王定宇、陳柏惟誤指助理是「黑衣人」　林為洲：當立院警察是塑膠？

▲國民黨抗議陳菊任監察院長。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨團3日號召黨內立委下午在立法院正門抗議，基進黨立委陳柏惟及民進黨立委王定宇在臉書直批有「黑衣人」加入，立法院則立刻澄清並無此事。國民黨團總召林為洲諷刺，這就是標準的看到黑影就開槍，王定宇、陳柏惟當在立院看守的保六警察都是塑膠的？

總統府3日臨時取消取消下午1時30分，前總統府秘書長陳菊及26位監委被提名人拜會立法院的行程，讓原先已號召20多名黨內立委要在立院正門「迎接」陳菊的國民黨團撲了空，不過他們仍聚集高喊「廢考監、反東廠、徹陳菊」的口號。

事後，陳柏惟在臉書直批國民黨動員一批黑衣人，強攻國會大門，意圖要杯葛監察院院長提名人，若「中國黨」有政治見解，可以在立法院審查、議事程序中處理，而不是用這些不明來歷的群眾作為攻擊手段。

王定宇則罵國民黨今天找了一推不明人士，錯以為立法院是八大行業，要撂人圍事嗎？

對此，立法院澄清，立法院目前由警政署保安警察第六總隊第一大隊第四中隊派駐進行院區維安工作，經查109年7月3日（星期五）院內並無大批來路不明群眾或黑衣人，強攻國會大門的情事。

針對陳柏惟及王定宇的言論，國民黨團則批評他們倆人不當抹黑，「你們活在平行時空？」並要求立即道歉，否則他們會提案將陳柏惟及王定宇的抹黑言行移送紀律委員會，甚至不排除向台北地檢正式提告。