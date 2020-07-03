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陳柏惟、王定宇把立院助理當「黑衣人」 國民黨團：抹黑言論不排除提告

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▲國民黨抗議3日在立法院正門抗議，高喊。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨3日在立法院正門抗議，高喊「廢考監、反東廠、徹陳菊」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立院黨團3日晚間針對立委王定宇、陳柏惟下午批評他們在立法院正門，抗議撤換前總府秘書長陳菊被提名監察院長一事，不僅直批王定宇、陳柏惟不當抹黑，「你們活在平行時空？」也要求他們道歉，否則不排除向台北地檢正式提告。

總統府臨時取消取消下午1時30分陳菊及26位監委被提名人拜會游錫堃及時代力量黨團的行程，讓原先已號召20多名黨內立委要在立院正門「迎接」陳菊的國民黨團撲了空，不過他們稍早仍聚集高喊「廢考監、反東廠、徹陳菊」的口號。

事後，陳柏惟在臉書直批國民黨動員一批黑衣人，強攻國會大門，意圖要杯葛監察院院長提名人，若「中國黨」有政治見解，可以在立法院審查、議事程序中處理，而不是用這些不明來歷的群眾作為攻擊手段；而王定宇則罵國民黨今天找了一推不明人事，錯以為立法院是八大行業，要撂人圍事嗎？

對此，國民黨團表示，王定宇與陳柏惟的言論是不當抹黑，「你們活在平行時空？」首先，他們是中國國民黨立法院黨團，請只會造謠抹黑的陳柏惟不要亂改別人的黨名，這是基本尊重。

國民黨團指出，他們3日下午動員委員於立法院大門「迎接」陳菊、高涌誠、蔡崇義、賴振昌等監委被提名人，居然被王定宇、陳柏惟於個人臉書官網污指出現黑衣人，造謠抹黑的手法跟陳菊團隊當年造謠賄選抓到了有異曲同工之妙，「真厲害！完全得到抹黑真傳！」

「王定宇、陳柏惟你們可能冷氣吹太多，沒時間來立院開會，如果有來就能看到現場只有警察在保護委員的安全，全程公開、理性。」國民黨團直批，請問王定宇、陳柏惟你們是用那一隻眼睛看到黑衣人了？你們有在現場嗎？你們活在平行時空嗎？請二位委員具體指出哪位是黑衣人，不要隨便造謠生事。

最後，國民黨團除呼籲，王定宇、陳柏惟評論議題保持理性，勿胡亂抺黑外，也正式要求王定宇、陳柏惟立即道歉，否則他們會提案將他們倆人的抹黑言行移送紀律委員會，甚至不排除向台北地檢正式提告。

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