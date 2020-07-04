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新北好茶為考生祈福添好運　喝「包種」、「包中」金榜提名好學校

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▲ 新北好茶為考生祈福添好運 喝「包種」、「包中」金榜提名好學校。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北市農業局特別準備「鐵定包中」包種茶包，老師與學生一起將茶包過爐祈福。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

一年一度的大學入學指定科目考試從3日起一連3天舉辦，為替考生祈福，新北市政府農業局特別準備新北好茶「鐵定包中」包種茶包，於新北市各考場考生休息區免費提供，讓考生及家長沾沾喜氣，來杯包種，祝福所有考生金榜提名，「包中」理想中的學校。

3日起連續三天舉行大學入學指定科目考試，除了考運之外，考生也需憑藉累積已久的實力上陣，當然最重要的還是「平常心」面對。考前品一杯花香撲鼻來自冠軍茶鄉-坪林的「包種」茶，除了有助於幫助考生安心凝神，也取「包種」其意，期望考生「包中」心中期盼的好學校。

▲ 新北好茶為考生祈福添好運 喝「包種」、「包中」金榜提名好學校。（圖／新北市農業局提供）

▲ 學校老師至慈惠宮替考生祈福。

農業局特別於新北市6個考場（板橋高中、新北高工、新莊高中、恆毅高中、新北高中、永平高中）服務約6000多名考生，於考生休息區提供免費包種茶包，為考生加油打氣，也祝福考生們「包中」好學校。

坪林區農會理事長王成意表示，新北市為包種茶的發源地，北部地區用來製作包種茶的品種「青心烏龍」俗稱為「種仔」，早期茶商販售茶葉習慣將製成之茶葉以四兩為單位，用方形毛邊紙包裝，包裝外再用印章蓋上商行名號後0販售，久而久之，這種用「種仔」製成的茶包起來賣，就被稱為「包種茶」。如今因「包種」與「包中」音相似，取其諧音對考試象徵表達祝福之意，象徵「包準考中」。

農業局表示，新北市嚴格實施「茶清方案」，於各產區辦理茶葉評鑑時，密集進行農藥抽檢管理，替民眾把關茶品安全、強化茶品檢驗及輔導安全管理。本次考場所準備的茶包，皆保證在地生產，品質安全兼具，考生於考試期間可在考生休息區免費索取包種茶包，祝福「包中」心中理想的學府。

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▲ 新北好茶為考生祈福添好運 喝「包種」、「包中」金榜提名好學校。（圖／新北市農業局提供）

▲ 將鐵定包中茶包過爐祈福。

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