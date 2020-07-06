PF32掀裙「當眾裸下體」...假Coser妹身分曝！台北23歲女大生　神隱拒接警電話

▲女大生的行徑引發外界嘩然。（圖／翻攝臉書，下同）

記者張君豪、林昱萱／台北報導

台灣動漫創作展「PF（Petit Fancy）32」展覽期間，一名女子不穿內褲在活動現場任人拍攝，不僅引發C圈不滿，同時也引發外界嘩然。據了解，該名假Coser為23歲的女大生，而她就讀的學校校長也在不公開的討論版留言表示，「已觸犯刑法，請大家不必討論，學校明天（指6日）一早會立即處理。」對此，警方目前也介入調查，並會約談該名女子，通知到案做筆錄。

亞洲動漫創作展（Petit Fancy ）於4、5兩日舉辦，但才第一天就爆出有女子未穿內褲、掀裙子給攝影師拍，此舉引發不少Coser不滿，認為該名女子造成大眾對Cosplay的負面形象。對此，該名女子也在臉書聲稱，沒有，我就是在做自己，沒什麼好道歉的，這是個臨時起意的社會實驗，看看我這個根本沒出角的人露一下會發生什麼事情，C圈會多混亂，得證『C圈破X只會在意場次會不會不見，整天活動漫，可悲』。」

據了解，該名女大生本生就是網紅，在臉書上有不少網友追蹤，但在眾人面前裸露下體的行徑，已經明顯觸法。不過，警方5日電聯李女，李女卻不接手機、且家人也表示和她連絡不上，警方目前已通知李女就讀的大學，透過教官室希望李女到案說明。警方表示，若李女再不到案，7日將正式寄出刑案傳喚通知書，依刑訴法流程通知李女到案說明；李女若再不到案，傳喚3次後警方將逕行將案件移送地檢署偵辦。目前朝公然猥褻罪及社維法方向偵辦。