盜男神照約砲！他騙「戴眼罩」運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰：噁心肥宅

▲台北男盜男神照騙砲，20歲妹啪到一半驚見「不同人」崩潰。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

台北一名男子阿勁（化名）因為擔心自己體型外貌不佳，會影響交友狀況，結果盜用帥氣男模照上交友網站約炮，進而結識年僅20歲的小綠（化名），將對方騙到住處發生性行為，稱自己「有特殊癖好」要戴眼罩，2人激情到一半時，小綠撥開眼罩，結果發現根本不是同一人瞬間崩潰，事後報警處理。法院日前判決出爐！

判決指出，阿勁因為擔心自己的體型、外貌不佳，影響交友狀況，在交友軟體「SKOUT」上貼出一張長相帥氣的男模特兒照片，進而認識小綠，雙方相約2018年11月15日深夜到阿勁的住處發生性行為。

阿勁擔心見面時騙局會被揭開，於是假稱自己有特殊癖好，要求小 綠一起運動時要戴眼罩，並事先將眼罩放在家門口，要小綠自己帶上後再進入因關了燈，漆黑一片的住處。2人激戰到一半，阿勁突然冒出一句，「我是不是有點胖？」，小綠這才略為撥開眼罩，結果驚見對方不是該名帥氣男模，瞬間崩潰喊，「不要，你不是那個人」，要將阿勁推開，但仍遭強壓在床性侵。

事後小綠找到該名男模，私訊對方告知照片遭盜用一事，「阿勁還將家裡和個性喜好經營的很像你一樣。因為我偶爾有在約，我覺得人各取所需，但是今天我答應邀約對方卻是非常噁心的肥宅，我當下以為快死了無法應對對方的力氣，基本上已經算是被性侵了」，接著報警處理。

台北地方法院審酌阿勁盜用他人圖片約砲，過程遭拒又硬來，導致小綠罹患創傷後壓力症候群，勘驗各項事證後，依強制性交罪判阿勁有期徒刑3年2月，全案仍可上訴。

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