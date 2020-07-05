花蓮吉安「凌晨公園槍戰鬥毆」1死1傷　追砍畫面曝！警逮7嫌

記者蕭可正、徐愷昕／花蓮報導

花蓮吉安鄉5日發生一起槍擊案，凌晨5點多有2派人馬相約勝安公園附近談判，期間發生激烈衝突，甚至還有人開車衝撞，造成巨大聲響！警方到場時發現20歲駱姓男子背部遭砍，有約30公分長的刀傷，經緊急送醫宣告死亡，另有1名37歲蘇姓男子，中彈後自行就醫。

▲花蓮縣吉安鄉5日凌晨發生槍擊案，造成1死1傷。

花蓮警方表示，其實早在槍擊事件發生前，凌晨4點多駱男就有帶一群人至蘇男住處砸店，蘇男被惹怒後，遂帶上王姓男子等人到駱家報仇，雙方發生衝突，後續又在勝安公園發生槍戰及鬥毆砍人事件。

而據了解，蘇、駱雙方人馬在公園互尬時，駱男原先是在自己所駕駛的轎車上，怎料途中被追撞下車後，一路遭蘇、王2人持刀追砍，過程中，駱男見情況危急，拿起霰彈槍反擊，致蘇男中彈，但自己最後仍因刀傷過深，送醫不治死亡。

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▲▼花蓮縣吉安鄉5日凌晨發生槍擊案，造成1死1傷。

目擊民眾表示，雙方人馬談判之初先是發生爭吵，接著就開始以車輛追逐，同時槍響也不斷傳出，嚇壞附近居民。而警方經初步搜索，有在案發現場查獲左輪式霰彈槍1把，90彈殼13枚，90彈頭1枚，擊發霰彈彈殼1枚，經調閱路口監視器後，初步掌握疑有7台車涉案，目前已將王姓等7名犯嫌逮捕到案，全案將依殺人、槍砲及聚眾鬥毆等罪嫌送辦。

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▲花蓮槍擊案。（圖／記者蕭可正翻攝）