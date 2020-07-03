王定宇回嗆國民黨「不知檢討」：釘鐵釘、敲鐵鎚的藍委該送哪裡？

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委王定宇3日針對國民黨團號召黨內立委及立委助理下午在立法院正門抗議，高喊「廢考監、反東廠、徹陳菊」一事，批評找一堆「不明人士」是要撂人圍事嗎，遭對方反批抹黑，不排除將他移送紀律委員會或提告。對此，王定宇發文反嗆國民黨是雙重標準黨，「真的好可怕啊」，不知檢討還敢嗆聲，評論要送紀律委員會？那釘鐵釘、拔眼鏡、敲鐵鎚的藍委，該送哪裡？

國民黨團指出，他們3日下午動員委員於立法院大門「迎接」陳菊、高涌誠、蔡崇義、賴振昌等監委被提名人，居然被王定宇、基進黨立委陳柏惟於個人臉書官網污指出現黑衣人，造謠抹黑的手法跟前總統府秘書長陳菊團隊當年造謠賄選抓到了有異曲同工之妙，「真厲害！完全得到抹黑真傳！」

「王定宇、陳柏惟你們可能冷氣吹太多，沒時間來立院開會，如果有來就能看到現場只有警察在保護委員的安全，全程公開、理性。」國民黨團直批，請問王定宇、陳柏惟你們是用那一隻眼睛看到黑衣人了？你們有在現場嗎？你們活在平行時空嗎？黨團及委員助理在身後協助國民黨委員，出入立院皆經警察同意，請二位委員具體指出哪位是黑衣人，不要隨便造謠生事。

國民黨團最後除呼籲，王定宇、陳柏惟評論議題保持理性，勿胡亂抺黑外，也正式要求王定宇、陳柏惟立即道歉，否則他們會提案將他們倆人的抹黑言行移送紀律委員會，甚至不排除向台北地檢正式提告。

對此，王定宇再回嗆，「好害怕喔！碰到雙重標準黨，真的好可怕啊！」他納悶，「國民黨的助理？」但立法院是立委執行職權（包含衝突），助理沒有職權，何況今天國民黨助理是集結，準備阻擋立法院長會見重要訪客陳菊，助理可以在立法院執行抗爭行動活動嗎？

王定宇表示，以後是不是助理也可以找立委肢體衝突？這幾年的立院衝突，民進黨團助理從未介入過，倒是國民黨團助理過去有幫忙拉手、丟東西的，現在竟然到立法院內參與執行「堵人」，現在是立委戰力不夠，助理可以當藍委替代役或雇傭兵的概念嗎？

對於國民黨團揚言將王定宇移送紀律委員會，王定宇直批，「不知檢討還敢嗆聲，評論要送紀律委員會？那釘鐵釘、拔眼鏡、敲鐵鎚的藍委，該送哪裡？」至於國民黨團新聞稿說他沒時間來開會，「查一下吧，我可是全勤，誰寫的毀謗文字，出來認一下，免得全國民黨團蒙羞」。