影／藍委佔立院砸玻璃！林為洲公開嗆警　鏡頭前提3要求：給我開冷氣

記者柯振中／綜合報導

國民黨團28日號召書記長、立法委員攻佔立法院，對即將召開的臨時會議表達不滿，同時用椅子堵住入口，砸破院內玻璃，以自囚的方式表達「拒絕酬庸、撤換陳菊」的訴求。對此，國民黨團總召林為洲在鏡頭前提出3點要求，「開電燈、開冷氣，然後其他人全部撤場，剩下委員在裡面。」

▲國民黨團總召書記長及約20位委員，佔據立法院議場、訴求監委拒絕背書。（圖／國民黨提供）



由於對監察委員人事名單感到不滿，國民黨團28日下午突襲立法院，衝入議場內，用行動表達抗議，「民進黨口口聲聲要廢考監，現在卻又把人事補好、補滿，不顧外界質疑。」

▼國民黨立委佔領立法院，警察到場。（圖／記者楊蕓攝）



因此，國民黨團決定用行動表示抗議，拒絕召開臨時會，要求撤換陳菊，「不撤換陳菊，國民黨團決不退出議場。」國民黨團用椅子將議場入口堵住，用綠漆在主席台噴下「監委酬庸、拒絕背書」等字樣，還砸破玻璃，現場一片狼藉。

對此，國民黨團總召林為洲指出，目前有3點要求，他們要求議場內開燈、開冷氣、不相干的人員全部撤場，只留下立法委員。對於媒體能否留在二樓拍攝，林為洲則沒有回答，用手指指向身旁的員警。

員警面對疑問，立刻回答「不行」。林為洲一聽，立刻開始嗆對方「你是院長嗎？你現在不行是怎樣？你是在用什麼身分說不行」，員警則露出無奈的表情。

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