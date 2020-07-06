假coser妹校長親回留言：學校一早立即處理　最新PO文澄清這一點

記者黃翊婷／綜合報導

亞洲動漫創作展（Petit Fancy）掀裙爭議越滾越大，雖然事件女主角強調裸露下體行為是臨時起意的社會實驗，但網友們並不買帳。就連她就讀的學校校長也在不公開的討論版留言表示，「已觸犯刑法，請大家不必討論，學校明天（指6日）一早會立即處理。」

▲女子「下空掀裙」的行為引起各界撻伐。（圖／翻攝自Facebook，下同）

惹出爭議的女子在活動第一天（4日）因為沒穿內褲，並掀裙子給攝影師拍攝，很快就在網路上引起網友撻伐。主辦單位5日晚間對外發布公告，內容提到，這次的疑似Cos裸露事件，造成許多人對活動與Cosplay產生負面印象，開拓動漫籌備委員會在此深表遺憾，雖然長期以來都有針對Cosplay服裝進行規定，也有針對露出尺度、內衣襯衣進行宣導規勸與管制，無奈還是有人違反規定，「我們已協助圓山派出所進行調查，之後將由警方進行後續偵辦。」

請繼續往下閱讀...

不過，對於外界的指責，女子5日下午3時許在個人臉書頁面回覆網友留言，聲稱因為4日晚上打砲太累，才會睡到隔日下午；至於是否針對個人行為道歉，她強調，「沒有，我就是在做自己，沒什麼好道歉的，這是個臨時起意的社會實驗，看看我這個根本沒出角的人露一下會發生什麼事情，C圈會多混亂，得證『C圈破X只會在意場次會不會不見，整天活動漫，可悲』。」

▲網友貼出校長的留言。

雖然女子的回覆很快就刪除了，但還是被許多網友截圖保存下來，並在她的PO文底下瘋狂重貼、刷留言。而女子就讀的學校校長也在不公開的臉書討論版表示，女子的行為已觸犯刑法，「請大家不必討論，學校明天（指6日）一早會立即處理。」

女子事發之後仍在臉書繼續活動，最新一篇PO文內容是在澄清她並非韓粉，並抱怨PTT的帳號無法使用。文章公開9小時就衝出1134則留言，大多數網友依舊不認同她在動漫展上的脫序行為，紛紛留言抨擊，「這不是在做自己」、「這已經不是女權主義的問題了，好好穿內褲吧」、「妳的社會實驗結果就是警方要約談、民眾各種酸、主辦要告、學校要辦」、「沒看過用自己的未來來弄社會實驗的」。

▼女子曾回覆是否會道歉，但很快就自行刪除留言。

相關新聞

►假coser妹漫展露下體！主辦單位重砲說話了 警方蒐證要辦她

►假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙「當眾裸下體」吸圍拍 一片空嚇壞她：想報警