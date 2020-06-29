路上被問「你多高」！19歲少年暴怒連開9槍　射殺2未成年

▲男子被詢問身高後向未成年開槍。（圖／翻攝自芝加哥警局）



記者丁維瑀／綜合報導

美國芝加哥兩名未滿18歲的青年日前到便利商店買糖果，途中遇見身材高大的19歲男子貝特（Laroy Battle），兩人上前詢問對方的身高，結果遭連開多槍，最後傷重不治。

《紐約郵報》報導，這起糾紛發生於20日下午5時許，17歲的弗朗西斯（Jasean Francis）與16歲的萊利（Charles Riley）當時與朋友外出買糖果，過程中遇上貝特，詢問對方身高後竟遭到開槍。弗朗西斯背部、胸口與左手中彈，萊利則是被射中背部與左腿。

Chicago weekend shooting: Laroy Battle, 19, accused of killing 2 teens in South Shore who asked him how tall he was - ABC7 Chicago #SmartNews https://t.co/keAolQdui8 — isaac key-Ali (@isaackey) June 26, 2020

貝特當時對著這群青年開了9槍，事後已被逮捕，原本就有多起前科。兩名未成年都被送往芝加哥大學醫學中心治療，可惜傷重不治，被當場宣布死亡。他們的朋友沒有被開槍擊中。

據了解，青年原本是受到母親要求，才會前往便利商店購物，如今卻天人永隔。弗朗西斯的阿姨感嘆，弗朗西斯只是個喜歡電玩、零食的孩子。

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