暑假及周休假日　南投集集警方加強日月潭周邊公路防飆勤務

▲▼暑假及周休假日，南投集集警分局加強日月潭周邊公，路防制危險駕車及噪音車取締勤務。（圖／集集警分局提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

暑期假期到來，到日月潭風景區遊客人車多，集集警分局為展示週休假日及暑假，防制危險駕車、取締大型重型機車競駛及酒後駕車等決心，警方規劃日月潭周邊公路，台21甲線文武廟前、玄光寺等路段排路檢攔查勤務，針對飆車、改裝或變造車體或危險駕車、拆除消音器，或噪音、無照駕駛、超速等違規（法）行為加強取締。

大型重型機車競駛等在日月潭周邊道路，車隊夜遊及危險駕車行為，嚴重影響該地區住戶及遊客安全，產生噪音嚴重妨害民眾安寧，在社群網路民眾迭有反映，伊達邵當地石慶龍議員，也相當關切。

集集警分局表示，防制危險駕車及改裝排氣管等違規查察，發現車輛飆車、蛇行或危險駕車行為，即開出罰單。如有改裝、拆除消音器、變造車體或其他方式造成噪音車輛，拍照蒐證後，函請公路監理機關召回該車輛實施臨時檢驗。

集集分局分局長康健浚表示，勤務結合魚池區各所組合警力加強執法取締，展示警方執法決心。以往日月潭為大型重型機車愛好者旅遊兜風聖地，警方偶會發現有變更排氣管製造噪音，或疑似競駛危險駕車情形。

為提升國家風景區旅遊交通品質及維護寧靜的環境，未來將不定時規劃各項防制勤務，提升執法強度，以日月潭周邊道路台21線、2線甲線、台16線及縣道131線為執法重點路段，加強製造噪音及競駛危險駕車、酒後駕車取締工作。

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