29日，深度探訪古城廟宇，感受在地文化洗禮！展覽洽詢：新莊文化藝術中心、電話：02-2276-0182分機101或上中心網站：http://www.xacac.ntpc.gov.tw查詢。

「美麗最大的祕密」

二手票券豐富你的生活

▲ 新北在地走讀人文風情，新莊廟街武聖廟導覽。