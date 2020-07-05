　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙「當眾裸下體」吸圍拍　黑森林嚇壞她：想報警

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲PF32會場上，有女子掀裙子、裸露下體讓人拍攝。（圖／翻攝自臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

「PF（Petit Fancy）32」台灣動漫創作展日前在花博公園舉辦，除了同人誌、動漫周邊展售，更是cos圈一大盛事，沒想到這次活動卻引發爭議。有多位網友在社群網站上貼文，爆料一位女子在會場把裙子掀起來，沒穿內褲、露出「黑森林」給攝影師拍攝，引來其他coser不滿，「我們可不想因為你們怪異舉動，毀了主辦使用這個場地的使用權！」

PF32活動舉辦於4、5兩日，但活動舉辦第一天，就爆出有女子未穿內褲、掀裙子給攝影拍攝，就有人在相關社團裡抱怨「請這兩位稍微控制一下自己的行為舉止，想紅也不是這樣的吧……場次上屬於開放空間，故意不穿胖次（內褲）直接露下體給OO拍是怎麼樣？」直批對方舉動很噁心，也希望主辦使用場地的權利不會因此被毀掉。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲女子行徑引來其他coser不滿，認為她破壞cosplay風氣。（圖／翻攝自臉書）

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲有網友爆料，幫女子拍攝的攝影師也是惡名昭彰。（圖／翻攝自臉書）

事件甚至延燒到臉書和PTT上，有網友就在「爆廢公社」貼出女子照片「請問這女生怎麼麼了？廣大廢友有懶人包嗎？謝謝！」結果馬上有人留言「黑森林」、「咖撐」、「她就裡面沒穿啊，整個屁股都露出來」、「我來為大家解答，這是一位PF32展的女生，然後她拍照的時候把裙子掀起來，裡面沒穿內褲，然後大家就看到黑森林。」

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲女子毫無顧忌裸露下體，讓網友都看傻。（圖／翻攝自臉書）

但就有網友表示，該名女子根本不是cos圈的人，「她不是coser，根本沒一個動漫打扮如此」、「她不是coser，非圈內人士，謝謝」、「補充一下，這女的是人像圈來的，不是coser」、「陪同的攝影也是超黑單」、「這個展覽並非只是單純的角色扮演，展館裡面也有很多創作家的二次或原創創作販售，照片上的地點在展館外面，展覽期間也有很多Coser在外面Cos交流，但這個人只是單純的暴露狂。」

ET快訊
快訊／大稻埕碼頭路跑…驚見河面出現發黑浮屍
新北衛生局女員工「身體像玩偶」！千字痛訴：從廁所拖到客廳…6
歌手肯伊威斯特宣布「競選2020美國總統」　馬斯克發文力挺支
威力彩13億！下半年「好壞財運TOP 3」　這星座把握11月
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙「當眾裸下體」吸圍拍　黑森林嚇壞她：想報警

台鐵族注意！「雙北3車站」更新道岔工程　14列次將延誤5~15分鐘

歐洲瘟疫、披頭四入指考歷史　試考生大讚試題可愛活潑

台灣虎航首飛國內線澎湖、金門　航迷衝一日來回搶搭：好想出國

指考最後一天首科歷史「北部考生發燒」　啟用2間防疫試場

學生限定！統聯客運首推「1999元30天搭到飽」　北高搭4次就回本

酷航即起復飛台北-新加坡每周1班　聯合航空再延後至9/10

剝殼秒見傳說中夜光石！雞蛋煮完變「便條紙螢光黃」　她傻眼：還滴黃汁

暑假去看特暴龍！文物館「塞滿恐龍」玩中學　再衝農場餵小豬、DIY紅龜粿

連4天「防雷擊強風、瞬間強降雨劇烈天氣」時間出爐　今4縣市亮橙黃燈

任容萱認愛「北京男友」後改口「北京男」　拿王子有「頭臭.狐臭.嘴臭」出來擋刀XD

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

婆婆偷餵狗吃肉...伊能靜傻眼扔衛生紙　秦媽媽戲精上身：她給我打這麼疼

《DD52》「13人跳洗腦曲」潘瑋柏讚爆　楊丞琳現場邀歌...作曲人是《聲林2》的「她」

伊能靜教唱…黃聖依「表情hen無奈」　下秒「對視隊友」笑出來惹ＸＤ

《創造營2020》總決賽「火羽」VOCAL超穩　陳卓璇高音、希林娜依·高飆RAP聽了超過癮

金旻奎《漫撕男女》油膩開撩金度延　她快被逼瘋…主動獻吻阻止他！

「奇蹟小榕樹」緊黏門縫求生...　車主幫開FB：長大車子就送它！

轎車路口等停紅燈被撞到路中央　再遭聯結車爆頭...他驚險逃死劫

酒醉女挺「巨頭燈」失控嗆警 被警壓制帶回...判處拘役20天

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙「當眾裸下體」吸圍拍　黑森林嚇壞她：想報警

台鐵族注意！「雙北3車站」更新道岔工程　14列次將延誤5~15分鐘

歐洲瘟疫、披頭四入指考歷史　試考生大讚試題可愛活潑

台灣虎航首飛國內線澎湖、金門　航迷衝一日來回搶搭：好想出國

指考最後一天首科歷史「北部考生發燒」　啟用2間防疫試場

學生限定！統聯客運首推「1999元30天搭到飽」　北高搭4次就回本

酷航即起復飛台北-新加坡每周1班　聯合航空再延後至9/10

剝殼秒見傳說中夜光石！雞蛋煮完變「便條紙螢光黃」　她傻眼：還滴黃汁

暑假去看特暴龍！文物館「塞滿恐龍」玩中學　再衝農場餵小豬、DIY紅龜粿

連4天「防雷擊強風、瞬間強降雨劇烈天氣」時間出爐　今4縣市亮橙黃燈

房市回春？　佳元臨沂3週就完銷

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙「當眾裸下體」吸圍拍　黑森林嚇壞她：想報警

榮恩鄉間宅600萬英鎊求售　房產投資飆破2400萬英鎊…被封「房地產大亨」！

疑海象不佳...2男浮潛「累趴」受困礁石！海巡派巡防艇、水上摩托車神救援

白癡公主「沒穿內衣」出門遛狗！　深夜PO正面照：低調…網刷一排問號

羅東夜市攤商瓦斯外洩火舌竄3米　老闆燒燙傷送醫！黑衣男迅速滅火網喊讚

慟！蔡博宇宣告不治　海軍臉書悼念「你是我們的英雄！」

亞洲區塊鏈高峰會即將登場　測試版網站搶先體驗

台鐵族注意！「雙北3車站」更新道岔工程　14列次將延誤5~15分鐘

歐洲瘟疫、披頭四入指考歷史　試考生大讚試題可愛活潑

黃沐妍穿激短褲「開腿大跌」！　後製小草莓太慢遮…網驚：看光了

生活熱門新聞

75%人三倍券選紙本！網點4關鍵

4遊客闖「平溪線隧道」！亮光一閃…駕駛員急煞

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

騎士排隊躲太陽　神級P圖笑爆網

A330險衝出跑道！張國煒籲先禁飛

男友嶺新訓只帶500元　她心急：苦的是我啊

5正妹合照求傳送門惹網友暴動！

聊3天約生日趴被拒！他怒嗆正妹護理師

4天送80單成就達成　張益贍友揭外送密技

連4天「防雷擊、強風、瞬間強降雨劇烈天氣」時間出爐

大車司機1天吃3紅單！怒發文：小心我暴衝

長腿妹「火辣綁粽」一片黑布遮胸！

快訊／嘉義3:13發生3.4地震　台鐵列車延誤

嘉義凌晨規模3.4極淺層地震　當地人想起921嚇壞

更多熱門

相關新聞

騎車停紅燈！前方阿姨「內褲穿法」震驚她

騎車停紅燈！前方阿姨「內褲穿法」震驚她

這畫面有點糗！一名女騎士日前停紅燈時，發現前方一名阿姨「內褲外穿」，逗趣的樣子令她瞬間精神都來了，但卻也讓她陷入兩難。貼文一出，眾人紛紛猜測箇中原因，笑說「可能怕腳踝曬傷」、「烘衣服後沒注意啦」。

台中男誘國中妹裸體視訊！她法庭改口稱忘了

台中男誘國中妹裸體視訊！她法庭改口稱忘了

丁字褲出現家門！他不敢撿「隔壁鄰居常落丟」

丁字褲出現家門！他不敢撿「隔壁鄰居常落丟」

老公包裡翻出小丁！尪超淡定　網笑不單純

老公包裡翻出小丁！尪超淡定　網笑不單純

10歲女孩爆笑還原明星經典造型

10歲女孩爆笑還原明星經典造型

關鍵字：

cosplaycoserPF32台灣動漫創作展花博公園裸露內褲

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／陸戰隊上兵蔡博宇凌晨宣告不治

她入監被監獄主管求愛　「運動」後全變了

實況主Reckful自殺身亡

超巨鳥「夾著大魚」在天上飛！眾人驚呆狂猜：那是鯊魚？

房思琪翻版　新北衛生局女員工墜亡

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

200萬車位月租才6000！網打槍：傻子才用租的

被智珉道歉文激怒！珉娥：叫我走正道，還帶男人回宿舍

快訊／智珉退出AOA！活動無限期中斷

阿嬤每天找鮮肉人夫到家裡「幫忙」…正宮察覺真相心碎

蕾媽躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

75%人三倍券選紙本！網點4關鍵

跑酒店亂喇！他舌見「爛肉大峽谷」中鏢菜花8個月…醫：變癌症了

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

劉雨柔家中煮飯「下半身只穿內褲」

更多

最夯影音

更多
任容萱認愛「北京男友」後改口「北京男」　拿王子有「頭臭.狐臭.嘴臭」出來擋刀XD

任容萱認愛「北京男友」後改口「北京男」　拿王子有「頭臭.狐臭.嘴臭」出來擋刀XD
周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

婆婆偷餵狗吃肉...伊能靜傻眼扔衛生紙　秦媽媽戲精上身：她給我打這麼疼

婆婆偷餵狗吃肉...伊能靜傻眼扔衛生紙　秦媽媽戲精上身：她給我打這麼疼

《DD52》「13人跳洗腦曲」潘瑋柏讚爆　楊丞琳現場邀歌...作曲人是《聲林2》的「她」

《DD52》「13人跳洗腦曲」潘瑋柏讚爆　楊丞琳現場邀歌...作曲人是《聲林2》的「她」

伊能靜教唱…黃聖依「表情hen無奈」　下秒「對視隊友」笑出來惹ＸＤ

伊能靜教唱…黃聖依「表情hen無奈」　下秒「對視隊友」笑出來惹ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面