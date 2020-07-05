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花蓮惡煞槍戰「1死1中彈」！談判飛車追撞大鬧街頭　4人抓到了

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▲開車追逐到勝安公園附近時，發生追撞，白色轎車車頭全毀。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

開車追逐到勝安公園附近時，發生追撞，白色轎車車頭全毀。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣吉安鄉5日清晨5點半發生槍擊案，造成1死、1傷，警方全力緝捕，王姓主嫌等四名犯嫌在中午12時30分落網，相關涉案人由警方帶回偵辦，警方在七小時內迅速拘捕逃犯。

兩派人馬疑似談判不成引發衝突，開車展開追逐，到勝安二街、中原路口，勝安公園附近時發生追撞，白色轎車車頭全毀。附近居民隨即聽到2聲槍響，驚醒後報案。

▲開車追逐到勝安公園附近時，發生追撞，白色轎車車頭全毀。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

吉安分局封鎖現場。

吉安警分局長王文生表示，7月5日清晨5時30分左右許，花蓮縣警察局吉安分局獲報在吉安鄉勝安公園有鬥毆情事，經轄區員警前往發現1名年約20歲的駱姓男子，身上有多處刀傷經送醫後不治，並接獲醫院通報，一名年約37歲的蘇姓男子自行就醫，男子身上有明顯槍傷。

▲開車追逐到勝安公園附近時，發生追撞，白色轎車車頭全毀。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

警方在七小時內迅速拘捕四名主嫌。

案發後吉安分局立即封鎖現場成立專案小組，經調閱監視器鎖定涉案對象，立即在七個小時內拘提王姓等四名主嫌到案，並持續追緝其他共犯，將相關犯嫌一網打盡，全案依殺人，槍砲，聚眾鬥毆等罪名移送偵辦。

花蓮縣長徐榛蔚強調，花蓮縣政府捍衛治安決心不容挑戰，感謝警察同仁恪盡職守，在第一時間逮捕逃犯，安定社會人心，維護地方善良風俗。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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