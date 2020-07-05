「去哪買口罩可節省排隊時間」指考地理考這題　台灣生產國家隊登上試卷

▲大學指考。（圖／記者周宸亘攝）



記者許展溢／台北報導

大學指考今（5日）最後一天第二節地理結束，新冠肺炎疫情時事題又入題，大考中心分析試題特色情境生活化，評量考生活用地理概念進行決策，以「口罩販售即時地圖」，結合「地理資訊系統分析功能」概念。高中教師表示，整卷「難易度中等」，學生若觀念不夠清楚，就會容易混淆。試考生認為具高度鑑別能力。

高中師指出，試題特色運用於生活決策，關於居住決策試題情境，如第3題要維持居住品質，遇到相關爭議可以用哪些法規溝通解決？13題購地蓋屋，地點該怎選才符合成本與空間需求，還有37題導航路段選擇，及非選第二大題第3小題則是去哪裡買口罩，可以節省排隊時間。

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高中師表示，今年新冠肺炎疫情作為試題情境，以政府相關因應措施，評量考生運銷連鎖，台灣精密機械的生產重鎮以及GIS的分析功能等概念。今年試題有2張表格、2張照片、11幅圖，讓考生減少過度記憶，希望提高鑑別度。

▲大學指考地理口罩題目。（圖／記者許展溢攝）



不過，高中師提到，全卷難度較高的是第5題，考生須能清楚掌握疾病傳播途徑中，位移型擴散與階層型擴散的差異，位移型擴散是指擴散空間與時間皆不重疊，而階層型擴散的特徵除了空間是跳躍式傳播之外，擴散時間可能有連續現象，學生若觀念不清楚，就會將「位移型」、「階層型」擴散途徑混淆，因此推測此題應屬於整卷中難度較高的試題。

試考生說，取材既深且廣，涵蓋全球新冠肺炎非選擇應用題、與生物結合的自然景觀帶圖片分析題、地理實際操作題，和電子地圖搭配的計算題等，都讓考生作答時覺得像是戴上AR眼鏡，有實務操作之感，又貼近生活，整卷題型特色鮮明，為「應用導向」，不管是考分析圖表能力還是買房小技巧都很棒，又具備高度鑑別能力。

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