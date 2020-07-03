體育教師深夜駕車輪胎突爆胎…備胎沒氣　枋警巡邏及時救援

▲屏東縣枋寮警分局加祿派出所所長林春輝及警員楊惟喨及時幫這位體育老師化解爆胎問題 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

1名直排輪體育老師，在屏東縣潮州教完課程後，駕駛往恆春準備隔天課程，途經枋寮鄉時發生爆胎，加上備用輪胎也漏氣，由於時值深夜，相當著急，枋寮警分局員警巡邏發現，上前詢問，駕駛巡邏車幫他找到輪胎行，幫他修補輪胎，讓他相當感激。

枋寮警分局加祿派出所所長林春輝及警員楊惟喨於日前深夜執行巡邏勤務，發現一名男子獨自將車輛停於路旁並蹲在車旁，立即下車查看，該名男子稱車輛爆胎，換了預備輪後輪胎竟沒氣，正著急深夜找不到汽車維修廠可以補胎，不知如何是好時。

經警方了解，該男子是一位體育老師，剛從潮州教完直排輪課程，欲前往恆春進行隔日教課工作，孰料車輛開到半路輪胎突然破損，預備胎又長久未檢查結果沒氣了，時值深夜，心急不已。

員警想到稍早巡邏時，經過枋寮認識的汽車維修行，其老闆正在與朋友聊天還沒打烊，立即前往維修行跟老闆告知該男子情況，經老闆與該男子簡單詢問車輛輪胎壞掉情形，馬上前來協助修車補胎，讓該男子繼續順利行程。

分局長黃國源肯定所長林春輝及警員楊惟喨主動為民服務精神，值得同仁表率，並提醒民眾若在外地遇到困難，可以透過詢問當地派出所，在最短的時間內找到最快的途徑解決問題。

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