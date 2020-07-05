假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙「當眾裸下體」吸圍拍　黑森林嚇壞她：想報警

▲PF32會場上，有女子掀裙子、裸露下體讓人拍攝。（圖／翻攝自臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

「PF（Petit Fancy）32」台灣動漫創作展日前在花博公園舉辦，除了同人誌、動漫周邊展售，更是cos圈一大盛事，沒想到這次活動卻引發爭議。有多位網友在社群網站上貼文，爆料一位女子在會場把裙子掀起來，沒穿內褲、露出「黑森林」給攝影師拍攝，引來其他coser不滿，「我們可不想因為你們怪異舉動，毀了主辦使用這個場地的使用權！」

PF32活動舉辦於4、5兩日，但活動舉辦第一天，就爆出有女子未穿內褲、掀裙子給攝影拍攝，就有人在相關社團裡抱怨「請這兩位稍微控制一下自己的行為舉止，想紅也不是這樣的吧……場次上屬於開放空間，故意不穿胖次（內褲）直接露下體給OO拍是怎麼樣？」直批對方舉動很噁心，也希望主辦使用場地的權利不會因此被毀掉。

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▲女子行徑引來其他coser不滿，認為她破壞cosplay風氣。（圖／翻攝自臉書）

▲有網友爆料，幫女子拍攝的攝影師也是惡名昭彰。（圖／翻攝自臉書）

事件甚至延燒到臉書和PTT上，有網友就在「爆廢公社」貼出女子照片「請問這女生怎麼麼了？廣大廢友有懶人包嗎？謝謝！」結果馬上有人留言「黑森林」、「咖撐」、「她就裡面沒穿啊，整個屁股都露出來」、「我來為大家解答，這是一位PF32展的女生，然後她拍照的時候把裙子掀起來，裡面沒穿內褲，然後大家就看到黑森林。」

▲女子毫無顧忌裸露下體，讓網友都看傻。（圖／翻攝自臉書）

但就有網友表示，該名女子根本不是cos圈的人，「她不是coser，根本沒一個動漫打扮如此」、「她不是coser，非圈內人士，謝謝」、「補充一下，這女的是人像圈來的，不是coser」、「陪同的攝影也是超黑單」、「這個展覽並非只是單純的角色扮演，展館裡面也有很多創作家的二次或原創創作販售，照片上的地點在展館外面，展覽期間也有很多Coser在外面Cos交流，但這個人只是單純的暴露狂。」