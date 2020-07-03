苦蹲北投麥當勞！張益贍好友揭「外送密技」　4天狂送80單成就達成

圖文／鏡週刊

民眾黨前中央委員張益贍在不倫戀爆發後丟了工作，現在轉任「Uber Eats」外送員，本月1日在他4月成立的「二輪破風」臉書粉專po出他騎著放置外送包機車的照片，不過本刊上月23、24日連續2天發現他一單外送也沒送。

張益贍4月成立新粉專後，曾介紹「二輪破風」名稱是指「騎二輪機車的中年大叔」「討生活 Ubereats 外送員」「在雲林二崙耕讀的阿伯」「寫評論兼寫詩的過氣文青」。5月17日，他還發文描述他深夜在麥當勞等單，挑戰4天送80單的「人生成就解鎖」。

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張益贍的友人向本刊透露，張失業後除了在幾家網路媒體寫一些政治評論文章，也當起美食外送員，由於當時正值防疫期間，外送生意非常好，他靠外送最高一個月收入達約5萬元。

張的友人還說，張益贍頭腦動得快，發現他所在的台北市北投區很多人點麥當勞外送，因此他常在麥當勞點一杯飲料等單進來，可節省許多來回取餐時間，就能送更多單、賺更多錢。

張益贍還透過臉書自嘲，和做生意的朋友聊天時，他說跑UberEats是「追著錢在跑」，友人則說做生意是「被錢追著跑」。他還感嘆「跑到的都是零錢」「錢跑得比較快」。



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