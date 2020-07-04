高三生「廁所偷拍女同學」！他哀求校方：不要告訴父母...回家後30F跳下亡

▲高三生在學校女廁所偷拍被發現，回家後從30樓墜亡。（圖／翻攝自觀察者網）

記者康心禹／綜合報導

湖北武漢一所中專學校三年級的學生在即將參加高考之際，被校方發現他到女廁偷拍視頻，隨後被帶到保衛科，他承認犯錯，已刪除視頻，並寫下保證書，校方要求他隔天帶著父母一起到學校。沒想到就在當天晚上，他的父母回家後得知有人從30樓墜落，一看竟然是自己的兒子。

據《觀察者網》報導，18歲的趙延灼（化名）是武漢市一所中專學校三年級學生，即將參加高考，上個月28日傍晚，他的父母下班回家，發現有救護車在小區，原來是有人從30樓墜落，後來才發現是自己的孩子。

譚副校長表示，趙延灼當天被發現到女廁偷拍視頻，後被帶到保衛科，他承認犯錯，已刪除視頻，並寫下保證書，舉報女生原本要報警，後來考慮到即將高考，就要求他帶著父母到學校親自道歉，沒想到他回到家後發生了悲劇。

譚副校長說，監控視頻顯示6月28號中午，趙延灼從教室走出來，經過男廁的門，他往樓梯左右看了看，沒看見人就直接進了女廁所。一個女生接著進了廁所，一分半鐘左右，從裡面慌張的出來了，哭著找了保衛科，要求看監視器查出是誰。

譚副校長還說，在與趙延灼溝通的時候，他懇求校方不要通知他的家長，校方也同意。在場老師表示，「那麼你今天回去以後跟你家長說，明天請家長陪你到學校來解決問題，他回答好。」沒想到當天晚上就發生這起悲劇。

趙延灼的父親說，「兒子一直都是挺好的，不可能不見我們的面，無緣無故去跳樓，他肯定是在學校是受了什麼刺激，我現在就是要還原一個真相，學校說要對我們進行經濟慰問，不叫賠償，我們接受不了。」

趙延灼的父親認為，老師既然出於保護孩子的想法，就不應該帶去保衛科，應該讓有能力的老師來溝通，或及時通知家長，或者送派出所，「而且他們決定請家長後，只通知我兒子，沒有通知我們。」

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