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高中師揭指考地理「26題答案怪怪的」　題幹遭疑無線索判斷不清楚

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▲▼107年大學指定考科考試結束,師大附中,考生,考試結束。（圖／記者周宸亘攝）

▲大學指考。（圖／記者周宸亘攝）

記者許展溢／台北報導 

大學指考今（5日）第二節地理，被闈場內高中教師評整卷「難易度中等」，學生若觀念不夠清楚，易混淆，困難題占8%、容易題34%、中偏易題36%、中偏難題22%，其中又以第5題最難。台北市高中地理科教師群分析，沒連鎖題出現值得肯定，也是近3年相對簡單，但其中26題答案怪怪的，可能會有疑義。

高中老師們在地理科結束後2個多小時後現身說明試題特色，傳統題目出現比例偏高，如第1題一句話「台灣東北部降水類型」問是什麼，和23、24等多題都是很久沒出現的題目。今年和自然災害及環境相關題目則特別多，如台灣沙灘面積縮小、大陸洪災、台灣常見災害等。中山女高老師林姿吟表示，今年特別強調人類開發對環境破壞。

請繼續往下閱讀...

麗山高中老師廖偉國說，今年較難題目和去年一樣16%，但偏易題型去年32%，今年達50％，和近2年比容易很多。難題分布包括第5、11、13、33、37，及非選擇題第二大題第3小題第一子題，及第三大題的第2小題第二子題。南湖高中老師林靜怡說明，第5題考考疾病擴散方式，只用了一張圖要讓學生判斷散播模式有困難，11題圖表則是首次出現，也會讓學生覺得難。廖偉國表示，33題考某國家新移民法，老師們在作答時都要想一下，若學生可能就會想更久。

▲▼大學指考地理題目。（圖／記者許展溢攝）

▲高中老師認為26題可能會有爭議。（圖／記者許展溢攝）

廖偉國表示，26題會可能有疑義，題目問北太平洋垃圾渦流比其他大洋嚴重，最可能原因為何？從4個選項，A較有可能，但問題是若答案真的是A，就要想，西太平有日本、大陸，可是當把洋流流動空間分佈套上去，大陸垃圾根本不會把太平洋跟黑潮帶出來，因為根本沒經過大陸沿岸。實際狀況是日本311地震造成海嘯，美國學者報告洋流分佈看，不是大陸。老師們認為，選項B、C、D都不會是，如果是A，題幹就應有更多說明，提供線索判斷，才不會有爭議。
 

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