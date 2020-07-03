屏東崁頂鄉稻米達人冠軍賽評選出爐　顏仙水進軍全國

▲屏東縣崁頂鄉農會於7月3日舉辦「臺灣稻米達人冠軍賽鄉鎮初賽」，由稻農顏仙水奪冠 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣崁頂鄉農會於7月3日舉辦「臺灣稻米達人冠軍賽鄉鎮初賽」，有10名農友通過第一階段田間審查，進入第二階段同場較勁。經過激烈競爭，由種稻近60年的農民顏仙水奪得冠軍，將代表崁頂鄉農會參加全國稻米達人冠軍寶座。

▲▼冠軍顏仙水、評審。

屏東縣是全台1期稻作最早收割的地區，近年崁頂鄉種植高雄147號香米的品質優良，深受消費者歡迎，2018年奪得台灣稻米達人賽好米組亞軍。而147香米品種，炊煮時空氣中散發著濃郁芋頭香氣，讓人垂涎欲滴。

經競烈競爭，由顏仙水奪冠、第二名吳坤記，而2018年奪下臺灣稻米達人冠軍賽亞軍的葉慶明，則獲得第3名。

70多歲的顏仙水，務農近60年，擁有豐富的種田經驗，也是崁頂鄉米質競賽的常勝軍，這次得獎，他說：「得獎是運氣好，並沒有特別的技術，一切順其自然就好。」

「臺灣稻米達人冠軍賽鄉鎮初賽，評選極為嚴格，參賽的稻米必須通過第一階段，由農業改良場專家在稻作生育期間進行田間審查，評選出田間管理優良的參賽者。進入第二階段，會同農糧署及參賽農友公開取樣，進行稻穀、糙米、白米外觀規格品質及食味值等，並經10多項檢驗項目分析測定，比賽時在現場烹煮，提供評審委員進行官能品評，公開評選出最優等稻米。

評審員之一的高雄農業改良場副場長吳志文表示，高雄147香米是農改場育成的第一個香米稉稻品種，白米外觀佳、品質優良、穀粒大，炊煮時帶著芋頭香氣，特別適合高屏地區栽種，值得推薦農友種植。

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