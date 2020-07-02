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行車糾紛互尬…女爆氣「甩這根」超兇！網驚：拿出姊夫了

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▲▼屏東6月28日下午，台一線上逼車糾紛。（圖／翻攝《爆料公社》）

▲屏東一男子6月28日下午騎車行駛在台一線上時，遭一輛自小客逼車。（圖／翻攝《爆料公社》）

記者徐愷昕／屏東報導

有民眾日前在台一線縱貫公路騎車時，未違規行駛在外側車道，卻遭前方一輛自小客逼車，騎士不滿怒比中指回應，瞬間引爆對方怒火。小客車駕駛氣到下車嗆聲，一旁女乘客也拿出甩棍裝腔作勢開槓，整個過程全被騎士的行車紀錄器錄下，影片後來被PO上臉書《爆料公社》，瞬間引發熱議，網友看完紛紛傻眼，覺得「亮甩棍」的行徑實在很誇張。

▲▼屏東6月28日下午，台一線上逼車糾紛。（圖／翻攝《爆料公社》）

▲▼男騎士控訴，自己無違規騎在外側車道，卻遭自小客2度逼車。（圖／翻攝《爆料公社》）

▲▼屏東6月28日下午，台一線上逼車糾紛。（圖／翻攝《爆料公社》）

屏東一男子6月28日下午2點多騎車往屏東市區前進時，未違規騎在外側車道，沒想到卻突然被前方一輛行駛於同車道的自小客逼車，男子認為自己無緣無故被針對，氣得向對方比中指。

自小客駕駛見男子比出不雅手勢挑釁，整個被激怒，二度逼車後爆氣將車停放路邊，開始與男騎士理論。自小客駕駛下車後不斷逼問男子，「你比中指比怎樣的啦」、「你有沒有比我中指啊！自己講」、「我直行車，我怕撞到你，逼你一下不行嗎」；騎士也不甘示弱回嗆，「我走這條線怎麼樣」、「你切我那麼近！你要幹嘛」，認為客車駕駛明明可以按喇叭警示，卻故意靠他一個拳頭近，明顯就是在逼車。

▲▼行車糾紛，亮甩棍。（圖／翻攝《爆料公社》）

▲▼自小客車上的女乘客一下車就「亮甩棍」。（圖／翻攝《爆料公社》）

▲▼行車糾紛，亮甩棍。（圖／翻攝《爆料公社》）

當雙方砲火越來越猛烈時，車上女乘客竟從後方亮出「甩棍」，直接嗆騎士「你是重型（紅牌）嗎」，此時，騎士也走向車廂，拿起隨身攜帶的甩棍回嗆，「你有，了不起！我也有」、「你都拿出來了，我連甩都沒甩出來」等話。

▲▼行車糾紛，雙方紛紛亮出甩棍。（圖／翻攝《爆料公社》）

▲▼雙方不滿對方下紛紛亮出甩棍。（圖／翻攝《爆料公社》）

▲▼行車糾紛，雙方紛紛亮出甩棍。（圖／翻攝《爆料公社》）

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該段行車糾紛被貼上臉書《爆料公社》後，瞬間引發熱議，雖然是逼車糾紛，但因女乘客亮甩棍行徑實在太搶戲，大家紛紛歪樓開玩笑，「拿出姊夫了」、「甩老半天甩不出來」、「還好你也有甩棍，原來這是基本配備」，但同時也有不少網友認為，兩方各說各話其實都有問題，畢竟不管比中指還是亮甩棍，本身都是違法行為。

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