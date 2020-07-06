快訊／睡醒了！下空女大生Coser「93字打破沉默」　駁神隱：已聯絡學校

▲李姓女大生「下空」舉動引起Cosplay圈強烈反彈。（圖／翻攝爆料公社）

記者黃君瀚、許展溢／台北報導

台灣動漫創作展「PF（Petit Fancy）32」展覽期間，台北某大學三年級的李姓Coser高調不穿內褲下空，煽情照片網上傳開引起C圈不滿，校長表示校方會處理，轄區員警則證實涉嫌公然猥褻。不過整個5日警方和家屬都找不到人，事隔1日李女打破沉默，在臉書表示是手機有問題，也說已和校方聯繫上，朋友不必擔心。

李女6日下午2時25分在臉書寫下93字短文，先提到「睡醒了」，接著解釋沒接電話是因為手機有問題，來電畫面跳不出來，她完全無法接聽。此外，她高調駁斥根本沒有神隱、躲藏情事，也無畏網友洗版壓力，「如果我想躲我關版就好了，幹嘛還開放給你們大家留言？一堆朋友建議我關版我一樣不關！」

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最後，李女說目前已和學校聯繫，不過沒有透露相關細節，只要關心此事的友人放心，「已跟校方聯繫不用擔心，誰想轉校版讓校長安心也可以，隨便你們轉。」

文章貼出後，不少網友力挺她的勇敢面對，「支持勇敢做自己，加油」、「是的老大，永遠支持你」、「感覺版主猛猛der」。

學務長表示，已跟該名女大生聯絡上，表達將提供協助，包括法律協助和心理諮商，對方僅回OK、沒問題，願意接受。學務長《ETtoday新聞雲》透露，有些事情可能會受到外界影響，造成情緒上有狀況。

學務長提到，女大生對於其他敏感問題不願意多說，但對於學校要提供協助，則是很正面的回應接受。有時在種種壓力下，有情緒很正常，尊重她發言，畢竟都已經是成年人，只希望她用其他方式處理，讓事情趕快有個好的結束。至於是否已約好時間見面進一步幫忙？學務長說，目前還沒有。

亞洲動漫創作展PF 32於4、5兩日舉辦，但才第一天就爆出有女子未穿內褲、掀裙子給攝影師拍，此舉引發不少Coser不滿，認為該名女子造成大眾對Cosplay的負面形象。

對此，該名女子也在臉書聲稱，沒有，我就是在做自己，沒什麼好道歉的，這是個臨時起意的社會實驗，看看我這個根本沒出角的人露一下會發生什麼事情，C圈會多混亂，得證『C圈破X只會在意場次會不會不見，整天活動漫，可悲』。」

主辦單位5日晚間在臉書粉絲團發布公告，針對RF32場外發生疑似Cos裸露事件，造成許多人對活動與Cosplay產生負面印象，開拓動漫籌備委員會在此深表遺憾。

據瞭解，在亞洲動漫創作展中掀裙露下體的女Coser目前仍在台北某大學就讀，女主角在會場中大膽解放身體動作驚動該校校長，校方表示：該女行為已經觸法，校方預計會在9日開會討論對該女行為的獎懲，並坦承「該女的身心狀態有點特別」。

這名女大學生在校目前應就讀大三，卻已申請休學一年半，加上和家人都處於疏離失聯狀態，校方除了針對她脫序行為討論懲處外，也會啟動校安機制對該女學生展開關懷輔導、並提供必要的心理輔導和後續法律諮商服務。