日月潭商圈新亮點　水社綜合商場進駐「OPEN！BIKE」自行車

▲▼日月潭水社商圈，日管處斥資整建的水社綜合商場，即日起開幕營運。（圖／日管處提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投日月潭水社綜合商場，位處日月潭水陸運交通樞紐，為提升遊憩服務品質，日管處斥資整建，重新打造為國際級水社商圈地標，經公開招租，由統一超商取得經營權全新開幕，迎接疫情解封後湧入的大批人潮。

日月潭管理處洪維新處長表示，水社綜合商場不僅是賣場，也是日月潭客運、遊艇水陸運交通中心，更設置有旅遊諮詢借問站與寄物等服務，水社綜合商場重新開幕後，除提供優質的服務與特色商品外，更要滿足國際及國旅不同客層的旅遊需求。

未來水社綜合商場，中式、西式及穆斯林餐飲，將逐步招商進駐。以往日月潭每年有800萬遊客量，在疫情趨緩之時，日管處已經籌備好今年的花火音樂嘉年華活動，讓國人在疲累工作之餘，提供一個可以悠閒安心旅遊的好去處。

日月潭水社綜合商場黃金櫃位進駐7-ELEVEN，內部設計結合OPEN!家族及日月潭特色景點，搭配國際知名全球10大自行車道及日月潭紅茶、特產、知名鍋物餐點等特色產品，並進駐「OPEN!BIKE自行車」，來日月潭將由全台唯一的「OPEN小將」陪大家一起暢遊日月潭！

配合政府振興經濟三倍券政策，日月潭水社綜合商場統一超商，也搭配促銷組合方案，遊客在水社綜合商場以振興三倍券累計消費滿1000元，即加碼贈送1000元等值商品，包括清境小瑞士門票、小瑞士露營票、原住民餐廳用餐抵用券、愛情故事館用餐抵用券。

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