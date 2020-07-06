PF32「下空任人拍」！假Coser妹失聯一夜　臉書154字放話：歡迎記者來捕捉我

▲女子行徑引發C圈不滿，更引起外界譁然。（圖／翻攝臉書）

記者陳韻如／台北報導

台灣動漫創作展「PF（Petit Fancy）32」展覽期間，一名李姓女子不穿內褲在活動現場任人拍攝，不僅引發C圈不滿，同時也引發外界嘩然。事隔一日，李姓女打破沉默，在臉書表示不是不接電話，而是手機有問題，文末更放話，要記者抄好抄滿，「看能不能在台北捕捉野生的我，就開放採訪」。

亞洲動漫創作展（Petit Fancy ）於4、5兩日舉辦，但才第一天就爆出李女未穿內褲、掀裙子給攝影師拍，此舉引發不少Coser不滿，認為李女造成大眾對Cosplay的負面形象。對此，李女也在臉書聲稱，沒有，我就是在做自己，沒什麼好道歉的。

▲李女失聯一夜，最後打破沉默在臉書對記者放話，「如果捕捉到我，就開放採訪」。（圖／翻攝臉書）

由於李女行徑已明顯觸法，警方5日以電話聯繫李女，但卻聯繫不上，就連家人也與他失聯。不過，經過一夜，李女終於在6日下午打破沉默，發文表示，「睡醒了」，並且解釋自己並非沒接電話，而是手機有問題，「畫面都跳不出來我也不能接，如果我想躲我關版就好了，幹嘛還開放給你們大家留言？一堆朋友建議我官版我一樣不關」。

李女文末提到，自己已跟校方聯繫，要親友不要擔心，「已跟校方聯繫不用擔心，誰想轉校版讓校長安心也可以，隨便你們轉」，而文章貼出後，立刻引來網友注意，媒體也紛紛報導。

對此，李女更重新編輯文章，並放話要記者抄好抄滿，「我幫你們賺收視率點閱率，但是記者你們想私訊我可能沒辦法，因為我訊息爆炸了，看能不能在台北捕捉野生的我，就開放採訪」。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字痛訴：從廁所拖到客廳…6hrs後頂樓墜下亡

原本不妥協！衛生局女員工墜樓亡 王奕凱曝「一週被搞到崩潰」：她其實想活著

衛生局女員工控性侵！男方曾喊「愛你」 呂秋遠怒：那只是他還可回收的藉口