　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

假coser妹校長親回留言：學校一早立即處理　最新PO文澄清這一點

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者黃翊婷／綜合報導

亞洲動漫創作展（Petit Fancy）掀裙爭議越滾越大，雖然事件女主角強調裸露下體行為是臨時起意的社會實驗，但網友們並不買帳。就連她就讀的學校校長也在不公開的討論版留言表示，「已觸犯刑法，請大家不必討論，學校明天（指6日）一早會立即處理。」

▲▼同人展下空團拍！假coser妹「神隱1天」火辣回應了。（圖／翻攝臉書）

▲女子「下空掀裙」的行為引起各界撻伐。（圖／翻攝自Facebook，下同）

惹出爭議的女子在活動第一天（4日）因為沒穿內褲，並掀裙子給攝影師拍攝，很快就在網路上引起網友撻伐。主辦單位5日晚間對外發布公告，內容提到，這次的疑似Cos裸露事件，造成許多人對活動與Cosplay產生負面印象，開拓動漫籌備委員會在此深表遺憾，雖然長期以來都有針對Cosplay服裝進行規定，也有針對露出尺度、內衣襯衣進行宣導規勸與管制，無奈還是有人違反規定，「我們已協助圓山派出所進行調查，之後將由警方進行後續偵辦。」

請繼續往下閱讀...

不過，對於外界的指責，女子5日下午3時許在個人臉書頁面回覆網友留言，聲稱因為4日晚上打砲太累，才會睡到隔日下午；至於是否針對個人行為道歉，她強調，「沒有，我就是在做自己，沒什麼好道歉的，這是個臨時起意的社會實驗，看看我這個根本沒出角的人露一下會發生什麼事情，C圈會多混亂，得證『C圈破X只會在意場次會不會不見，整天活動漫，可悲』。」

假coser妹掀裙爭議，校長親自留言「學校會處理」。（圖／翻攝自Facebook）

▲網友貼出校長的留言。

雖然女子的回覆很快就刪除了，但還是被許多網友截圖保存下來，並在她的PO文底下瘋狂重貼、刷留言。而女子就讀的學校校長也在不公開的臉書討論版表示，女子的行為已觸犯刑法，「請大家不必討論，學校明天（指6日）一早會立即處理。」

女子事發之後仍在臉書繼續活動，最新一篇PO文內容是在澄清她並非韓粉，並抱怨PTT的帳號無法使用。文章公開9小時就衝出1134則留言，大多數網友依舊不認同她在動漫展上的脫序行為，紛紛留言抨擊，「這不是在做自己」、「這已經不是女權主義的問題了，好好穿內褲吧」、「妳的社會實驗結果就是警方要約談、民眾各種酸、主辦要告、學校要辦」、「沒看過用自己的未來來弄社會實驗的」。

▼女子曾回覆是否會道歉，但很快就自行刪除留言。

假coser妹掀裙爭議，校長親自留言「學校會處理」。（圖／翻攝自Facebook）

相關新聞

►假coser妹漫展露下體！主辦單位重砲說話了　警方蒐證要辦她

►假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙「當眾裸下體」吸圍拍　一片空嚇壞她：想報警

ET快訊
便秘一直想打嗝！他忍2個月...醫檢查見「超驚悚畫面」：整顆
套房租男大生！暑假「臭味飄整層」房東開門嚇傻　浴室見肉色亮點
漢光意外2死！少校自責營區尋短「生前PO文曝光」　政戰主任回
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

假coser妹漫展露下體！主辦單位重砲說話了　警方蒐證要辦她

三倍券預購突破625萬人次「超乎預期」！　8成民眾選這方式最優惠

假coser妹校長親回留言：學校一早立即處理　最新PO文澄清這一點

今起4天「防瞬間強降雨、雷擊強風劇烈天氣」　6縣市亮高溫橙黃燈

漢光翻覆2死「中士仍沉睡」...家屬忍痛：孩子們心中的英雄，該醒了

幫女大生墮胎！台北醫遭「挑斷手腳筋」…目擊者嚇壞：是大哥的女人

游錫堃提「中醫改名台醫」！中醫師全聯會回應了

告白趁這週！2生肖「曖昧→死會」只差這一句...錯過了要再等

傳年底開放陸生私校批「太慢」　已有學生想跳槽轉學、高教招生雪上加霜

30歲女來台轉機確診　指揮中心揭2原因「感染源非台灣」

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

她親手納棺自己母親「面對死亡」　26歲正妹禮儀師：最可怕的是後悔

絕景！他空拍沉睡的舊蘇花公路　懸崖峭壁+蔚藍海...網：台灣好美

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

3招對付小朋友公共場合發脾氣 嘗試轉換環境、接納孩子的情緒

林志穎參加老婆聚會「直接被無視」ＸＤ　調皮操控媽媽的音樂…做瑜珈遭慘電！

躲太陽！3警騎車停陰影處未靠邊 民眾怒檢舉：全都冰淇淋做的？

三倍券預購突破625萬人次「超乎預期」！　8成民眾選這方式最優惠

假coser妹校長親回留言：學校一早立即處理　最新PO文澄清這一點

今起4天「防瞬間強降雨、雷擊強風劇烈天氣」　6縣市亮高溫橙黃燈

漢光翻覆2死「中士仍沉睡」...家屬忍痛：孩子們心中的英雄，該醒了

幫女大生墮胎！台北醫遭「挑斷手腳筋」…目擊者嚇壞：是大哥的女人

游錫堃提「中醫改名台醫」！中醫師全聯會回應了

告白趁這週！2生肖「曖昧→死會」只差這一句...錯過了要再等

傳年底開放陸生私校批「太慢」　已有學生想跳槽轉學、高教招生雪上加霜

30歲女來台轉機確診　指揮中心揭2原因「感染源非台灣」

假coser妹漫展露下體！主辦單位重砲說話了　警方蒐證要辦她

三倍券預購突破625萬人次「超乎預期」！　8成民眾選這方式最優惠

張文宏：疫情冬季第二波反彈風險大　美國高峰還沒來

英媒：中國可能7年前就發現新冠病毒　「礦工嚴重肺炎死亡」樣本藏武漢實驗室

假coser妹校長親回留言：學校一早立即處理　最新PO文澄清這一點

今起4天「防瞬間強降雨、雷擊強風劇烈天氣」　6縣市亮高溫橙黃燈

開賣3小時被搶光！美妝版狂推獵男必備7大「親親色」　蜜桃軟糖最強撒嬌色

東京都知事選舉揭曉！小池百合子6成高得票率連任成功　狂甩對手281萬票

MLB陷疫情危機！　白襪、國民4球員「驚傳確診」病況曝

誤認被辱爆殺機！新店凌晨上演6對3「刀棍混戰」...5少年濺血送醫

20歲男KTV狂嗨5小時！嘶吼唱到「肺爆炸」　醫曝1類人風險最高

國王企鵝吃魚還會「算數」　超有個性！每餐2條多餵拒吃

生活熱門新聞

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

游錫堃提「中醫改名台醫」！中醫師全聯會回應了

男友嶺新訓只帶500元　她心急：苦的是我啊

長髮妹夜店狂喇6男！現場超嗨：1個接1個

棄台大電機！他重考4年堅持拚醫科

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

幫女大生墮胎！台北醫遭挑斷手腳筋

假coser妹露下體　主辦方說話了

75%人三倍券選紙本！網點4關鍵

聊3天約生日趴被拒！他怒嗆正妹護理師

衛生局女員工墜樓「死諫」！醫：發現小四後希望破滅

漢光翻覆2死「中士仍沉睡」　家屬忍痛喊話

菲女來台轉機確診　莊人祥：感染源非台灣

送飲料「早2分鐘到」遭洗負評　店員超委屈

更多熱門

相關新聞

假coser妹露下體　主辦方說話了

假coser妹露下體　主辦方說話了

PF32（Petit Fancy）4日在花博公園舉辦，除了同人誌、動漫周邊展售，也是Cos圈一大盛事，本次活動卻有女Coser在會場中掀起裙子，「沒穿內褲」露出下體給攝影師拍，消息曝光後掀起社會爭議。官方5日晚間表示，裸露事件造成不少人對活動與Cosplay產生負面印象，開拓動漫籌備委員會在此深表遺憾。

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

TOYOTA Tj Cruiser跨界MPV將亮相

TOYOTA Tj Cruiser跨界MPV將亮相

逛漫展發現老闆秘密　結局悲劇了

逛漫展發現老闆秘密　結局悲劇了

低胸妹與男友吵架扭頭走！180cm男秒尾隨逼壞壞

低胸妹與男友吵架扭頭走！180cm男秒尾隨逼壞壞

關鍵字：

FFPF動漫展花博公園

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

衛生局女員工墜樓　男方現身回應了

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

執行長認外遇！墜樓女「5年前服務畫面」曝光

她入監被監獄主管求愛　「運動」後全變了

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

游錫堃提「中醫改名台醫」！中醫師全聯會回應了

網紅開箱豪宅！驚見「甜笑馬尾妹」　網歪樓...跪求IG

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

男友嶺新訓只帶500元　她心急：苦的是我啊

長髮妹夜店狂喇6男！現場超嗨：1個接1個

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

200萬車位月租才6000！網打槍：傻子才用租的

衛生局女員工千字痛訴後亡　3周前剛辦器捐

更多

最夯影音

更多
彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？
被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

她親手納棺自己母親「面對死亡」　26歲正妹禮儀師：最可怕的是後悔

她親手納棺自己母親「面對死亡」　26歲正妹禮儀師：最可怕的是後悔

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面