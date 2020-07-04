酸國民黨夜襲立院　陳柏惟：教打架就不必了…「打架我很厲害」

▲陳柏惟批評國民黨夜襲立院等行為，要教打架就不必了。（圖／陳柏惟服務處提供）

記者李忠憲／台中報導

台灣基進黨台中市立委陳柏惟，4日針對國民黨日前夜襲立法院表示，他自己到立法院是學習質詢及服務民眾、議事規則，就是不必學打架，「打架我很厲害」！他也批評國民黨「要教打架就不必」、「教壞大小」，30多位立委做這些事真丟臉！

立委陳柏惟大肚服務處今天上午舉行成立茶會，接下來於同月11日在霧峰、12日在龍井，19日在沙鹿，25日在烏日，都會舉行服務處開幕活動。陳柏惟受訪時，也針對國民黨日前夜襲立法院一事，發表看法。

▲陳柏惟大肚服務處成立，許多支持者到場祝賀。（圖／陳柏惟服務處提供）

陳柏惟表示，選區有很多建設事需要在立法院處理，他以為去立院可以跟前輩學習，但有一個政黨，一天到晚找人打架、佔領且睡在立法院，還要吹冷氣。

他接著說，他去立院事學習做事，包括藝事規劃、質詢技巧、黨團運作，並服務民眾。但有一件事不必學，就是打架，因為「打架我很厲害」。他也批評，國民黨要教打架就不必了，不要教壞大小，30多名立委做了這些事，真丟臉。

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