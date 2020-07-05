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他帶「14歲酒店妹回家上床」無罪原因曝　友觀戰反被判刑沒收i7 Plus

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▲▼上床,女友,性侵,嘿咻,做愛。（示意圖／pixabay）

▲法官認為，小美體型略為豐腴，顯然並非未發育，已難以她當時外貌判斷是否極有可能未成年。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

14歲酒店妹小美（化名）被一名呂姓男子帶回家發生關係，過程被呂男的徐姓友人用iPhone 7 Plus偷拍，雙雙吃上官司。但法官認為，呂主觀上不可預見小美未滿16歲，因此判無罪；至於徐因犯無故以錄影竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判刑3月得易科罰金，並沒收手機。

判決指出，2018年11月，呂男邀徐男至苗栗縣某處小美工作的酒店飲酒慶生，至同日深夜11時許，兩人邀小美回家繼續喝酒聊天；隔天凌晨2時許，呂在未違反她的意願下，和她發生關係。

而徐男以iPhone 7 Plus偷拍呂男和小美的嘿咻過程。事後，呂男被檢方依對14歲以上未滿16歲女子性交罪起訴，但他否認犯行辯稱，加小美的臉書後，並不知道她到底幾歲，「我認為她看起來是18、19歲，我問她有無成年，她說她成年了。在我跟她性行為前，我並不知道她那時候真實年齡是未滿16歲。」

▼小美當時和兩男見面時有化妝。（示意圖／翻攝Pakutaso免費圖庫）

▲▼李春在為排解性慾，性侵、殺害女高中生。（示意圖／取自Pakutaso）

苗栗地院法官表示，小美體型略為豐腴，顯然並非未發育，已難以她當時外貌判斷是否極有可能未成年；再她於與案發當天，與呂男初次會面時有化妝，工作時有戴假睫毛、畫眉毛、口紅、眼影、遮瑕、粉底，穿白色薄長袖、裙子，則以其當時穿著及完整妝容等儀態，並衡以一般人化妝後可能造成其外表看起來比實際年齡成熟。

法官認為，且小美臉書並無生日資訊，被告雖確有與她發生性行為，然其主觀上並未可預見她未滿16歲，自難認其有與14歲以上未滿16歲女子為性行為的不確定故意存在，因此判無罪。全案可上訴。

至於徐男偷拍部分，法官說，呂利用被害人未加防備，私自竊錄性交的非公開活動及身體隱私部位，造成她心理恐慌及不安全感，身心備受煎熬，所為實屬不該，依無故以錄影竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判刑3月，得易科罰金，並沒收iPhone 7 Plus。全案可上訴。

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