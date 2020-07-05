　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

花蓮吉安「凌晨公園槍戰鬥毆」1死1傷　追砍畫面曝！警逮7嫌

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蕭可正、徐愷昕／花蓮報導

花蓮吉安鄉5日發生一起槍擊案，凌晨5點多有2派人馬相約勝安公園附近談判，期間發生激烈衝突，甚至還有人開車衝撞，造成巨大聲響！警方到場時發現20歲駱姓男子背部遭砍，有約30公分長的刀傷，經緊急送醫宣告死亡，另有1名37歲蘇姓男子，中彈後自行就醫。

▲▼花蓮槍擊案。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲花蓮縣吉安鄉5日凌晨發生槍擊案，造成1死1傷。

花蓮警方表示，其實早在槍擊事件發生前，凌晨4點多駱男就有帶一群人至蘇男住處砸店，蘇男被惹怒後，遂帶上王姓男子等人到駱家報仇，雙方發生衝突，後續又在勝安公園發生槍戰及鬥毆砍人事件。

而據了解，蘇、駱雙方人馬在公園互尬時，駱男原先是在自己所駕駛的轎車上，怎料途中被追撞下車後，一路遭蘇、王2人持刀追砍，過程中，駱男見情況危急，拿起霰彈槍反擊，致蘇男中彈，但自己最後仍因刀傷過深，送醫不治死亡。

►偷偷分享少女秘密！

▲▼花蓮槍擊案。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲▼花蓮縣吉安鄉5日凌晨發生槍擊案，造成1死1傷。

▲▼花蓮槍擊案。（圖／記者蕭可正翻攝）

目擊民眾表示，雙方人馬談判之初先是發生爭吵，接著就開始以車輛追逐，同時槍響也不斷傳出，嚇壞附近居民。而警方經初步搜索，有在案發現場查獲左輪式霰彈槍1把，90彈殼13枚，90彈頭1枚，擊發霰彈彈殼1枚，經調閱路口監視器後，初步掌握疑有7台車涉案，目前已將王姓等7名犯嫌逮捕到案，全案將依殺人、槍砲及聚眾鬥毆等罪嫌送辦。

►二手票券豐富你的生活

▲▼花蓮槍擊案。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲花蓮槍擊案。（圖／記者蕭可正翻攝）

ET快訊
訂飲料指定1:00到！「早2分鐘送達」遭洗負評：不再考慮
香港1名確診菲傭「經台轉機」　指揮中心證實：7/3從台灣飛港
陳大天20萬元入股同學餐廳　去巡店才知倒了！
快訊／大學指考官方答案公布！　解答搶先看
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

好友睡一旁！市議員助理竟無視想性侵他女友　還冷喊：就玩玩嘛…她崩潰險輕生

花蓮吉安「凌晨公園槍戰鬥毆」1死1傷　追砍畫面曝！警逮7嫌

男伸鹹豬手慘遭「私刑正義」　報警「不告」竟昏迷…腦部嚴重出血亡

被控性侵衛生局女員工...機構執行長遭解職！治療所再曝：沒有強暴，內容非事實

報案三聯單曝光！正宮嗆衛生局女員工：用意為何　痛心「那單純女孩去哪了」

男闖當鋪「釣走」12支名錶　變現爽買BMW逃高雄...被逮還剩15萬

衛生局女員工哭：求救聲被手掌掩蓋！6hrs墜樓亡　被控男子、長照機構臉書全關

台東嘉明湖妹池登山客疑中風　黑鷹即時後送...百人數十營帳景象令人驚呆

新北衛生局女員工生前遭約談「崩潰大哭」！當晚留千字文墜樓　兩段關係曝

反鹿港「打鐵厝產業園區」住戶+環團撒冥紙抗議　彰化縣府回應了

婆婆偷餵狗吃肉...伊能靜傻眼扔衛生紙　秦媽媽戲精上身：她給我打這麼疼

任容萱認愛「北京男友」後改口「北京男」　拿王子有「頭臭.狐臭.嘴臭」出來擋刀XD

《DD52》「13人跳洗腦曲」潘瑋柏讚爆　楊丞琳現場邀歌...作曲人是《聲林2》的「她」

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

《創造營2020》總決賽「火羽」VOCAL超穩　陳卓璇高音、希林娜依·高飆RAP聽了超過癮

伊能靜教唱…黃聖依「表情hen無奈」　下秒「對視隊友」笑出來惹ＸＤ

郵差北北失去毛孩走不出陰霾！　暖阿金天天守門討摸擁抱融化他

「奇蹟小榕樹」緊黏門縫求生...　車主幫開FB：長大車子就送它！

金旻奎《漫撕男女》油膩開撩金度延　她快被逼瘋…主動獻吻阻止他！

轎車路口等停紅燈被撞到路中央　再遭聯結車爆頭...他驚險逃死劫

好友睡一旁！市議員助理竟無視想性侵他女友　還冷喊：就玩玩嘛…她崩潰險輕生

花蓮吉安「凌晨公園槍戰鬥毆」1死1傷　追砍畫面曝！警逮7嫌

男伸鹹豬手慘遭「私刑正義」　報警「不告」竟昏迷…腦部嚴重出血亡

被控性侵衛生局女員工...機構執行長遭解職！治療所再曝：沒有強暴，內容非事實

報案三聯單曝光！正宮嗆衛生局女員工：用意為何　痛心「那單純女孩去哪了」

男闖當鋪「釣走」12支名錶　變現爽買BMW逃高雄...被逮還剩15萬

衛生局女員工哭：求救聲被手掌掩蓋！6hrs墜樓亡　被控男子、長照機構臉書全關

台東嘉明湖妹池登山客疑中風　黑鷹即時後送...百人數十營帳景象令人驚呆

新北衛生局女員工生前遭約談「崩潰大哭」！當晚留千字文墜樓　兩段關係曝

反鹿港「打鐵厝產業園區」住戶+環團撒冥紙抗議　彰化縣府回應了

中職／林智平棒子火燙卻未先發？　考量守備轉為「代打活棋」

快訊／楊姓少校輕生初步調查　海軍：對漢光陸戰落海意外沮喪、自責

沒熱門時事、素養題！高中師估指考公民與社會「5標會上升」

中國大使二訪索馬利蘭「遊說放棄與台來往」　提議設立聯絡處利誘遭拒！

好友睡一旁！市議員助理竟無視想性侵他女友　還冷喊：就玩玩嘛…她崩潰險輕生

小奴才再3周出生！橘貓環抱媽孕肚　網：牠什麼都知道

AKB48 Team TP猜拳賭演藝夢...團員緊張：輸了會躲棉被哭！

中職／羅力千K生存法則　洪總：夠聰明

中職／象獅打線出爐　達尼爾戰米蘭達盼避免遭橫掃

蘇貞昌要國民黨少講九二共識　馬英九：應設法不讓陳菊當監察院長

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

社會熱門新聞

她入監被監獄主管求愛　「運動」後全變了

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

快訊／陸戰隊上兵蔡博宇凌晨宣告不治

阿嬤每天找鮮肉人夫到家裡「幫忙」…正宮察覺真相心碎

房思琪翻版　新北衛生局女員工墜亡

衛生局女員工墜樓亡　正宮發文反擊了

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

「嗯」＝同意？已婚軍人性侵學妹慘了

即／花蓮吉安公園談判傳槍響　1死1重傷

台中國二妹超商被摸胸！影片全錄下…教育局秒介入

「全都冰淇淋做的？」　3警騎車停陰涼處下場慘了

衛生局墜樓女員工控性侵　機構執行長遭解職

土城看守所受刑人「頭埋獄友棉被」　監視器全拍下

驚見前女友被碰大腿暴怒！男模等紅燈被打傻

更多熱門

相關新聞

即／花蓮吉安公園談判傳槍響　1死1重傷

即／花蓮吉安公園談判傳槍響　1死1重傷

花蓮吉安鄉5日發生一起槍擊案，凌晨5點多有2派人馬相約勝安公園附近談判，期間疑發生激烈衝突，甚至還有人開車衝撞，造成巨大聲響！警方到場時發現1男子背部遭砍，有約30公分長的刀傷，經緊急送醫仍宣告死亡，另有1人中彈重傷送醫，目前詳細事故發生原因仍有待釐清。

美購物中心槍聲響！8歲男童「死於非命」

美購物中心槍聲響！8歲男童「死於非命」

台開股東爭取要股利　邱復生承諾拚工業土地銷售

台開股東爭取要股利　邱復生承諾拚工業土地銷售

飆38度！2公尺南蛇過柏油路「騰空身體掙扎轉圈」張嘴亡

飆38度！2公尺南蛇過柏油路「騰空身體掙扎轉圈」張嘴亡

今年最多！萬人擠爆花蓮東大門夜市

今年最多！萬人擠爆花蓮東大門夜市

關鍵字：

花蓮吉安勝安公園槍擊案鬥毆

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

她入監被監獄主管求愛　「運動」後全變了

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

實況主Reckful自殺身亡

超巨鳥「夾著大魚」在天上飛！眾人驚呆狂猜：那是鯊魚？

快訊／陸戰隊上兵蔡博宇凌晨宣告不治

200萬車位月租才6000！網打槍：傻子才用租的

被智珉道歉文激怒！珉娥：叫我走正道，還帶男人回宿舍

75%人三倍券選紙本！網點4關鍵

長髮妹夜店狂喇6男！現場超嗨：1個接1個

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

阿嬤每天找鮮肉人夫到家裡「幫忙」…正宮察覺真相心碎

房思琪翻版　新北衛生局女員工墜亡

蕾媽躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

更多

最夯影音

更多
婆婆偷餵狗吃肉...伊能靜傻眼扔衛生紙　秦媽媽戲精上身：她給我打這麼疼

婆婆偷餵狗吃肉...伊能靜傻眼扔衛生紙　秦媽媽戲精上身：她給我打這麼疼
任容萱認愛「北京男友」後改口「北京男」　拿王子有「頭臭.狐臭.嘴臭」出來擋刀XD

任容萱認愛「北京男友」後改口「北京男」　拿王子有「頭臭.狐臭.嘴臭」出來擋刀XD

《DD52》「13人跳洗腦曲」潘瑋柏讚爆　楊丞琳現場邀歌...作曲人是《聲林2》的「她」

《DD52》「13人跳洗腦曲」潘瑋柏讚爆　楊丞琳現場邀歌...作曲人是《聲林2》的「她」

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

《創造營2020》總決賽「火羽」VOCAL超穩　陳卓璇高音、希林娜依·高飆RAP聽了超過癮

《創造營2020》總決賽「火羽」VOCAL超穩　陳卓璇高音、希林娜依·高飆RAP聽了超過癮

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面