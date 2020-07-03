　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王定宇回嗆國民黨「不知檢討」：釘鐵釘、敲鐵鎚的藍委該送哪裡？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委王定宇3日針對國民黨團號召黨內立委及立委助理下午在立法院正門抗議，高喊「廢考監、反東廠、徹陳菊」一事，批評找一堆「不明人士」是要撂人圍事嗎，遭對方反批抹黑，不排除將他移送紀律委員會或提告。對此，王定宇發文反嗆國民黨是雙重標準黨，「真的好可怕啊」，不知檢討還敢嗆聲，評論要送紀律委員會？那釘鐵釘、拔眼鏡、敲鐵鎚的藍委，該送哪裡？

國民黨團指出，他們3日下午動員委員於立法院大門「迎接」陳菊、高涌誠、蔡崇義、賴振昌等監委被提名人，居然被王定宇、基進黨立委陳柏惟於個人臉書官網污指出現黑衣人，造謠抹黑的手法跟前總統府秘書長陳菊團隊當年造謠賄選抓到了有異曲同工之妙，「真厲害！完全得到抹黑真傳！」

「王定宇、陳柏惟你們可能冷氣吹太多，沒時間來立院開會，如果有來就能看到現場只有警察在保護委員的安全，全程公開、理性。」國民黨團直批，請問王定宇、陳柏惟你們是用那一隻眼睛看到黑衣人了？你們有在現場嗎？你們活在平行時空嗎？黨團及委員助理在身後協助國民黨委員，出入立院皆經警察同意，請二位委員具體指出哪位是黑衣人，不要隨便造謠生事。

國民黨團最後除呼籲，王定宇、陳柏惟評論議題保持理性，勿胡亂抺黑外，也正式要求王定宇、陳柏惟立即道歉，否則他們會提案將他們倆人的抹黑言行移送紀律委員會，甚至不排除向台北地檢正式提告。

對此，王定宇再回嗆，「好害怕喔！碰到雙重標準黨，真的好可怕啊！」他納悶，「國民黨的助理？」但立法院是立委執行職權（包含衝突），助理沒有職權，何況今天國民黨助理是集結，準備阻擋立法院長會見重要訪客陳菊，助理可以在立法院執行抗爭行動活動嗎？

王定宇表示，以後是不是助理也可以找立委肢體衝突？這幾年的立院衝突，民進黨團助理從未介入過，倒是國民黨團助理過去有幫忙拉手、丟東西的，現在竟然到立法院內參與執行「堵人」，現在是立委戰力不夠，助理可以當藍委替代役或雇傭兵的概念嗎？

對於國民黨團揚言將王定宇移送紀律委員會，王定宇直批，「不知檢討還敢嗆聲，評論要送紀律委員會？那釘鐵釘、拔眼鏡、敲鐵鎚的藍委，該送哪裡？」至於國民黨團新聞稿說他沒時間來開會，「查一下吧，我可是全勤，誰寫的毀謗文字，出來認一下，免得全國民黨團蒙羞」。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／大樂透1.55億一注獨得！　獎落台北中正區
快訊／台灣人入境英國「免隔離14天」　這天開始實施
新竹少女慘遭「消防員性侵」...崩潰輕生17次亡　懲處內容讓
珉娥失控點名「我遺書上寫了申智珉」　控10年委屈
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

東南衛視2記者違規「被逐出境」　文化部澄清：期限本就只有3天

王定宇回嗆國民黨「不知檢討」：釘鐵釘、敲鐵鎚的藍委該送哪裡？

補選政見會協商「三缺一」　林鶴明酸李眉蓁：跟大老合照比說明政見重要？

國民黨遭疑動員「黑衣人」抗議　立法院：並無此事

陳柏惟、王定宇把立院助理當「黑衣人」 國民黨團：抹黑言論不排除提告

張益贍開Uber外送粉專　「不倫戀女主角」蔡宜芳默默按讚力挺

超過36度學生有望放「高溫假」　侯友宜：已函請教育部研議

振興券促進消費？年輕人「有點無感」...羅智強感嘆：跟發現金有何差別？

蔡璧如大酸「年輕人就是愛跟風挺DPP」　陳其邁冷回：這樣對吳益政不太好

「關島辦事處」回來了！蔡英文回應：有需求就設置

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

林志穎「英文」慘輸4歲雙胞胎兒ＸＤ　神模仿Kimi《爸爸去哪兒》哭哭表情

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

FUJACOOK專訪上字

《命中注定》邢昭林小手不安分　偷掐梁潔的腰...害羞暴走！

詭異水聲傳車廂！酒醉男高鐵尿尿 行李全遭殃...網怒：沒有水準可言

李榮浩x周深邊換古裝邊唱《當》！　Angelababy驚呼：也太好聽了吧

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

東南衛視2記者違規「被逐出境」　文化部澄清：期限本就只有3天

王定宇回嗆國民黨「不知檢討」：釘鐵釘、敲鐵鎚的藍委該送哪裡？

補選政見會協商「三缺一」　林鶴明酸李眉蓁：跟大老合照比說明政見重要？

國民黨遭疑動員「黑衣人」抗議　立法院：並無此事

陳柏惟、王定宇把立院助理當「黑衣人」 國民黨團：抹黑言論不排除提告

張益贍開Uber外送粉專　「不倫戀女主角」蔡宜芳默默按讚力挺

超過36度學生有望放「高溫假」　侯友宜：已函請教育部研議

振興券促進消費？年輕人「有點無感」...羅智強感嘆：跟發現金有何差別？

蔡璧如大酸「年輕人就是愛跟風挺DPP」　陳其邁冷回：這樣對吳益政不太好

「關島辦事處」回來了！蔡英文回應：有需求就設置

東南衛視2記者違規「被逐出境」　文化部澄清：期限本就只有3天

快訊／加拿大暫停執行與香港引渡條約！　外長宣布：停止出口軍事物資

促進人才培育！聯發科技AI技術傳捷報　入選國際頂尖CVPR會議

中職／又帥又會打不公平　周思齊：我也是不公平之一

超肥美泰國蝦躺在碗裡　老媽拌麵推出痛風級冬蔭功海鮮湯麵

郭碧婷改微博設定…跟向佐有關動態「都看不見了」！　遭疑患產前憂鬱

印度用C-17運輸機派遣12艘鋼船　監視船隻航行抵制中國挑釁

U18對抗賽／「小巨人」劉嘉益飆速146吸睛　盼看齊兄弟火球男　

背黑鍋？阻擾漁船掛保釣布條　岸巡：船長船東獲知被擅自掛才叫移工拆下

中職／萊福力驚訝陳傑憲未先發　接受被蘇智傑林安可敲安

政治熱門新聞

海陸小艇翻覆1人失蹤、2人搶救中

藍委爆北捷運熱像儀還是「看光光」

地下道填平又拆？韓粉批：高雄市怪現象

張益贍改行Uber Eats外送　一週賺1萬5

快訊／陳菊臨時取消拜會立法院！

連勝文直球問陳菊　治水錢去哪了

快訊／外交部宣布：恢復駐關島辦事處

東南衛視駐台2記者離境　有機會再來

港版國安法　10種台灣人雖遠必誅

張益贍開Uber外送粉專　蔡宜芳默默按讚

柯P： 我的三倍券都灌進悠遊卡了

3種身份綁悠遊付「花3000補3000」

振興三倍券怎麼用？　一次看懂「四種使用攻略」

大龍新城冷氣壓縮機散熱不良

更多熱門

相關新聞

李眉蓁缺席政見會協商　林鶴明酸：秀下限

李眉蓁缺席政見會協商　林鶴明酸：秀下限

高雄市選委會今天邀高雄市長補選參選人協商政見發表會事宜，陳其邁與吳益政團隊均派人參加，唯獨李眉蓁團隊缺席。對此，民進黨副秘書長林鶴明直言，國民黨簡直不尊重高雄市民到一個極點，黨中央竟縱容李眉蓁不參加公辦電視政見發表會，北上和國民黨高層合照，「這難道就是江啓臣主席的改革路線 ？」

國民黨遭疑動員「黑衣人」抗議　立法院：並無此事

國民黨遭疑動員「黑衣人」抗議　立法院：並無此事

國民黨團：不排除提告陳柏惟、王定宇

國民黨團：不排除提告陳柏惟、王定宇

王定宇批國民黨：錯以為立院是八大行業嗎

王定宇批國民黨：錯以為立院是八大行業嗎

柯建銘批國民黨：集體弱智化沈淪

柯建銘批國民黨：集體弱智化沈淪

關鍵字：

王定宇國民黨立法院監察院陳菊

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

8年睡遍3000人！20歲高顏值正妹「組4大金剛」激戰男伴

台灣工人「生吃活蝙蝠」錄影讚：甘甜美麗

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

高雄「淫窟大樓」直擊　老司機臥底揭真相

海陸小艇翻覆1人失蹤、2人搶救中

酒店妹18歲下海　2手段讓客人睡不到她

孩沒見狗爆哭　媽解釋去美容遭疑

他嗑藥太嗨全家殺光！6歲女兒哭求仍慘死刀下

東區ZARA前車震　下場曝光

快訊／蘇打綠「月底開唱」！　全新團名曝光

男子偷合照　首席AV女優一拳打臉

珉娥揭「在AOA被霸凌10年」

更多

最夯影音

更多
暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋
【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

林志穎「英文」慘輸4歲雙胞胎兒ＸＤ　神模仿Kimi《爸爸去哪兒》哭哭表情

林志穎「英文」慘輸4歲雙胞胎兒ＸＤ　神模仿Kimi《爸爸去哪兒》哭哭表情

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面