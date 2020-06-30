開賓士出金錢豹！他「對空狂掃21槍」…被逮喊：是酒後情緒不穩　下場慘爆

▲休旅車離開金錢豹酒店，乘客對空鳴20多槍，警方迅速將6名犯嫌逮回，移送地檢署。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、戴若涵／台中報導

台中市西屯區台灣大道上24日凌晨4時許發生槍擊案！一輛休旅車離開金錢豹酒店，竟連續對空鳴了21槍。警方獲報後循線將人逮回，蔡姓主嫌供稱，是酒後情緒不穩才會開槍，包括蔡男在內等6名犯嫌，30日被移送地檢署偵辦。警方表示，2019年緝毒、掃黑、安居等專案的成效都是六都第一，成效良好，早年所謂「慶記之都」已不復存在。

台中市政府警察局第六分局24日清晨4時許獲報，台灣大道馬路上有人對空鳴槍，隨即成立專案小組並報請檢察官指揮偵辦，24日先行尋獲棄置之作案車輛並查扣，25日拘獲同車共犯林姓及陳姓男子等2人，30日上午8時10分在西屯區拘提蔡姓主嫌及劉姓共犯到案。

▲他酒後情緒不穩對空鳴20多槍。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方29日持續追查在逃犯嫌藏匿之相關處所並執行搜索，查扣協助藏匿逃亡之涉案自小客3輛，並拘提協助蔡姓主嫌藏匿逃亡之友人張姓、高姓男子等2人到案。隔日上午8時10分專案小組在西屯區拘提蔡姓主嫌及劉姓共犯2人到案，起獲作案制式手槍2把。

蔡姓主嫌供稱，「因當晚飲酒後情緒不穩致對空開槍，作案過程均為個人所為」，警方將蔡男等6名犯嫌移送台中地檢署偵辦。

警方表示，市長盧秀燕對治安極為重視，指示絕不容許不法行為挑戰公權力，統計自2020年1月至6月28日止，台中市槍擊案發生數為六都最低，且較去年同期減少，另每十萬人口全般刑案發生數及暴力犯罪發生數都是六都最低，治安已顯著改善；2019年緝毒、打詐、掃黑工作成效及安居專案，均為六都第一，成效良好。早年所謂「慶記之都」實已不復存在，亦不符現況，警方誓言將不法分子繩之以法，持續維護市民安心的生活環境。

▲▼犯案槍枝及車輛。（圖／記者白珈陽翻攝，下同）

發現年輕的小祕密！