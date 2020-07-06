見引法師出資重整　霧台分駐所「樹人禪居」落成啟用

▲屏東里港警分局霧台分駐所「樹人禪居」落成啟用； 分局長楊龍祥致贈感恩狀感謝見引法師出資重整。（圖／里港警分局提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港警分局霧台分駐所辦公廳舍3樓內部牆壁斑駁、毀損還會滲水，影響員警辦公情緒，威脅健康，分局長楊龍祥拜訪屏東縣警察之友會顧問團長見引法師，談及此事，見引法師前往了解後，允諾出資重新整建。

▲▼原來休息場合、改裝完成。

整修作業，於6月底完工，重新粉刷過的牆壁，煥然一新，加入榻榻米、廚房設施及重新規畫的內部設計，讓員警不僅有家的感覺，提更舒適環境，未來更能在緊急情況發生時作為部落居民們的庇護所。

▲▼見引法師（左二）到霧台分駐所了解。

楊龍祥分局長說，完成的霧台分駐所3樓內部空間，取名為「樹人禪居」，除了感謝見引法師對警察的大力支持外，無非鼓勵同仁平時能夠多利用居室修身養性、培養怡然的身心靈。

而「樹人禪居」—同時蘊含著警察及佛法的精神。「樹人」，為樹立人群的典範，乃身為一名警察所秉持的服務精神，也可解讀成川流不息的教育傳承，象徵著警察人員完成警察教育後的世代輪替、經驗傳遞；「禪」可以是靜心、修身，是佛法的核心，心平氣和，用心去體驗，萬物皆可以是禪。

「樹人禪居」落成啟用後，楊分局長再度拜訪見引法師，並代表里港警分局全體員警頒發感謝狀予見引法師，表達感謝。

見引法師表示，警察是守護治安的一枚堅盾，盾牌的質量愈好，保護的力量也就愈強，因此其中的保養、整備不容馬虎，「就像我們盡力協助警察同仁們無論是駐地整建、裝備改善，有著完善保養，才能展現出同仁們守護治安最強大力量，讓我們生活過得更加安心」。

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