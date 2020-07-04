　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王定宇、陳柏惟誤指助理是「黑衣人」　林為洲：當立院警察是塑膠？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼陳菊拜會立法院 國民黨抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨抗議陳菊任監察院長。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨團3日號召黨內立委下午在立法院正門抗議，基進黨立委陳柏惟及民進黨立委王定宇在臉書直批有「黑衣人」加入，立法院則立刻澄清並無此事。國民黨團總召林為洲諷刺，這就是標準的看到黑影就開槍，王定宇、陳柏惟當在立院看守的保六警察都是塑膠的？

總統府3日臨時取消取消下午1時30分，前總統府秘書長陳菊及26位監委被提名人拜會立法院的行程，讓原先已號召20多名黨內立委要在立院正門「迎接」陳菊的國民黨團撲了空，不過他們仍聚集高喊「廢考監、反東廠、徹陳菊」的口號。

事後，陳柏惟在臉書直批國民黨動員一批黑衣人，強攻國會大門，意圖要杯葛監察院院長提名人，若「中國黨」有政治見解，可以在立法院審查、議事程序中處理，而不是用這些不明來歷的群眾作為攻擊手段。

王定宇則罵國民黨今天找了一推不明人士，錯以為立法院是八大行業，要撂人圍事嗎？

對此，立法院澄清，立法院目前由警政署保安警察第六總隊第一大隊第四中隊派駐進行院區維安工作，經查109年7月3日（星期五）院內並無大批來路不明群眾或黑衣人，強攻國會大門的情事。

針對陳柏惟及王定宇的言論，國民黨團則批評他們倆人不當抹黑，「你們活在平行時空？」並要求立即道歉，否則他們會提案將陳柏惟及王定宇的抹黑言行移送紀律委員會，甚至不排除向台北地檢正式提告。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
富少夜店撿屍繼母…放蕩過程全被拍　老爸「只回2句話」刷新三觀
20年「懷孕8次流產4次」淪生子機器！《唐伯虎》華夫人24歲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

10日起台灣旅客入境英國「免14天隔離」　外交部：誠摯歡迎

國民黨：監委名單綠營背景佔9成　中華民國籠罩「綠色鐵幕」

王定宇、陳柏惟誤指助理是「黑衣人」　林為洲：當立院警察是塑膠？

東南衛視在台政論「通告費」曝！唯一綠營來賓談賴清德　內容被剪節目下架

侯友宜「自己捷運自己營運」：已與北捷商討解約　最快今年有結果

東南衛視2記者違規「被逐出境」　文化部澄清：期限本就只有3天

王定宇回嗆國民黨「不知檢討」：釘鐵釘、敲鐵鎚的藍委該送哪裡？

補選政見會協商「三缺一」　林鶴明酸李眉蓁：跟大老合照比說明政見重要？

國民黨遭疑動員「黑衣人」抗議　立法院：並無此事

陳柏惟、王定宇把立院助理當「黑衣人」 國民黨團：抹黑言論不排除提告

伊能靜痛哭揭童年恐怖陰影　「52歲了還不會享受家庭的快樂」

佩甄模仿「兒子選暑假活動」學哭了　老公出門都要親..「公公呢？」全場笑歪XD

吳慷仁每天操2小時瘦回來　曬到掉皮接代言坦言「有點壓力」

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

網紅惡整路人拍照狂擺奇葩姿勢 原地轉圈、被喊「混蛋」才回頭！

雜糧行「三秒膠+衛生紙」補破蛋　老闆親示範：馬上要吃沒關係！

媽拚命包水餃籌「每月5萬醫藥費」　台南人激推：皮薄+餡多45元10個613145詩

《佛瑞德遊記》蔡哥的脫單之旅！ 拜師Fred真的沒問題嗎？Feat.蔡哥

酒醉女挺「巨頭燈」失控嗆警 被警壓制帶回...判處拘役20天

10日起台灣旅客入境英國「免14天隔離」　外交部：誠摯歡迎

國民黨：監委名單綠營背景佔9成　中華民國籠罩「綠色鐵幕」

王定宇、陳柏惟誤指助理是「黑衣人」　林為洲：當立院警察是塑膠？

東南衛視在台政論「通告費」曝！唯一綠營來賓談賴清德　內容被剪節目下架

侯友宜「自己捷運自己營運」：已與北捷商討解約　最快今年有結果

東南衛視2記者違規「被逐出境」　文化部澄清：期限本就只有3天

王定宇回嗆國民黨「不知檢討」：釘鐵釘、敲鐵鎚的藍委該送哪裡？

補選政見會協商「三缺一」　林鶴明酸李眉蓁：跟大老合照比說明政見重要？

國民黨遭疑動員「黑衣人」抗議　立法院：並無此事

陳柏惟、王定宇把立院助理當「黑衣人」 國民黨團：抹黑言論不排除提告

全台該跟進彰化萬人驗抗體嗎？　2大關鍵決定檢驗成功與否

CP值破表！意想不到的護唇膏9個用途　連「戴耳環時」都能幫忙

東南衛視2記者被逐！　無國界記者組織：台灣做法合理「無損新聞自由」

女星學成寵物溝通！兔子養10年「不給摸」　解密原因大爆笑

衝一波花蓮！北花線客運暑假超狂優惠　「2人同行來回只要1000元」

南加大取消秋季重啟計畫　教務長：待在家中上線上課不要回學校

10日起台灣旅客入境英國「免14天隔離」　外交部：誠摯歡迎

妍雨「我沒有選擇權，只能這樣延續夢想」　深夜發文疑非自願退出MOMOLAND

用三倍券10倍還！銀座杏子豬排、段純貞牛肉麵買500送5000　10餐飲品牌都有

誰先通報新冠疫情？WHO偷改「爆發時序表」　打臉半年謊言：中國官方非主動通報

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

政治熱門新聞

侯友宜「自己捷運自己營運」：已與北捷商討解約

東南衛視2記者違規！文化部說明了

張益贍改行Uber Eats外送　一週賺1萬5

海陸小艇翻覆1人失蹤、2人搶救中

張益贍開Uber外送粉專　蔡宜芳默默按讚

藍委爆北捷運熱像儀還是「看光光」

地下道填平又拆？韓粉批：高雄市怪現象

快訊／陳菊臨時取消拜會立法院！

東南衛視在台政論「通告費」曝！　唯一綠營來賓談賴清德被剪

新北加碼！侯友宜推「500元三倍券換800元地方券」

王定宇回嗆國民黨「不知檢討」：釘鐵釘、敲鐵鎚的藍委該送哪裡？

李眉蓁缺席政見會協商　林鶴明酸：秀下限

東南衛視駐台2記者離境　有機會再來

鄭文燦母親7/4告別式　進行交管

更多熱門

相關新聞

王定宇回嗆國民黨「不知檢討」：釘鐵釘、敲鐵鎚的藍委該送哪裡？

王定宇回嗆國民黨「不知檢討」：釘鐵釘、敲鐵鎚的藍委該送哪裡？

民進黨立委王定宇3日批評國民黨團號召黨內立委及立委助理下午在立法院正門抗議，高喊「廢考監、反東廠、徹陳菊」一事，是找一堆「不明人士」是要撂人圍事嗎，遭對方反批抹黑，不排除將他移送紀律委員會或提告。對此，王定宇發文反嗆國民黨是雙重標準黨，「真的好可怕啊」，不知檢討還敢嗆聲，評論要送紀律委員會？那釘鐵釘、拔眼鏡、敲鐵鎚的藍委，該送哪裡？

李眉蓁缺席政見會協商　林鶴明酸：秀下限

李眉蓁缺席政見會協商　林鶴明酸：秀下限

國民黨遭疑動員「黑衣人」抗議　立法院：並無此事

國民黨遭疑動員「黑衣人」抗議　立法院：並無此事

國民黨團：不排除提告陳柏惟、王定宇

國民黨團：不排除提告陳柏惟、王定宇

王定宇批國民黨：錯以為立院是八大行業嗎

王定宇批國民黨：錯以為立院是八大行業嗎

關鍵字：

助理王定宇陳柏惟立法院國民黨

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

劉雨柔家中煮飯「下半身只穿內褲」

珉娥揭「在AOA被霸凌10年」

超巨鳥「夾著大魚」在天上飛！眾人驚呆狂猜：那是鯊魚？

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

她入監被監獄主管求愛　「運動」後全變了

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

22歲妹遭前男友爆打！爬著求救…他家人冷眼觀看

酒店妹18歲下海　2手段讓客人睡不到她

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

他鬼鬼祟祟拿便當盒跟水壺一直走…警方逮人發現辛酸真相

珉娥直接點名：遺書上寫了申智珉

72歲老翁拋妻養小三40年！死後兒女復仇「拖出棺材鞭屍」

台灣工人「生吃活蝙蝠」錄影讚：甘甜美麗

更多

最夯影音

更多
伊能靜痛哭揭童年恐怖陰影　「52歲了還不會享受家庭的快樂」

伊能靜痛哭揭童年恐怖陰影　「52歲了還不會享受家庭的快樂」
佩甄模仿「兒子選暑假活動」學哭了　老公出門都要親..「公公呢？」全場笑歪XD

佩甄模仿「兒子選暑假活動」學哭了　老公出門都要親..「公公呢？」全場笑歪XD

吳慷仁每天操2小時瘦回來　曬到掉皮接代言坦言「有點壓力」

吳慷仁每天操2小時瘦回來　曬到掉皮接代言坦言「有點壓力」

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面