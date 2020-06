路上被問「你多高」！19歲少年暴怒連開9槍　射殺2未成年

▲男子被詢問身高後向未成年開槍。(圖/翻攝自芝加哥警局)



記者丁維瑀/綜合報導

美國芝加哥兩名未滿18歲的青年日前到便利商店買糖果,途中遇見身材高大的19歲男子貝特(Laroy Battle),兩人上前詢問對方的身高,結果遭連開多槍,最後傷重不治。

《紐約郵報》報導,這起糾紛發生於20日下午5時許,17歲的弗朗西斯(Jasean Francis)與16歲的萊利(Charles Riley)當時與朋友外出買糖果,過程中遇上貝特,詢問對方身高後竟遭到開槍。弗朗西斯背部、胸口與左手中彈,萊利則是被射中背部與左腿。

Chicago weekend shooting: Laroy Battle, 19, accused of killing 2 teens in South Shore who asked him how tall he was - ABC7 Chicago #SmartNews https://t.co/keAolQdui8